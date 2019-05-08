Red Hat Enterprise Linux 8正式发布 针对混合云时代重新设计

今天在波士顿举行的Red Hat Summit大会上，Red Hat宣布备受期待的Red Hat Enterprise Linux 8（RHEL 8）现已上市。

至顶网软件频道消息：今天在波士顿举行的Red Hat Summit大会上，Red Hat宣布备受期待的Red Hat Enterprise Linux 8（RHEL 8）现已上市。

6个月前这个新版本刚刚进入测试阶段，而上一代版本还是在大约5年前发布的。

为了跟上这期间云计算发展的热潮，Red Hat称这个版本“是针对混合云时代重新设计的”，是为跨多个公有云部署而构建的。Red Hat还以Universal Base Image的形式向非Red Hat客户提供了一个版本，在不要求许可的情况下内置于软件容器内的应用就可以运行在RHEL 8上。

Red Hat Linux 8引入的数百项新功能中，最大的亮点之一就是Red Hat Insights，一种自动诊断和系统管理服务，利用预测分析来发现和解决各种问题，从安全漏洞到稳定性等问题。另外一项名为Image Builder的新功能让客户能够构建一个操作系统映像，然后在他们所选的任何基础设施上进行部署。

Red Hat Smart Management是一个附加组件，据称可以最大程度上降低构建和管理混合云的复杂性，它结合了Red Hat Satellite（用于内部部署系统管理）、云管理服务（用于Red Hat Enterprise Linux分布式部署）、以及Red Hat Smart Management（用于对混合云的Linux部署进行管理、修复和配置）。

此外有一个面向开发者的功能Application Streams，聚合了用户希望运行在私有专用空间所需的所有应用。为了跟上众多语言、框架和开发者工具的快速迭代，Application Streams应用可以在不影响核心操作系统的情况下自动进行打补丁和增强功能等操作。

此外，Red Hat推出了一个新的图形Web控制台，整合了Linux实例的管理和监控，而且RHEL 8新增了对就地升级的支持以简化RHEL 7向新版本的切换。安全性方面也有所加强，支持OpenSSL 1.1.1和TLS 1.3加密标准。

容器友好的新版本

鉴于软件容器（一种便携式的操作环境，包含了应用运行所需的所有软件）的普及，RHEL 8也着力打造了用于构建和管理软件容器的多项新功能。

其中包括一个Red Hat容器工具包，可以帮助开发者创建、运行和共享容器化应用，不需要对安全性较低的容器设置守护程序（运行在主机操作系统上的服务）。

RHEL提供了选配的Universal Base Image功能，可以构建运行在任何位置的应用。UBI并不是一个完整的操作系统，而是包含了一组基本映像、语言运行时映像以及满足常见应用依赖性的相关程序包。当运行在RHEL或Red Hat OpenShift容器平台之上的时候，应用就会得到Red Hat的全方位支持。

Red Hat Enterprise Linux产品管理总监Gunnar Hellekson表示：“以前，RHEL二进制文件不是免费的，会导致不稳定性。而UBI是一个安全稳定的基础，可供独立软件厂商和上游开发者使用。当运行在RHEL平台上的时候，ISV将不负责RHEL字位，不再时刻关注补丁和安全修复的进度；Red Hat将帮助他们做这些事情。”

Red Hat产品战略总监Brian Gracely表示，UBI旨在激励开发人员在RHEL上开发应用，同时推动整个Linux生态系统的一致性。“ISV可以使用这款产品，并且知道它是经过认证的RHEL。”

RHEL 8目前已经全面上市。