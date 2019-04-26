 SAP第一季度财报云业务大幅增长 战略转变利润率成为重中之重

SAP公布第一季度财报显示，云业务收入增长48％，收入和盈利均超出分析师预期，同时SAP调高了2019年的盈利预期，使其股价今天上涨超过12％。

至顶网软件频道消息： SAP公布第一季度财报显示，云业务收入增长48％，收入和盈利均超出分析师预期，同时SAP调高了2019年的盈利预期，使其股价今天上涨超过12％。

软件巨头SAP在该季度的净利润比去年同期增长了25％，达到10.8亿欧元（约合12.1亿美元），收入增长16.3％至61.2亿欧元（约合68.5亿美元），轻松超过市场预期的59.4亿欧元。SAP方面表示，可预测的收入（主要是云订阅收入和维护费用）小幅增长了1%，占到该季度总销售额的72％。

SAP称所有业务正在火力全开，并且信心十足地将全年盈利预测从之前的85亿欧元-90亿欧元上调至88亿欧元-91亿欧元（98.5亿美元-101.9亿美元）。

Forrester首席分析师George Lawrie表示，SAP云业务的总体收入首次在单一季度中突破了15亿欧元（约合16.8亿美元），显示出“S/4 HANA转型和云软件采用率持续增长的势头”。S/4 HANA是SAP旗舰的业务管理软件套件，SAP称，现在S/4 HANA累计拥有10900个客户，高于上一季度的10500个。

SAP首席执行官Bill McDermott表示：“我们对取得这样的成绩感到非常自豪，我们拥有令人难以置信的强大核心业务，以及市场领先的留存率。我们已经实现了多年的持续增长。”

利润为先

McDermott表示，未来几年SAP将把利润率放在首位，其次是实现增长，他的这一表态标志着SAP在战略上的转变。就在六个月前，McDermott还曾断言SAP不会让利润率引导其战略的制定。

McDermott称，之所以做出这个变化，部分原因是对股东的调查显示，有60％的股东希望看到更高的利润率。他说：“我们将重点关注盈利，我们希望能够在核心业务和云业务上实现显著的利润率增长。”McDermott称，未来的增长将主要是有机的增长，偶尔也会通过收购来填补产品线的空白。

具体来说，SAP已经设定了从现在开始到2023年期间每年运营利润率提高1％的目标。在完成了今年年初开始的重大重组之后，SAP正在对其业务进行精简， McDermott说：“这不是为了降低成本，而是为了让我们更好、更智能、更快速。”

Forrester的Lawrie表示，在增长期间进行重组是明智的决定。他说：“SAP可以看到，成功的投资是包含成本因素的，所有他们并没有让增长幅度与收入保持一致。我们注意到SAP的自由现金流有所改善，这表明，SAP对云部署和新增经常性收入模式的投资正在取得成效。”

SAP的区域业绩结果表现抢眼。SAP在欧洲和美洲的云收入（按固定汇率计算）增长了39％，亚太地区增长了51％。Lawrie表示：“这对SAP来说是个好兆头，有助于SAP在中国市场取得成功，在这个市场中，一些领先的企业过去一直是自主研发软件，而不是购买打包的应用。”

SAP的软件许可业务一直保持增长态势，许可销售额（按固定汇率计算）同比增长了1％，许可和支持综合收入增长了3％。McDermott表示：“核心软件的表现很出色，SAP维护服务的基石是Fort Knox，我们有理由相信我们能够维持这种稳定增长的态势。”

Lawrie表示，软件许可业务的弹性“表明SAP在赢得新客户和扩大现有客户规模方面取得了持续的成功”。