 AWS及合作伙伴正式开始转售VMware Cloud on AWS

AWS和VMware正致力于让双方联合开发的VMware Cloud on AWS服务覆盖更广泛的市场，宣布将把该服务开放给Amazon的合作伙伴网络以及AWS自己的销售团队。

至顶网软件频道消息： AWS和VMware正致力于让双方联合开发的VMware Cloud on AWS服务覆盖更广泛的市场，宣布将把该服务开放给Amazon的合作伙伴网络以及AWS自己的销售团队。

从今天开始，客户可以直接从AWS或者通过服务提供商计划认证的AWS合作伙伴网络成员企业那里购买VMware Cloud on AWS，而以前客户只能从VMware那里购买该服务。

VMware Cloud on AWS混合云服务可以在AWS公有云中运行VMware的软件定义数据中心堆栈。AWS提供了弹性的裸机基础设施，在此之上是VMware的软件定义数据中心堆栈，包括NSX、vSphere和vSAN。

VMware Cloud on AWS服务支持各种工作负载和用例，包括SQL Server迁移、Oracle迁移、SAP工作负载等，它的一个主要优点是工作负载可以根据需要请求更多容量，并空闲时间段占用较少的资源。

AWS Enterprise Workloads副总裁Sandy Carter在接受采访时表示，能够通过AWS合作伙伴网络购买该服务的好处之一，是客户可以利用AWS Migration Acceleration Program等促销计划。

Carter在谈及这次合作时表示：“我们将双方的合作提升到了一个新的水平。”

此外，Amazon表示针对VMware Cloud on AWS发布一个新的合作伙伴赋能追踪计划，目的是帮助Amazon合作伙伴具有在VMware Cloud on AWS服务相客户项目支持方面的经验。



