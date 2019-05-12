 Dropbox财报结果超预期 关键领域转型成效显著

对于云存储公司Dropbox来说情况正在好转。根据第一季度财报显示，Dropbox不仅收益和收入超出预期水平，而且成功地说服了客户为其存储和其他服务支出更多费用，从而推动用户平均收入（ARPU）有所增长。

至顶网软件频道消息： 对于云存储公司Dropbox来说情况正在好转。根据第一季度财报显示，Dropbox不仅收益和收入超出预期水平，而且成功地说服了客户为其存储和其他服务支出更多费用，从而推动用户平均收入（ARPU）有所增长。

Dropbox最初是一家免费云存储服务厂商，但现在提供了一系列企业软件服务，并与AWS等厂商展开竞争。根据Dropbox的财报显示，该季度Dropbox在股票补偿等特定成本之前的每股收益为10美分，收入为3.856亿美元，同比增长22％。

此前华尔街预期Dropbox的每股收益仅为7美分，收入为3.816亿美元。

客户增长也超出了预期。Dropbox表示，目前Dropbox拥有1320万个付费用户，高于一年前的1150万。此前分析师预计的是1300万个付费用户。

这个数字包含了从文档管理公司HelloSign（Dropbox在今年1月以2.3亿美元收购）迁移到Dropbox的大约10万个新用户。

此外，Dropbox还设法让每个付费用户贡献的平均收入提高到121.04美元，高于一年前同期的110.79美元，同比增长5.9％，这也促使Dropbox股价在盘后交易时段上涨超过5％。

Dropbox联合创始人、首席执行官Drew Houston表示：“付费用户的持续增长以及ARPU的增长，使得我们在2019年第一季度实现了强劲表现。22％的收入增长和强劲的营业利润率反映了我们高效的市场战略和运营策略。”

Dropbox首席财务官Ajay Vashee在分析师电话会上表示，ARPU增长主要是由于新付费用户选择了专业和高级产品计划。

除了收购HelloSign之外，Dropbox还在此期间扩大了与谷歌的合作关系。今年4月，Dropbox宣布与谷歌G Suite进行重要集成，将把两个生态系统中的最佳组合融合到一个界面中。通过这次集成，企业的工作者可以直接在Dropbox中使用G Suite的Docs、Sheets和Slides应用来创建新文档，还可以编辑最初使用其他工具（如微软Word）创建的现有文件。

Pund-IT分析师Charles King表示，Dropbox的表现说明它在两个关键领域取得了成功，而这两个领域经常困扰着那些以免费服务为主导的“即服务公司”：增加付费客户的数量，以及让这些客户花更多的钱。

“这个过程是有机的，但也取决于企业通过收购或者自建有吸引力的新服务，让自己从竞争对手中脱颖而出，Dropbox在这两方面都有所动作，先是在1月收购了电子签名初创公司HelloSign，然后几天前推出了一项新的、自主开发的冷存储服务。”

总而言之，Dropbox上个季度的执行力很出色，表现出强劲的增长势头以及从现有用户中持续赢得更多收入的能力，Constellation Research首席分析师兼副总裁Holger Mueller这样表示。

“Dropbox未来发展的关键在于能否实现超越传统[存储]业务的增长，而这正是需要HelloSign发挥作用的地方。如果Dropbox可以通过电子签名从客户群中实现相关收入的增长，那么对于Dropbox自身、客户和投资者来说，将是一次巨大的胜利。”

Dropbox还带来了更多好消息，特别是第二季度的指引：Dropbox预计第二季度收入在3.99亿美元至4.01亿美元之间，略高于分析师预测的3.994亿美元，此外还将全年收入预测上调至16.3亿美元至16.5亿美元。