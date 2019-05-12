 谷歌SAP扩大合作关系 将HANA企业云服务引入谷歌云

谷歌将扩大与企业软件厂商SAP的合作伙伴关系，在其云上提供以完全托管服务的形式提供SAP的HANA Enterprise Cloud。

至顶网软件频道消息： 谷歌将扩大与企业软件厂商SAP的合作伙伴关系，在其云上提供以完全托管服务的形式提供SAP的HANA Enterprise Cloud。

此外谷歌还发布了一系列与参考架构相关的“市场认可旅程”，帮助客户建立上手使用SAP的S/4HANA服务。

谷歌于2017年初开始与SAP展开紧密合作，在Google Cloud Platform上提供SAP HANA数据处理引擎等最重要的产品。双方的合作有效地将SAP企业软件与谷歌在大规模和基础设施方面的经验结合在一起，让那些运行SAP HANA工作负载的企业也能获得谷歌提供的一系列云服务。

谷歌表示，双方的合作关系取得了巨大成功。“有越来越多的客户在Google Cloud上运行任务关键型SAP应用，包括ATB Financial、Carrefour和MediaMarktSaturn Retail Group等企业，此外我们还看到Tory Burch和Home Depot在内的长期客户带来的增长，他们正在Google Cloud上运行着SAP CAR、EWM和BW，”Google Cloud总经理Snehanshu Shah这样表示。

现在，两家厂商希望在此基础上取得更大成功，其中之一便是让客户能够更轻松地将SAP应用迁移到Google Cloud。为此，谷歌提供了基于参考架构的“市场旅程”，这些参考架构定义了在基础设施上设置SAP应用的最佳实践。

Shah表示：“这些解决方案将帮助客户使用100％基于虚拟机的、高度安全且高度可用的Google Cloud基础设施、以及大数据、分析和机器学习等领域的最新进展，来获得现代化的、创新的体验。”

与此同时，HANA Enterprise Cloud（HEC）托管服务消除了日常运营中的大部分繁重工作。“HEC将被作为GCP上一款完全托管的服务提供给客户，为他们提供灵活的运营模式，降低运营复杂性。”

此外，谷歌将将在Google Cloud上支持SAP C/4HANA扩展，允许SAP用户定制和扩展他们的业务应用。谷歌还公布了一些吸引新客户在Google Cloud上使用SAP的措施，包括为100名SAP C/4HANA客户提供1000美元的GCP积分让他们能够“快速启用”SAP。