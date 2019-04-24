IDC：2022年亚太区块链支出有望突破24亿美元

根据IDC全球半年度区块链支出指南的更新预测显示，2019年不包括日本的亚太地区（APEJ）区块链解决方案支出将达到5.238亿美元，相比2018年的2.848亿美元增长83.9％。

根据IDC全球半年度区块链支出指南的更新预测显示，2019年不包括日本的亚太地区（APEJ）区块链解决方案支出将达到5.238亿美元，相比2018年的2.848亿美元增长83.9％。此外IDC预测，在2018年到2020年预测期内，该地区的区块链支出将保持强劲增长，五年复合年增长率（CAGR）为77.5％，到2022年总支出将达到24亿美元。

IDC客户洞察与分析高级研究经理Ashutosh Bisht表示：“网络完整性、分布式能源、价值激励、安全、隐私、权利保留和包含，是区块链经济的七个基本设计原则，让行业领导者有信心加速采用这种成熟的技术，而且我们已经看到了转折点，即区块链在APEG地区的实施正在快速通过试点和概念验证阶段。脱胎于金融业的区块链技术在这个垂直行业内越来越成熟，整个预测期内金融业占到了区块链支出的近一半。”

从金融业的角度来看，IDC预测银行、证券、投资服务以及保险业今年将在区块链解决方案上投入2.948亿美元。制造业和资源业（受到离散制造和流程制造业的推动）以及分销和服务行业（受到零售和专业服务业的推动）今年在区块链上的支出分别为9500万美元和9060万美元。基础设施细分领域在区块链上的支出增长最快，在2018年到2022年预测期内的五年复合增长率为99.6％，紧随其后的是分销和服务业，复合年增长率为83.0％。

贸易融资&交易后结算/交易结算和跨境支付结算是2019年获得最多投资（分别为8210万美元和7900万美元）的两个区块链用例，银行业则是这两个用例的最大投资方。

制造业则把大部分区块链支出用在了产地追溯以及贸易融资和交易后结算/交易结算用例上。另一方面，金融业也把大量支出用在了监管合规的用例上，制造业紧随其后。

IDC亚太地区安全和区块链研究总裁Simon Piff补充说：“经过大量实验之后，区块链技术开始被用于一系列生产环境中，这主要是受到了早期采用者的推动，以及区块链行业不断发展状态让客户意识到了这项技术的价值。的确，随着‘数字信任’（Digital Trust）理念的兴起，区块链成为大规模、跨多个市场实现这种信任的一个关键要素，让业务交互有了新的节奏，而之前这一直受到流程和审批等问题的限制。”

从技术角度来看，2019年IT服务和商业服务将在区块链总支出占71.1％的份额，其中IT服务将在预测期内获得额外的投资。区块链平台软件将成为服务类别以外支出最大的一个类别，也是增长第二快的类别，五年复合年增长率为77.9％，其次是IT服务，复合年增长率为72.0％。

从全球来看，2019年APEJ地区将在全球区块链总支出贡献18.4％，排名第三，仅次于美国（37.6％）和西欧（23.7％）。到2022年，中国将在APEJ总体支出中占70％的份额，贸易融资和交易后结算/交易结算和交易协议是中国最大的两个