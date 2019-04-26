 MongoDB收购移动数据库初创公司Realm 加速向移动市场扩张

MongoDB今天宣布将以3900万美元收购初创公司Realm，后者拥有一款同名的、被广泛采用的移动数据库产品。

至顶网软件频道消息： MongoDB今天宣布将以3900万美元收购初创公司Realm，后者拥有一款同名的、被广泛采用的移动数据库产品。

MongoDB对于移动市场来说并不陌生。去年秋天，MongoDB推出了一款可在iOS和安卓手机以及某些联网设备上运行的旗舰文档数据库。这次MongoDB希望通过收购Realm获得一款更为成熟的产品，进一步加速在移动市场的扩张。

Realm的同名数据库是一个专门支持移动应用的开源对象存储库，该软件可以在用户设备上本地存储记录，通过加密对记录进行保护，应用在几纳秒的时间内就能获取信息。

Realm是移动市场中最受欢迎的数据库之一，被Amazon、Netflix和Google等知名企业的10000多名开发者使用，此外还有350家企业组织购买了Realm的商用产品，该产品旨在简化基于移动数据库的应用开发。

此外，Realm提供的云服务可以自动执行一些常见任务，例如在用户设备之间同步信息等；以及Realm Studio开发工具，提供了可供软件团队使用其产品的专有环境。

3900万美元的收购价意味着Realm很难从现有产品中赚到钱。在被收购之前，Realm累计筹集了4000万美元的外部资金，这意味着Realm的大多数投资者几乎得不到多少投资回报。最近Cloudera与Hortonworks并购的行业发展趋势表示，即使对大企业来说，要从开源产品中赚到钱也是极具挑战的。

MongoDB同样是在开源许可的模式下提供自己的核心数据库，但仍设法建立了一个强大的创收模式。上个季度，MongoDB的销售额增长71％达到7400万美元，向实现盈利又迈进了一步。

MongoDB计划在收购之后将Realm的部分商用产品集成到自己的产中。MongoDB基于云的MongoDB Atlas数据库服务和Stitch无服务器计算平台，可以自动执行诸如生成移动推送通知等任务。

MongoDB预计将在该季度晚些时候完成对Realm的收购。