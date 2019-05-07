微软Build 2019大会速递：Azure、IoT、Edge on Chromium、机器学习

微软正在召开Build 2019开发者大会，其中包括了大量关于云计算、人工智能和物联网的内容，还会有一个主题演讲，侧重于大的蓝图，它可能表达的更多的是微软的抱负而非现实。

至顶网软件频道消息： 微软正在召开Build 2019开发者大会，其中包括了大量关于云计算、人工智能和物联网的内容，还会有一个主题演讲，侧重于大的蓝图，它可能表达的更多的是微软的抱负而非现实。

Build大会是微软举办的开发者活动，在某种程度上也确实如此。但是微软的首席执行官萨提亚.纳德拉也会利用这一会议阐述一些愿景。微软今天的宏伟愿景围绕着云计算和Office 365——它是微软365软件系列的一部分。

纳德拉在西雅图的主题演讲在CNET的Build 2019网站上有直播。

Build 2019开发者大会的召开恰逢微软刚刚公布了业绩强劲的季报：商业云发展势头很猛，而且混合云表现抢眼。以下是Build 2019大会的所有主题内容。

云计算

微软Azure最近一直是这家软件巨头会议的主角，而Build 2019也应该不会例外。实际上，微软在Build 2019之前就宣布已经全面推出了之前公布的硬件加速模型，该模型可以在Azure中使用，运行在其现场可编程门阵列（FPGA）上。微软的BrainWave项目——它使用FPGAs在Azure中提供快速人工智能处理——已经进入预览阶段。

这些新增内容是去年在Build大会发布的一系列公告的后续。

微软的论点是，Azure可以是人工智能和物联网引擎。这些工具可以成为新生产力体验的基石。

当然，开发人员在人工智能和物联网方面有很多选择——AWS和谷歌也不太可能忽略这些技术。因此，微软需要在其核心生产力市场全力以赴。

Oppenheimer分析师Timothy Horan总结了华尔街的共识观点。

我们认为微软是混合云方面的最佳股票，我们认为这是企业进行业务转型的重要工具，它们可以灵活地按照自己的条件采用公共云（时间/广度等）。微软正在大力投资人工智能和物联网，我们认为这是未来十年云需求的重要驱动因素。

人工智能

微软在人工智能方面探讨的内容可能会围绕着机器人。根据Mary Jo Foley最近的报道，微软甚至可能会迷恋机器人。

作为今年Build大会发布的一部分，微软还为NVIDIA TensorRT和Intel nGraph增加了ONNX Runtime支持，用于在NVIDIA和Intel处理器上的高速推理。微软正在为其Azure机器学习服务添加新功能，帮助开发人员更轻松地制作高质量的模型，并使用无代码的方式创建模型，使用新的可视化机器学习界面部署模型。

微软正在添加一种新的认知服务类别，它将其稳定的人工智能应用程序编程接口命名为“Decision（决策）”，开发人员可以将这些接口添加到他们的应用程序中。Decision类别包括先前宣布的Anomaly Detector API；“Personalizer”（看起来是当前Project Custom Decision认知服务API的重新命名版本）和Content Moderator。

简而言之，微软可能会在其会话式人工智能战略上进行新的转变。Cortana将更注重业务，后端服务则围绕着洞察力和决策支持。微软的会话式人工智能方法将侧重于成为推动者。微软希望帮助你构建自定义机器人和助手。

此外，微软正在增加新的认知服务。微软将为开发人员提供可用于应用程序的人工智能服务套件。

今天可以使用的WINDOWS和开发人员工具

令人震惊的是，微软最新的季度报告显示出Windows业务的表现是多么好。请参阅：微软2019财年第三季度财报：Windows的表现出人意料地强劲。

Windows被淡化，但许多微软开发人员每天都在为它创建应用程序。Build 2019开发人员大会可能会提供一些Windows产品。值得关注的是Windows如何与人工智能服务、认知工具以及HoloLens 2的混合现实相结合。

弗利指出：

看起来微软也将推出其承诺的Windows Insider应用程序（将是一个Progressive Web App），代码代号为“Catnip”。在一个名为“Windows Insider Program for Developers”的Build会议环节中，微软将展示Catnip，并为与会者提供机会为其开发做出贡献并提供有关该应用程序的反馈。

根据会议描述，Insider Program for Developers会议将重点关注Insider计划如何通过将其集成到Insider反馈中心来帮助开发人员获得有关其应用程序的更多反馈。