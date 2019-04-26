 Docker和Arm展开合作将容器带入更多平台

软件容器让企业打造能够运行在各种不同类型基础设施上的应用，然而由于英特尔在服务器市场占据主导地位，因此实际上大多数部署都是运行在基于英特尔芯片的硬件上的。

至顶网软件频道消息： 软件容器让企业打造能够运行在各种不同类型基础设施上的应用，然而由于英特尔在服务器市场占据主导地位，因此实际上大多数部署都是运行在基于英特尔芯片的硬件上的。

为了推进软件容器运行在其他平台上，Docker今天宣布与Arm展开合作，大大扩展其产品对Arm芯片设计的支持。

Arm本身并不生产处理器，而是向其他半导体制造商提供设计许可。Arm的芯片以效率著称，这一点也帮助Arm近年来进军到数据中心市场。现在很多领先的服务器制造商都有售基于Arm的系统，不仅如此，AWS最近也宣布加入其中，推出了采用Arm Neoverse系列处理器的云实例。

在这次合作中，Docker将致力于简化开发运行在这种基础设施上的软件。目前，开发人员必须在基于Arm的计算机上构建容器化应用——如果他们希望这些容器应用运行在Arm服务器上的话。Docker将让使用Docker容器平台的200万工程师能够在他们现有基于英特尔的工作站上开发兼容应用，从而打消采用容器应用的障碍。

这种互操作性还有利于企业为互联设备编写软件。Arm芯片为目前大多数物联网提供支持，迄今为止Arm的半导体合作伙伴已经根据Arm的设计出货了超过1350亿个处理器。

“Arm技术在全球互联网基础设施市场中的普及是无与伦比的，如今有近200万的Docker开发者能够快速安全地构建和扩展面向云和这些互连设备的应用，”Docker战略联盟执行副总裁David Messina在一份声明中这样表示。

此外，Arm和Docker还计划将Docker Enterprise商业版容器平台引入AWS采用Neoverse的云实例中。两家公司表示，这次合作伙伴关系将优先考虑“安全设备管理”，并表示双方的计划还涉及Arm用于管理互连设备部署的Pelion平台。