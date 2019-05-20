 智能与产业碰撞，联想创投多家成员企业亮相世界智能大会

5月16日-19日，第三届世界智能大会以“智能新时代：进展、策略和机遇”为主题在天津召开，联想创投创新业务联想大数据、子公司联想云科技、联想懂的通信参与行业智能变革高峰论坛，展示了联想及生态体系赋能及引领行业变革的“成绩单”。

至顶网软件频道消息： 5月16日-19日，第三届世界智能大会以“智能新时代：进展、策略和机遇”为主题在天津召开，作为智能科技领域全球首个大型高端交流平台，大会促进了中国与世界智能领域交流，聚集了全球智能科技产业发展要素，展现了全球领先前沿科技新成果。

联想集团作为大会的战略合作伙伴，全面展示了联想、联想创投及成员企业，在智能物联网、智能基础架构和行业智能化转型的创新成果。同时，联想创投创新业务联想大数据、子公司联想云科技、联想懂的通信参与行业智能变革高峰论坛，展示了联想及生态体系赋能及引领行业变革的“成绩单”。

世界智能大会联想展区

二十一世纪以来，全球科技创新进入空前活跃期，新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图，重塑全球经济结构。物联网、云、大数据、AI等创新前沿技术，正深刻改变着人们的生产、生活方式，为经济发展注入了新动能，推动社会迈向智能时代。

顺应科技发展趋势，联想创投已在多个行业和领域探索智能化升级，包括智能制造、智慧教育、智慧城市和智慧零售等，已累计投资超过百家企业，并孵化了10个创新业务与子公司，与联想主营业务以及3S战略形成良好的协同。

联想智能化垂直行业解决方案展示

在智能制造领域，联想大数据正致力于整合企业内外部全量数据与AI技术，融合IT与OT，赋能传统制造业智能化转型。截止目前，联想大数据已助力汽车、石化等行业百余家重量级企业，实现生产过程数字化、治理过程精细化、决策过程智能化。

联想大数据展示智能制造案例

联想集团副总裁、首席科学家（Fellow）于辰涛在论坛上表示，工业正从投资与工艺驱动的工业3.0向以创新和数据驱动的工业4.0转型，企业的数据智能转型势在必行。但在这一转型过程中，工业企业会面临三大挑战：一是难以实时处理产线设备及终端的数据，实现生产过程数字化；二是难以处理企业管理系统的海量异构数据，实现管理流程数字化；三是难以用人工智能技术发现数据的潜在价值，实现决策过程的智能化。基于联想集团自身智能转型的经验以及行业客户的理解，联想大数据通过IT&OT数据，构建企业全量数据湖，秒级分析亿级企业规模数据，同时融合AI+工业机理，降低企业智能化门槛。

于辰涛发表题为《数据智能关键技术赋能企业转型升级》演讲

联想新视界AHSS亮相世界智能大会展区，该解决方案以人工智能为核心引擎，提供智能数据、智能维保、智能仿真三大服务，从工业互联网、工业大数据到维修服务的完整系列产品和工具，通过数据监测与分析，帮助企业进行设备实时状态监测、故障检测诊断、运维优化与健康管理，实现产品全生命周期的智能化管理，驱动企业智能化转型升级。

联想新视界AHSS智能服务解决方案

在推动企业自身数字化、智能化转型方面，联想云科技聚焦于超融合基础设施和云协同办公两大方向，从基础层到应用层，全面提升企业运作效率。据联想超融合总裁朱策介绍，目前，超融合行业正在高速发展，已经进入主流市场。随着IT信息化不断深入，联想超融合从v1.0发展至4.0版本，累积案例已遍布全行业。以落地医疗改革为例，联想超融合助力天津市胸科医院信息化建设，打造医院内部的云计算平台，提高了医院效率的同时，解决了患者就医“三长一短”的问题。联想超融合的整体部署不仅有效提升了办公效率，同时降低了运维成本。

联想云科技展示区

在企业智能办公协同领域，联想协同解决传统办公模式中数据存储难、使用难、管控难、管理成本高等问题。据国际权威调研机构IDC和国内第三方调研机构艾瑞统计，联想企业网盘市场份额位居榜首。朱策表示，截止目前，联想企业网盘已为包括政府、金融、能源、制造、房地产等50多个行业的400多万企业用户提供了全面、高性能、高可靠性的行业解决方案，通过打通企业内部各个系统之间的业务生态协同，降低了企业文件的管理难度和成本。

朱策发表演讲《立足京津一体化，助力天津企业数字化腾飞》

随着5G技术的成熟应用，中国将从移动互联网跨越到智能物联时代，网联化、智能化的进程将会进一步加速。联想懂的通信发力5G智能PC、5G智能汽车、5G智能工业三大领域，展示了其打造的AIoT产品与服务，包括5G通信模组、全时互联PC、工业边缘计算终端ThinkIoT-EMS、智能工厂生产线设备预测性维护解决方案、车载终端T-box等。

联想懂的通讯展示智能PC、智能汽车、智能工业产品与服务

联想集团首席研究员、联想懂的通信兼联想物联科技COO 叶帅民表示，5G与智能结合，将会为许多行业创造出更多的效率红利。以智能汽车为例，未来智能汽车的迭代周期将与智能电子设备趋同甚至有超越的可能。联想懂的通信打造“智能网联”、“智能驾驶”、“智能出行”和“智能制造”四轮驱动体系，并通过实现各个环节的智能互联和数据共享，打通5G智能汽车上下游产业链，释放全产业链势能，加速优化产品的智能迭代周期，提升车企的生命力。

叶帅民发表主题为《行业智能案例分享：联想为5G智能汽车加速》演讲

联想创投被投企业中奥科技作为联想智慧城市领域的重要战略合作伙伴，现场展示了其在智慧警务、智慧交通、公共安全、智慧市监等提供的数据治理、分析、采集、建模及深度应用的案例。据中奥科技方面介绍，借助机器学习、深度学习平台，利用大数据流计算、视觉计算、自然语言分析等新技术，中奥科技已构建了一套成熟的“智慧政务”体系，用数据驱动城市管理和发展的新局面。

中奥科技智慧政务解决方案

人工智能、大数据等技术也正在不断赋能金融行业，联想创投子公司国民认证基于FIDO技术标准，为银行、证券、第三方支付等领域提供生物识别安全认证，提升移动交易中的安全性与便捷性。

国民认证展示FIDO技术标准

作为企业创投（CVC），联想创投围绕着联想集团3S战略，以及IT的未来，进行技术与行业的深度布局，众多成员企业构成了联想智能化转型重要的一环，同时推动了制造业、医疗、教育、零售等行业的智能化进程。