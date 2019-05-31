 奢侈服装品牌Alyx采用区块链追踪服装从原材料到货架的全周期

服装设计师Matthew William的奢侈时装品牌Alyx今天宣布，将使用Iota Foundation的区块链分布式分类帐技术来追踪从原材料到最终成品的整个服装生产过程。

至顶网软件频道消息：服装设计师Matthew William的奢侈时装品牌Alyx今天宣布，将使用Iota Foundation的区块链分布式分类帐技术来追踪从原材料到最终成品的整个服装生产过程。

该系统是材料科技公司Avery Dennison、供应链可视化公司Evrything、Alyx和Iota共同合作的成果，将被用于提升消费者可信性。

通过快速响应或者服装标签上印刷的二维码，客户可以使用App来追踪一件衬衫或者连衣裙从生产到货架的整个过程，查看材料来自哪里、布料是在哪里制造的、服装是在哪个工厂缝制的、一直到最后运输到零售店。

如今不少奢侈品牌认为，区块链技术将填补品牌信任方面的一个空白。他们希望让消费者更好地了解服装来源，在客户心中灌输更好的真实品质感。

Matthew William表示：“区块链和分布式分类帐技术是有效保护品牌的未来趋势。通过提供产品信息、供应链可追溯性以及与消费者的透明对话，品牌的真实性得到了全球性的保障。”

区块链技术可将单个分类账分布式地运行在多方，而且仅在成员达成共识的情况下才能添加新的交易数据。区块链使用加密机制来保护数据免受篡改，一旦将记录添加到区块链中，就基本确信这些技术没有被篡改。

对于服装供应链来说，每个环节都可以被记录和检索。

这意味着对品牌供应链的深入了解，从而生成值得信赖的细粒度统计数据。对品牌在制造和销售渠道方面更深入的了解，再加上客户偏好和互动，这些因素都将让企业可以实时地获得业务洞察。

Avery Dennison公司可持续发展和合规部高级主管Debbie Shakespeare表示：“我们的创新解决方案将Janela平台与新的区块链层相结合，为消费者和品牌提供基础的、不可篡改的数据。品牌和消费者会知道，他们看到关于服装生产过程的信息是100％准确的，可信赖的。”

目前很多行业都在探索把区块链技术作为为消费者和企业提升产品可信度的一种方式。例如，IBM打造了IBM Food Trust区块链，通过追踪杂货从农场到商店货架的整个流程，以及世界野生动物基金会提供的肉类道德采购证明来提高食品安全性。还有一些企业希望利用区块链解决方案来增加消费者对某些商品的信任，例如De Beers的钻石、福特汽车公司的汽车和电池钴材料，以及大众汽车的铅材料等。

Shakespeare表示：“这是提高品牌透明度和信任度的一个分水岭。”

至于这款应用是如何使用的，举例来说，消费者扫描二维码查看来自Alyx和Evrything在线来自出售的衬衫时，就能看到一件黑色衬衫，显示为“真实”，消费者可以看到这件衬衫从原材料采购到最终销售的整个生命周期。