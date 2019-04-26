 福特汽车牵手AWS为联网汽车构建全球云服务

福特汽车（Ford Motor）将与AWS展开合作，为未来的自动驾驶汽车和联网汽车提供全球云服务。

至顶网软件频道消息： 福特汽车（Ford Motor）将与AWS展开合作，为未来的自动驾驶汽车和联网汽车提供全球云服务。

两家公司表示，将共同努力打造“创新的移动服务和具有差异化的客户体验。”双方没有提及与合作相关的具体应用细节，但可能会涉及允许联网汽车相互之间进行通信，以提醒例如危险道路状况或交通拥堵等信息。

这次合作的重点是AWS将托管福特合作伙伴Autonomic所打造的Transportation Mobility Cloud，该服务旨在“连接车辆、公共交通、行人、城市基础设施和服务提供商”。

这项计划并不令人意外，因为福特是率先开发了自动驾驶汽车的主流汽车制造商之一。福特已经在研发上投入数百万美元，并于去年获准在华盛顿特区街道上开始测试它的自动驾驶汽车原型。此外，福特还在中国与百度公司合作进行类似的测试。

这次福特与AWS的合作表明，福特的目标不仅仅是打造自动驾驶汽车和让车辆在道路上自由行驶。

福特表示，该计划的目标之一，是希望能够“为汽车制造商、公共交通运营商、大型车队运营商和软件开发商提供商机”。福特表示，虽然Autonomic及其TMC平台属于其子公司Ford Smart Mobility，但合作伙伴关系是与“品牌无关的”，目的是邀请其他汽车制造商采用其服务。

AWS清楚地意识到福特是一个重要的合作伙伴，因为首席执行官Andy Jassy表示，他相信这次合作将“有助于重塑汽车行业的未来”。

Constellation Research分析师Holger Mueller表示，这次合作对于福特来说很有帮助，因为企业正越来越依赖于利用云打造针对下一代应用的平台。

Mueller表示：“车企尤其需要将资金投入到打造汽车而不是打造数据中心上，今天福特与AWS宣布展开合作，公布这个消息很容易，但是否提供能够改变体验的应用则是另一回事，我们很期待看看双方是如何合作改变驾驶者和乘客体验的。”