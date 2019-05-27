数字化转型大潮中，数据库仍然关键

数据库市场大变局正在发生，云数据库、NewSQL、NoSQL数据库纷纷崛起，传统数据库一统天下的局面正在发生改变。

至顶网软件频道消息： 在当今IT领域的热门技术中，数据库并不是热点。但最近一段时间数据库成为坊间的一个热门话题。不久前，阿里云宣布对POLARDB进行重大更新，呼吁用户升级到云数据库，实现从“马车时代到汽车时代”的更换；更早些时候，华为首次对外发布了一款AI-Native（AI原生）数据库GaussDB。根据华为的说法，GaussDB有两大创新：一个是首个AI-Native数据库，将AI融入数据库内核，让数据库更智能；另一个是首个支持ARM的企业数据库。

与之形成对比的是另一件事情：甲骨文宣布裁撤部分中国研发中心员工，首批有900人被裁。裁员看似与数据库无关，但众所周知，数据库是甲骨文帝国的基石。透过甲骨文今天的境遇其实也能大体看出甲骨文数据库的市场前景。

一边是新兴力量的大张旗鼓加入数据库市场，一边是老牌厂商的褪色，难道数据库市场真的要变天？甲骨文在数据库市场的地位人所共知，甲骨文一直是数据库市场的绝对老大，多少年来虽挑战者众多，却从来没有谁能真正撼动甲骨文的市场地位，哪怕是来势凶猛的开源数据库没有真正威胁到甲骨文。那么，现在这些厂商为什么纷纷揭竿而起，挑战传统数据库市场，所谓何来？

在我看来，最根本的原因在于数据库对企业级市场太重要了，华为需要，阿里云也需要。有人说“得数据库者得企业级市场”。据不完全统计，关键业务系统中有90%基于数据库系统开发，而数据库系统具有非常高的用户粘性。甲骨文就是因数据库而崛起的。云时代来临，对于众多云服务商而言，提高客户的粘性非常重要，随着IaaS的同质化，这个难度越来越大。如果从数据库着手，将客户业务与应用及数据库深度融合，就不失为一种非常有效的“留客”方法。正是因为这个原因，云服务商纷纷推出了自己的数据库，2014年AWS推出了Aurora，3年后阿里云推出POLARDB，腾讯云也有CynosDB，青云也有RadonDB等等。今天，华为也推出了GaussDB。

另一方面，云原生数据库在和传统数据库的竞争有自己的天生优势。云原生数据库因天然地具备云计算的弹性能力，兼具开源数据库的易用、开放特点，及传统数据库的管理和处理性能等优势，成为企业上云时的优先选择，再加上阿里云和AWS等拥有的庞大用户群，云数据库正在迎来属于自己的时代。

与之相比，传统数据库诞生于上个世纪70、80年代，面临云和大数据时代的挑战。比如，不断增长的数据要么超过数据库的极限，要么需要高昂的投资来支撑。另外，传统数据库的扩展性和灵活性也很难满足很多数据处理的需求。因此，除了云原生数据库外，市场还出现了一批NewSQL和NoSQL数据库，如Hbase、MangoDB，它们在一些领域如鱼得水，非常受欢迎。这些产品也向传统数据库市场发起了挑战，再加上开源数据库市场的快速增长，进一步蚕食了传统数据库的市场。

种种原因在一起，数据库市场大变局就在所难免，传统数据库一统天下的局面正在发生改变。未来的市场谁会主导，我们走着瞧。