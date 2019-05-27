Dynatrace助力企业实现智能自主的云管理

5月13日连续九年被Gartner评为“APM魔力象限领导者”的Dynatrace在北京举办了“中国业务发展与产品策略媒体沟通会”，会上大中华区总经理琚伟先生在向大家分享了如何利用Dynatrace一体化平台，构建自主的企业云软件智能平台

至顶网软件频道消息： 对于很多企业而言，已经基本上度过了上云的摸索期，即便是正在准备上云的用户，现在也已经有很多成熟的解决方案供其选择。但是随着云业务的开展，企业在云端部署的应用越来越多，虚拟设备的规模也随之变得越来越庞大，云计算体系架构也随着变得越来越复杂，云管理问题也开始随之显现。

Dynatrace所展示的企业业务应用数量图表

企业如何对云上业务进行统筹管理，5月13日连续九年被Gartner评为“APM魔力象限领导者”的Dynatrace在北京举办了“中国业务发展与产品策略媒体沟通会”，会上大中华区总经理琚伟先生在向大家分享了如何利用Dynatrace一体化平台，构建自主的企业云软件智能平台。

Dynatrace大中华区总经理琚伟先生

从APM到软件智能

从琚伟先生的介绍我们可以了解，随着企业在云上业务的增长，运维的压力也在极具提升。即便是简单应用，在满足海量用户访问时，也会拉起数以千计的微服务。这就是当前云化生态的特点，几千个微服务，在运维的场景里，环境里展现出来的就是一个点。这一个点到底和其它的东西的相关性是什么？哪个用户在用？哪个用户在使用这个微服务？体验是什么样的？这个是非常复杂的东西。

怎么可以把这些复杂的环境理顺，让这些如同N乘M般指数级关系的关联设备的运营状态清晰展现出来，这是一个非常复杂的问题。试想用户现在买汽车，本身自带灯，他永远只能照亮眼前的路，后面十米二十米以后可能是一个悬崖，没有办法帮你做到预测。云的基础设施也是如此，缺乏全局掌控就无法了解其中潜藏的风险。

在现在的复杂云环境下怎么实现“智能的自动驾驶”，不但能够给一个“司机”提供路况的信息，而且还可以给所有的云生态用户都提供信息，这绝对不是一个简单的问题，也绝对不是完全靠人工可以做到的，这个是一个非常大的变化。

因此，从2018年开始，Dynatrace开始重新定义自我，把自己变成一个“软件智能”公司，打造软件智能的平台。

这个平台的构建都源自数据，数据的收集端有一个很好听的名字——One Agent，可以把用户的数据、生态的数据收集起来，经过复杂的分析，通过人工智能技术生成客户应用环境的星空图。

Dynatrace去年有一个口号：“每一个用户，每一笔交易，我们都可以做到跟踪”。然而，做到全链路的跟踪，复杂度非常高。需要及时分析出应用连接故障是手机接入的wifi问题，还是后台到数据库的问题，或者是海量微服务中的一个出现问题，必然需要依靠人工智能的技术才可以实现。

为此，Dynatrace在五年前，重新构建了全新的产品线，从而实现所有云的原生态进行支持。并向用户提供非常丰富的API，满足用户全链路的业务分析。从而实现一旦交易链路出现问题，就可以直接查出故障的根本原因。

正是因为如此，当前Dynatrace的产品解决方案被众多云计算平台普遍采用，并且在向越来越多的大型制造、零售、金融等行业用户提供服务。相信随着未来企业云业务的拓展，Dynatrace会向更多用户，提供出更加专业的软件智能运维服务。