Build 2019：微软希望帮助企业用户构建自定义数字助理

微软不断发展的“会话式人工智能”战略似乎是Build 2019的关注重点。Cortana仍然是该战略的一部分——虽然是以更加以业务为中心的方式。

在去年的Build开发者大会上，微软在第一天花了很多时间来演示未来会议的概念。在演示中，未来的Cortana支持的会议功能与Cortana与Teams、Outlook和Windows的集成一样重要。在今年的Build开发者大会上，看起来一个更加业务优先的Cortana加上各种机器人和虚拟助理服务也将出现在议程中。

从2016年以来，微软一直在打造其“对话即服务”/机器人服务。快速浏览一下今年Build 2019会议的议程，可以看出尽管Cortana在使用率和占有率方面远远落后于Alexa和Google智能助理，但并未完全出局。同时，微软似乎准备继续推动该公司在去年秋天推出的、语音优先的虚拟助理（Virtual Assistant）技术，让企业能够建立自己的个性化数字助理。

自从上次的Build开发者大会以来，微软一直致力于对Cortana重新定位，将其从独立的数字助手变成数字助手的助手。在今年的Build开发者大会上，微软计划介绍去年推出的Cortana Skills Kit for Enterprise。根据今年Enterprise Skills Kit对话环节的描述，企业可以使用该套件针对特定业务线场景开发解决方案，包括通过语音填写/撤回服务票据、检查剩余的休假等。

为了与Cortana的业务优先重点保持一致，Build 2019还有一个环节专注于介绍如何将Cortana软件开发套件与Azure IoT和Cortana蓝牙规范结合使用，以“为一线工作人员提供环境智能帮助”。

正如今年的CES所展现的那样，微软正在考虑将Virtual Assistant Solution Accelerator——而不是Cortana，作为让更多客户使用该公司的产品和服务进行语音输入的主要方式。微软在2018年11月以预览形式推出了Virtual Assistant Solution Accelerator。使用Virtual Assistant Solution Accelerator，客户可以更改助理的姓名、声音和个性，并使用一组初始会话技能。

Virtual Assistant Accelerator包括一些现成生产力的技能，包括日历、电子邮件和任务清单。这些技能与Microsoft Graph编程接口集成，这意味着它们可以连接到Office 365和Outlook.com。微软还承诺将“尽快”为这些技能添加对Google API的支持。这些技能让用户可以完成很多事情，例如在他们快要迟到时调整会面时间；通过汽车在任务列表添加内容；在酒店设置中要求延迟退房和客房服务；找到可用的会议室；找到具备特定技能的人等。

在今年的Build中，微软承诺公布更多关于其虚拟助手技术的细节和演示。可以使用微软的Conversational 人工智能认知服务构建这些类型的虚拟助手，Conversational人工智能认知服务可用于语音识别、文本到语音、语言理解和Microsoft Bot框架。

在一次会议中，微软的官员们表示他们将提供“参考硬件”并调用“麦克风阵列”（也许就像去年在Build上展示的设备一样？）

该会议环节承诺：“我们将突出介绍新的功能，包括新的非开发人员对话设计工具（Conversational Design）和语言生成（Language Generation）。”

通过其Dynamics 365产品系列，微软也在打造自己的Virtual Agent软件即服务产品系列，帮助用户设计和监控自定义机器人，而无需配备开发人员或人工智能专家。部署在Azure中、用ASP.NET Core构建的Bot Designer似乎是该服务的关键。

认知服务/技能将在Build 2019大会上成为微软“会话人工智能”方面的核心，它是微软编程接口，开发人员可以将这些接口添加到他们自己的应用程序和服务中，这样可以为他们提供“人工智能”功能。除了一些上述认知服务之外，微软还有一个专门讨论名为“Personalizer”的新服务的环节，该服务使用强化学习来理解用户的行为。（在我看来，这个新的Personalizer服务可能就是微软目前在实验基础上提供的“项目自定义决策”认知服务。）

我对于微软是否会在下周的Build 2019大会上推出Cortana-Alexa集成的更新很有兴趣，官方首次在Build 2018演示过该功能。微软和亚马逊从2018年8月份开始对该集成进行公开测试。