数据化时代，怎么看电视？新华三有话说：

据统计，2018年IPTV用户数和OTT的用户数已超过现有有线电视付费用户数，电视台的广告收入持续下降，广电行业正在面临新型媒体和互联网巨大冲击。对此，新华三集团广电系统部总监穆戈向记者介绍了如何通过5G、4K与智慧新应用，来实现广电行业的业务新拓展。

至顶网软件频道消息： 有多久不看电视了？追剧上网，看个抖音，家里的电视机有很长时间都没有打开过了吧。据统计，2018年IPTV用户数和OTT的用户数已超过现有有线电视付费用户数，电视台的广告收入持续下降，广电行业正在面临新型媒体和互联网巨大冲击。对此，在第二十七届中国国际广播电视信息网络展览会上，新华三集团广电系统部总监穆戈向记者介绍了如何通过5G、4K与智慧新应用，来实现广电行业的业务新拓展。

广电的5G、4K与智慧应用新定位

5G、4K、智慧这些对广电网络公司来讲是新的一些应用，广电应利用现有的网络优势，结合整个广电行业在国内相对特殊的政治定位和角色，加快广电行业向智慧化转型，这是未来的重要方向。未来整个广电行业，无论从组织上、业务定位上还是技术上，都会发生很大变化。在这个变化过程中，所涉及到的云计算、IP化、5G、4K等技术，正好是新华三的技术优势和战略方向，新华三可以助力广电应对挑战。

四大体系、五大亮点，新华三赋能智慧广电

为了满足广电行业在广电的5G、4K与智慧应用的新需求，在本次中国国际广播电视信息网络展览会上，新华三展示出了四大核心体系与五大技术亮点：

四大核心体系：

一是智慧广电生产和制播体系，相当于是内容制作。二是智慧广电传播体系。三是智慧广电安全与监管体系，最后是智慧广电生态体系。新华三主要围绕这四大体系，把整个产品解决方案做了集中呈现。

五大技术亮点：

第一是媒体融合平台：新华三是国内最早做媒体融合平台的厂商，新华三从2015年起就参与了河南大象融媒云、北京电视台等重量级融媒云的建设。。现在新华三的媒体融合平台落地是业内最全的，从县级融合媒体平台，到省级融合媒体云，到紫光集团的紫光公有云，构成了完整的媒体融合平台，这是业内绝无仅有的。此外，省台融合云还能作为省级技术平台服务县级媒体融合，向县级融媒体中心（租户）提供各类服务。

第二在4K方面：新华三展现了整个面向4K制作、4K信号调度、4K播出及信号播出整体方案。同期展出的新华三4K高性能存储产品，是新华三助力广电行业应对4K超高清电视发展挑战的创新产品。面对超高清电视超过普通高清电视10倍的传播数据量，存储I/O和存储容量成为制约广电产业发展的技术瓶颈，而新华三4K高性能存储产品则凭借更大容量和更高I/O的存储平台，具备了出色的可扩展性以及数据密度、更长的产品使用寿命和简便的运维管理，全面满足4K超高清关键应用场景及未来发展需求。

新华三为4K应用推出的高性能分布式存储解决方案

第三在5G方面：新华三跟三大运营商一直推进合作，从端到端进行5G布局，包括5G小站、5G传输网络、5G边缘云平台，5G核心网平台以及最顶层5G系统等，各个层面新华三都有技术的布局。后续也会在这方面与广电行业有深度的合作。

第四媒体AI方面：新华三针对电视台提供统一的媒体AI技术平台，基于此承载电视台多样化的AI应用。其中，建立在新华三强大云网实力基础上的广电融媒云方案，实现了云平台的开放化、云应用的容器化，并使云安全能力得到极大提升。

第五在安全等保方面：新华三重点展示了安全态势感知相关的方案。

赋能智慧广电的技术特色

新华三今年广电行业业务的一大主题是赋能智慧广电，聚焦媒体融合跟智慧广电。现在整体解决方案方面的特点可以概括几个方面：

第一，在业务上，实现全流程的覆盖。从最初的素材采集、生产制作、调度发布、比较传播，一直到终端侧，新华三的产品解决方案可以实现全流程覆盖。

第二，在平台上，可以做到一体化交付，也具有很好的开放性。

第三，在技术上，完全自主可控。新华三是国有控股企业，自主创新的产品与方案安全可控。

第四，在生态上，新华三拥有全方位生态体系的合作伙伴，很多场景化的解决方案，新华三都是跟合作伙伴共同进行适配的，包括今天的展台里也有很多合作伙伴的产品在展示中。从技术上，新华三的解决方案也同步覆盖现在广电的众多热点领域，包括现在4K、5G、AI、IP化等。

深耕行业，满足诉求，应对广电新业务需求挑战

在广电行业深耕20余年的新华三，从最初的模拟（电视），一直到标清、高清，到现在4K，一直在服务于广电用户。对于客户的诉求，还有这个行业未来的发展方向有着很清楚的理解。因此，新华三有能力去推动这个行业的发展，为广电行业持续发展打造数字化引擎。新华三在数字化的相关技术领域已经投入积累了十几年的时间，在云计算、大数据、大互联、大安全、AI、5G都有广泛的技术积累。另外新华三有广泛的生态合作基础。正是这些积累使得新华三有能力去给广电赋能，满足广电行业对新业务应用需求的挑战。