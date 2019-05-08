 VMware联手区块链领先企业实施数据隐私解决方案

VMware、Ant Financial和RGAX（Reinsurance Group of America旗下子公司）今天宣布与以色列区块链安全公司QEDIT展开合作，在他们的区块链网络中实施数据隐私解决方案。

VMware、Ant Financial和RGAX（Reinsurance Group of America旗下子公司）今天宣布与以色列区块链安全公司QEDIT展开合作，在他们的区块链网络中实施数据隐私解决方案。

QEDIT采用“零知识证明”（Zero-Knowledge Proofs）打造了一套企业级解决方案，帮助银行在去中心化网络上转移资产时确保机密性。该解决方案还可以帮助企业在他们整个生态系统中构建供应链管理系统，同时保持信息的私密性。QEDIT目前正在通过与云计算、金融科技、保险领域的领先企业合作，扩大产品覆盖范围。

“与QEDIT展开合作，对于我们的VMware Blockchain企业区块链平台来说，是一个令人激动人心的时刻。QEDIT隐私解决方案通过跨企业组织边界提供实现可信信息共享所需的先进技术，增强了VMware Blockchain的共识引擎，同时为我们的客户群体确保最高级别的隐私和安全，”VMware首席研究官David Tennenhouse这样表示。

据QEDIT首席执行官、联合创始人Jonathan Rouach称，QEDIT和VMware将致力于把QEDIT解决方案集成到VMware区块链产品中，为平台用户提供高级隐私解决方案。

“我们的愿景是让拥有敏感数据的企业之间能够安全协作，今天我们迈出了重要一步。与VMware、Ant Financial和RGAX的合作，将有助于我们展示零知识证明加密技术在不同垂直行业给企业带来的价值，”Rouach这样表示。

在区块链网络确保数据隐私

大多数企业在考虑区块链技术时遇到的难题之一，就是出于业务、合规和法律原因确保机密数据的隐私性。然而，这些企业也意识到，共享数据以增强协作是有好处的。

零知识证明（ZKP）有助于解决这个问题。零知识证明是一种加密方法，允许基于隐私数据展开协作，而无需共享隐私数据本身，这就为企业区块链提供了急需的隐私层。

例如，零知识证明可以在不暴露卖方、买方、以及卖给链中其他方什么内容的情况下转移资产的所有权。Rouach表示，QEDIT可以实现基于机密信息的协作，而不会暴露底层数据。

“QEDIT的解决方案为所有人提供证明，但不会共享数据本身，这使得它充当了那些希望基于无法共享的数据进行协作的企业之间的一个信任加速器。”

虽然零知识证明解决方案在区块链领域并非新鲜事物，但QEDIT的独特之处在于它专注于企业用例。

“目前人们最熟知的零知识证明解决方案是Zcash，专注于加密货币。而QEDIT专注于企业用例，特别那些关注希望部署区块链的企业。例如，我们是唯一一家提供完整私有发行资产的公司，这一点对于供应链来说至关重要。每个制造商都希望工厂生产产品数量在区块链网络上对于其他制造商是不可见的，这在区块链领域一件很重要的事情。此外，这项技术实际上创造了符合GDPR标准的区块链，因为区块中没有数据，只有证明。”

QEDIT重点关注金融行业和供应链，因为在这些行业区块链的采用率很高。例如，零知识证明可以追踪资产从生产方到消费者的流动，或者跨供应链中的不同步骤，而不会泄露哪些参与者转移了哪些资产，让所有竞争者都处于同一个网络中。

Rouach表示，QEDIT允许金融机构根据他们自己的数据、并使用信贷公司给出的公式生成他们自己的信用评分。这表明，加密证明的计算是准确的，是基于所有可用数据的，而且计算中使用的底层数据是不会暴露的。

“我们正在与世界各地的主要银行和金融机构建立合作伙伴关系，期望未来能够采用这种信用评分协议。目前我们的重点是资产转移协议，该协议现已作为企业解决方案提面向客户提供了，“Rouach说。

例如，QEDIT与Ant Financial的合作将使企业能够通过数据共享和协作扩展到整个金融领域。Ant Financial目前已经通过支付宝提供全方位的全球金融服务。

“Ant Financial与QEDIT有着共同的愿景，即保护数据隐私和安全。强有力的隐私措施对于金融行业的持续发展至关重要。Ant Financial将于QEDIT一道致力于将此类能力作为区块链服务的一部分提供给客户，“Ant Financial技术与业务创新集团副总裁Geoff Jiang这样表示。

此外，QEDIT还为Reinsurance Group of America（RGA）旗下转型部门RGAX提供解决方案。RGAX专注于通过生命和健康相关的保险解决方案，扩大行业覆盖并加速新解决方案和新服务的开发。

“我们很高兴看到QEDIT在企业级隐私和数据安全解决方案上所做的投入，这些解决方案利用了区块链技术的强大功能。这项技术有望为全球声明和健康保险企业实现流程转型，但前提是要确保个人数据的隐私性。QEDIT为那些拥有大量敏感隐私数据的企业提供了强大的安全保障，”RGAX董事总经理Leo Wong这样表示。

就在此次公布合作伙伴关系之前，QEDIT刚刚完成了由MizMaa Ventures领投的A轮融资，投资方包括Ant Financial、RGAX、Meron Capital、Collider Ventures、Jovono和Target Global，获得资金1000万美元。QEDIT将利用这笔资金继续改进隐私协议，扩大销售和合作伙伴团队。

“QEDIT正在引领全球零知识证明解决方案的发展，打造一个能够加速企业级区块链技术应用的解决方案。我们很高兴参与这个旅程，”MizMaa Ventures联合创始人Isaac Applbaum这样表示。