 Informatica联手Google推动云数据管理

Informatica已与谷歌建立了广泛的合作伙伴关系，在搜索巨头的公共云上提供Informatica广泛使用的数据管理产品。

至顶网软件频道消息： Informatica已与谷歌建立了广泛的合作伙伴关系，在搜索巨头的公共云上提供Informatica广泛使用的数据管理产品。

两家公司于周二宣布了此次联盟，将扩大旗下产品之间现有的集成。Informatica销售的服务可简化不同系统中业务数据的集成过程。该套件以Informatica智能云服务品牌销售，还包括用于自动执行相关任务的工具，例如保护可识别个人身份的客户记录。

企业将能够直接在Google Cloud上运行Informatica智能云服务。这种做法的主要好处之一就是使其与谷歌广受欢迎的BigQuery平台更好地集成。

BigQuery是一个托管云数据仓库，针对使用大量信息的分析项目。Informatica计划增加对下推优化的支持，这一功能将提高企业处理数据的速度。该功能通过直接在BigQuery中执行分析操作而不是要求用户将记录导出到Informatica的产品来实现，这有助于提高效率，可以快速添加大型数据集。

合作伙伴关系的另一个重点是谷歌的Dataproc服务。它是流行的开源分析引擎Hadoop和Spark的托管实现，现在也将与Informatica的服务集成。

Google Cloud产品管理总监Sudhir Hasbe（如图）周二出现在SiliconANGLE的theCUBE工作室，开启了双方的合作伙伴关系。他表示，双方的目标是为企业提供一套全面的工具来管理其分析项目的核心要素。

Hasbe对CUBE 的John Furrier和Rebecca Knight表示：“很多数据都存放在不同环境中的不同系统中。”他表示：“客户需要端到端的体验，你可以将数据转移到云端，对其进行数据清理，进行数据准备，你希望能够继续管理数据……通过这种合作关系我们将客户需要的所有关键组件整合在一起。”

该联盟还将扩展到Google Cloud之外。Informatica Master Data Management是一个帮助企业为最重要的记录创建集中主副本的工具，该工具现在将集成到谷歌的营销平台中，该平台包括Google Analytics和许多相关产品。

Informatica将与谷歌开展市场合作，共同推广他们的解决方案。这两家公司已经看到了这方面的强劲势头，从Informatica工具发送到Google Cloud的数据操作数量在过去一年中增长了56倍。