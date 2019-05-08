Synergy：公有云基础设施需求潜力巨大 AWS继续领跑市场

市场分析公司Synergy Research公布了公有云基础设施支出的最新数据显示，企业对于托管服务的巨大需求是市场还无法满足的。 2019年第一季度云基础设施支出同比增长了42％，市场收入超过210亿美元。

至顶网软件频道消息： 市场分析公司Synergy Research公布了公有云基础设施支出的最新数据显示，企业对于托管服务的巨大需求是市场还无法满足的。

2019年第一季度云基础设施支出同比增长了42％，市场收入超过210亿美元。

同时，过去四个季度的总收入高达750亿美元。大部分支出用于基础设施即服务和平台即服务产品，这两部分产品收入在最近一个季度增长了48％。

大家很期待看看谁是最具统治力和发展最快的云厂商，Synergy在这方面从未令人失望。根据Synergy的数据显示，AWS再一次遥遥领先，增速超过了云基础设施市场整体水平，与前八个季度的增速相当。

紧随其后的是四家云提供商组成的集团，他们的增速也超过了市场整体水平。位列第二的是微软Azure，但谷歌、阿里巴巴和腾讯的收入增幅也都达到了70%甚至更高。

紧随“五大”其后的是另一组Synergy所谓的“小众玩家”，包括IBM、Oracle、Salesforce.com和Rackspace，增长率比较低。

Synergy首席分析师John Dinsdale表示，第一季度Amazon的份额为33％，微软16％，谷歌8％，IBM 6％，阿里巴巴5％，Salesforce 4％，“其他三家云提供商各占有2％的市场份额”。