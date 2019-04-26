微软云计算业务保持高速增长 市值首次短暂突破1万亿美元大关

微软公布的第三季度业绩轻松超出预期，使其成为全球第三家市值首次短暂突破1万亿美元的企业。

至顶网软件频道消息： 微软公布的第三季度业绩轻松超出预期，使其成为全球第三家市值首次短暂突破1万亿美元的企业。

财报显示，该季度微软在股票报酬等特定成本之前的利润为每股1.14美元，高于分析师此前预期的每股1美元。收入同比增长14％，达到306亿美元，高于预期的298.4亿美元。净收入增长19％，达到88亿美元。

微软补充说，毛利率（在计算了已售产品和服务成本之后剩余部分在收入中所占百分比）从一年前的65.4％上升至66.7％。

总而言之，对于微软来说这是一个表现稳健的季度，显然投资者也认同这一点，微软股票在盘后交易中上涨超过4％，不过之后股价再次回落到3.5％的涨幅，市值回到略低于万亿美元的水平。

Pund-IT首席分析师Charles King表示：“可以肯定的是，微软实现了一个对大多数企业来说很出色的季度。现在对于消费者和企业来说，微软仍然是一个推动力和可信赖的企业。”

与以往一样，微软高管仍然很热衷于谈论微软的Commercial Cloud业务（包括来自Office 365、Azure云、LinkedIn以及Dynamics）。

该季度Windows也表现得不错。Windows的收入是计算在微软More Personal Computing部门下的，与Xbox和游戏、搜索广告、Surface销售捆绑在一起。该部门在第三季度贡献了约107亿美元的收入，其中Windows OEM Pro的销售额同比增长了15％。

这对微软来说是明显的扭转，因为上个季度Windows OEM Pro的收入下滑2％。微软表示，非Pro OEM增幅也有所改善，收入仅下降1％，而前三个月下滑幅度为11％。

微软投资者关系总经理Mike Spencer在财报电话会议上表示，由于英特尔解决芯片供应问题的速度超过预期，因此帮助Windows重新走上了正轨。微软此前曾预计，英特尔的芯片问题至少还会在6月之前影响Windows的销售，但Spencer表示如今英特尔已经提前一个季度解决了该问题。

King表示，微软Windows业务的表现尤其令人印象深刻，特别是苹果前首席执行官乔布斯在发布首款iPhone手机时宣布进入“后PC时代”已经过去了差不多十年的时间。

King说：“尽管乔布斯明确表示，个人计算正朝着一个完全不同的方向发展，受到这一变化威胁最大的公司就是微软。微软在一开始应对这些变化的时候有些吃力，但是在首席执行官Satya Nadella的领导下恢复了新生。如今，苹果无法推动有意义的新业务，看起来有点黔驴技穷了，然而微软却正在迎头赶上成为三冠王。”

微软Commercial Cloud部门的表现证明了这一点。该部门在第三季度收入为96亿美元，同比增长41％。微软依然没有单独公布Azure业务的数据，但表示，得益于有越来越多的企业将其资产迁移到Azure中，让Azure的收入同比增长了73％。

Spencer在财报电话会议中表示，实际上Azure的表现“超过了我们的预期”。微软首席财务官Amy Hood补充说，该季度Azure长期合同数量有大幅度的增长。

Stifel分析师Brad Reback认为，Azure现在的增长速度要快于AWS类似规模时的增长速度。

Reback表示：“我们相信，企业向云端转移对微软来说是有利的，特别是考虑到微软拥有更广泛的产品组合以及更深度的功能特性，以及微软进入以前没有参与竞争的新市场的能力。”

美国军方可能也会助微软云计算业务一臂之力。目前微软正在于AWS竞争一个价值100亿美元名为Joint Enterprise Defense Initiative的美国国防部云计算合同。最近IBM和Oracle等竞争对手纷纷出局，虽然AWS仍然是赢得该合同的最佳选择，但有分析师表示，微软也在积极争取。

无论如何，Azure云业务增长如此之快，足以弥补其他部门（如Windows和Office）的低迷增长，Constellation Research首席分析师兼副总裁Holger Mueller这样表示。

Mueller表示：“这项业务可以变得体量足够大让微软保持正增长，即使收益较为温和。但在接下来的几个季度中，微软还有更多需要执行的计划，我们希望看到微软找到一个让软件即服务业务加快增长、协调其LinkedIn计划的方法。”

此外，企业向云端迁移也让微软Office 365套件（包括Excel和Word等产品）从中受益，商业Office 365的销售额增长了30％，LinkedIn收入也增长了27％。

Moor Insights＆Strategy分析师Patrick Moorhead认为，微软Office 365的数据显示，随着企业越来越远离传统的内部部署产品，微软的软件即服务战略将得到真正的回报。

Moorhead表示：“微软在利用不断增长的市场的同时，还从Salesforce和Oracle那里争夺了一些客户。Azure业务不断成长，虽然还不足以接近AWS，但却进一步领先于Google。”

他预计，未来Surface业务也会有更大的变化：“Surface似乎是一个增长型而不是维持型的业务。一年前这个趋势还不是很明朗，但我预计未来会有更明显的增长。”

微软表示，第四季度收入预计在322亿美元至329亿美元之间，这或多或少与华尔街预测的326亿美元是一致的。