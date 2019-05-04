甲骨文联席CEOMark Hurd：正积极帮助传统客户转为云客户

甲骨文公司希望将原本使用内部部署软件的现有客户转化为云客户，从而提升自身收入。

数据库巨头兼云梦想信徒甲骨文公司，于本周三邀请嘉宾前往其位于加利福尼亚州Redwood Shores的总部。该公司全球通讯高级副总裁Bob Winslow在会议中指出，“我们需要各位媒体朋友传达我们的故事。”

这是一个关于金钱的故事，其核心在于帮助甲骨文在这一市场中尽可能多地占据份额。红色巨人并不会假装站在道德制高点上，也从来不吹嘘什么不作恶、相互善待、包容或者敏感保护等等。

这种处世哲学已经驻留在甲骨文员工的心中，也体现在这家美国巨头的一举一动之内。但在此之前，甲骨文还从来没有如此正式地强调这一话题——至少不像他们为员工设计的漂亮制服那样旗帜鲜明。

因此，与联席CEO Mark Hurd的这一番对话，实际上是在讨论甲骨文在大众媒体中的沉寂无声、全球开放经济以及甲骨文的未来金融机会等主题。向Hurd提出的问题是一位研究甲骨文企业动向的专家——而非独立记者，他们在整个交互过程中只讨论了一个问题。

Hurd的主旨在于，甲骨文公司希望将原本使用内部部署软件的现有客户转化为云客户，从而提升自身收入。每一年，甲骨文公司都会提醒我们云计算对于未来的重要意义——请记住，非常重要哦。Hurd表示，“在摆脱遗留系统以及拥抱现代SaaS方面，我们拥有着大家可能难以置信的高度热情。”

在谈到将内部支持合约转换为甲骨文云产品方面，他表示“这大概会让我们的应用收入增加一倍。” Hurd解释称，将自身业务由内部数据中心迁移至云端的客户，无疑还需要移动服务器、存储、数据库、中间件等以实现与预期相符的迁移收益。他指出，这无疑要求甲骨文为其提供更多协助与指导。

在他看来，一般而言在SaaS部署当中，每一美元的内部部署支持开销可能会转化为3至4美元新的服务支出。他坚持认为这一切都将给客户带来物有所值的回报，因为服务整合之后能够帮助其节约大概30%的运营成本。Hurd坚持认为，“每个人都会尽可能转向现代应用”，不过金融与制药等面对严格监管要求的行业往往需要采取更为谨慎的转型态度。

为新一轮竞赛做好准备

Hurd不仅希望转变现有客户。他表示，“我们的现有客户群体确实代表着重大的机遇。但粗略估算之下，大约会有一半的甲骨文云客户属于全新受众。”

因此，甲骨文公司的计划是将现有客户迁移至云端，同时从实力较弱的服务供应商手中夺取更多业务。Hurd指出，“可以看到，我们的很多竞争对手都没有足够的财力。”

Hurd表示，在接下来十年的前半段之内，将有40%到50%的企业工作负载运行在云环境当中。他提到，去年美国的全部数据中心当中有15%到17%的比例被陆续关闭，这也显示出客户的偏好与发展方向。

Hurd认为甲骨文公司是一家非常强大的供应商，其提供各类主要商业应用——例如CRM与ERP，同时也在积极运用AI以及区块链等新兴技术。

他表示，“其中不少新兴技术都将被嵌入至核心应用程序当中，并充当新的功能。”

2009年，苹果公司CEO Steve Jobs提出收购Dropbox的建议但遭到拒绝。据称，这家云存储厂商创始人Drew Houston指出，Dropbox代表的是一项功能而非具体产品。Hurd也采取同样的方式描述AI与区块链技术方案。

在控制一套操作系统时，这种说法无疑相当准确，因为每一款独立的应用程序都可以转化为系统中的对应菜单项。Hurd建议云运营平台可以采取相同的运作方式。亚马逊公司已经将开源项目转变为AWS服务，甲骨文也很可能对自家企业级应用程序采取类似的转化举措。

甲骨文公司应用程序开发执行副总裁Steve Miranda对Hurd的观点表示支持，即整合浪潮确实正在推进，而单一用途的应用程序终将被全面纳入云套件当中。

在这次经过精心策划的发布会当中，甲骨文似乎希望营造一种热情，即有必要将一切都打包进云环境之内。

MANA Nutrition公司CEO Mark Moore在Hurd演讲结束后的小组讨论中就声称，“我们没有雇用任何IT人员。”

EmblemHealth公司金融与金融系统副总裁Valentino Daloisio补充称，“我们不打算尝试混合模式，因为这无法带来理想的投资回报。”

在Jobs收购Dropbox失败的十年之后，虽然iCloud已经发展成熟，但Dropbox仍作为一款强大的产品而独立存在。因此对甲骨文而言，这可能代表着一项重要教训：能够将功能捆绑至套件当中，并不代表客户会喜欢并接受这种方案。