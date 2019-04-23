 报告称：苹果与AWS签订为期5年价值15亿美元的云计算合同

苹果和亚马逊之间的合作关系，是已经渗透到科技行业的所谓竞合关系最突出的例子之一。苹果公司在越来越多的市场领域与在线零售巨头亚马逊展开竞争，但同时也在AWS的云上托管了相当大一部分的基础设施。

至顶网软件频道消息： 苹果和亚马逊之间的合作关系，是已经渗透到科技行业的所谓竞合关系最突出的例子之一。苹果公司在越来越多的市场领域与在线零售巨头亚马逊展开竞争，但同时也在AWS的云上托管了相当大一部分的基础设施。

CNBC今天发布的一份报告揭示了苹果公司对其竞争对手的依赖程度。据两位消息人士透露，苹果第一季度每个月在AWS基础设施和服务上的平均花费为3000万美元，以此计算，到年底前苹果公司将给亚马逊贡献3.6亿美元。

该报告中的数据显示，苹果公司正在增加对AWS服务的使用。其中一位知情人士表示，苹果2018年给AWS贡献了大约3.5亿美元。

苹果采购云服务的方式，似乎是与AWS大型企业客户类似的，都是与AWS签订扩展的、长期的合同。据说苹果最近承诺未来5年将在这方面支出15亿美元。

如果这个信息准确无误的话，就意味着苹果公司将成为AWS在科技行业、甚至是所有行业中最大的客户。比之下，最近刚刚上市的Pinterest与AWS达成了协议，将在2023年中期之前采购价值7.5亿美元的服务和基础设施，而Snap也将在2022年底前花费超过10亿美元。

苹果与亚马逊在云计算领域的合作越来越紧密，但同时其他领域双方的竞争也正在变得白热化。上个月，苹果推出了两款流媒体服务，矛头对准了亚马逊的Fire TV平台。上周，亚马逊向Prime Music服务中增加了一个免费的广告支持层，与Apple Music在同一市场中展开竞争。

而且，虽然苹果在可预见的未来还将继续采用AWS，但同时也会采取措施减少对外部云服务的依赖。去年苹果拿出100亿美元在美国建立新的数据中心，以支持iCloud、Siri及面向iOS用户的服务实现增长。