区块链技术将为价值数十亿美元的游戏产业带来去中心化支持

自从“乒乓”游戏在1975年以示波器为载体出现在我们的视野中以来，游戏行业从未停止过发展的脚步。虽然起点非常简陋——只有两块挡板加一个像素小球——但目前全球游戏玩家单在2018年一年，就在游戏娱乐方面投入了约1380亿美元。

至顶网软件频道消息：自从“乒乓”游戏在1975年以示波器为载体出现在我们的视野中以来，游戏行业从未停止过发展的脚步。虽然起点非常简陋——只有两块挡板加一个像素小球——但目前全球游戏玩家单在2018年一年，就在游戏娱乐方面投入了约1380亿美元。

对于那些希望尽可能发掘高端软件与硬件的企业家来说，这代表着一个庞大且利润丰厚的市场。然而，正有一种新兴技术也在尝试打入这个巨大的产业，而这正是区块链。

Cryptokitties在以太坊区块链上的横空出世，其对于区块链行业的意义不亚于当初的“乒乓”。这款云养猫游戏吸引到了人们的高度关注，人气之高甚至差点导致以太坊这一市值位列第二的区块链网络陷入瘫痪。

如今，区块链游戏空间的增长速度非常可观，而且已经远远不限于以数字化形式展现可爱的猫咪。更重要的是，它代表着游戏行业中的一大新兴领域，不断规模仍有广阔的扩展空间，同时也有望为游戏带来更多附加功能。

现状综述

与大多数区块链解决方案类似，区块链游戏同样需要充分发挥这一新兴技术的核心优势，并在着手扩展之前首先体察其中存在的缺陷。区块链游戏市场的增长也要求我们对其整合潜力进行权衡，同时明确需要克服的传统性障碍。

事实上，区块链本身已经被视为当今游戏世界中最具潜在价值的工具之一，这是因为其能够提供去中心化的资产交换功能、实现虚拟对象与收藏品的稀缺性验证、建立快速且安全的支付网络，并帮助开发人员以正确方式将自己的创作成果转化为经济收益。

由于游戏资产与有形资产几乎具备相同的重要性与价值，因此区块链首先就应负责为特定虚拟物品提供关于来源的明确证据。此外，由区块链产生的数字代币也将实现巨大的支付优势，这种创建原生游戏代币并在去中心化交易所内驱动无缝交易的方式特别适用于电子竞技类游戏。

不过，区块链并不仅仅只是可供游戏行业利用以及整合的工具；在另一方面，它也代表着一个完整的市场，且目前正有众多企业希望推出基于区块链主干的高端游戏体验。

推动区块链游戏行业的发展

区块链游戏的第一片实验田正是纸牌游戏、云养猫以及数字娱乐等场景，玩家有望在摆脱集中控制之后获得更出色的游戏体验。但游戏制作者们现在也开始采取更重大也更雄心勃勃的计划，希望进军多元宇宙与MMO游戏领域。当人们开始将游戏扩展至没有任何单一参与者能够塑造规则的世界中时，去中心化与资产来源验证将成为最关键的优势所在。

互联网时代之下，游戏正呈现出愈发多人化以及合作化的趋势，这意味着人们对于公平及信任的需求也在日益高涨。可能很多朋友对这样的表述都有熟悉之感。没错，在广泛的全球社区当中总有大量不同的参与者，这时管理方往往会避免引入集中控制，因为这很容易带来歧视性问题。

对于游戏来说也同样如此，特别是那些MMO（大型多人在线游戏）类游戏，其中的角色往往成为玩家们在虚拟世界中的化身。正因为存在强烈的代入感，他们也会将对公平以及包容的需求延伸至游戏当中。

而集中控制型游戏的特点就在于，负责服务器以及游戏运行的人员具有无可比拟的强大能力与无可辩驳的判断权威。为了避免这种家长式干预，区块链的去中心化属性在游戏领域显现出了自己的优势。

区块链优势实例

虽然区块链游戏一直在快速发展，但只有少数开创性实例能够证明这项技术将给游戏面貌带来怎样的改变。具体来讲，这类技术的实际应用也有一大共通特征——利用区块链作为游戏的主干。

早在2014年就已经诞生的Huntercoin 无疑是第一款真正的区块链与去中心化战略MMO游戏。其属于Namecoin（某著名山寨币的前身）的一个分叉，构建目标则是进行一场实验，希望证明区块链网络是否有能力为成千上万的玩家在去中心化体系当中围绕地图随意移动。

事实证明，当玩家蜂拥而至并通过其挖矿算法从游戏当中赚钱开始，项目就已经成功了。大家可以点击屏幕上的各个位置，操纵自己的角色收集一切Huntercoins。

这款开创性的游戏让平台本身获得了极大的信心，其下一阶段计划推出MMO区块链游戏Taurion。从Huntercoin到Taurion的升级代表着一大步，因为前者仅仅采用8位图像，而后者则已经具备了现代图形化游戏的全部特征。

Taurion的开发团队亦是Xaya的缔造者——Xaya开源项目的开发团队成员则包括Namecoin与Huntercoin的多位开发参与者。看起来，整个去中心化MMO社区确实拥有着明确可循的血统传承。

Xaya方面宣称，Taurion是“迄今为止开发出的最为复杂的区块链MMO游戏，并将为区块链游戏设定新的标准——这将打破各类标准主要与区块链中财务部分相关的以往传统。”

这款游戏将利用区块链技术为玩家们提供一个没有中央服务器，也不存在集中权限的公平世界。玩家为一切负责，开源区块链系统提供一个完全公平的环境，能够防止任何作弊行为的存在。

采矿过程也将是独一无二的；其具体取决于玩家进行游戏的方式，并将随着玩家水平的提升而变得越来越复杂。该游戏能够产生8000 x 8000个单元块构成的地图区域，玩家可以在这里进行探索、建造、训练、交易或者战斗。

除此之外，游戏中还设置有一个替代性经济体，玩家能够利用自己的游戏技能赚取金币。这就超出了游戏物品所有权的范畴；玩家可以组建联盟，或者雇用他人执行特定任务——例如护送货物等。

Taurion似乎将成为区块链游戏发展当中极为重要的一步，因为其游戏玩法并没有受到区块链主干设计的阻碍；相反，该技术成为一种有用的工具，得以解决其它MMO游戏先前所广泛存在的各类痛点。

还有更多

作为一款开拓性的MMO游戏，Taurion能否像《魔兽世界》等大热门游戏那样获得全球玩家的青睐仍然无法断言。但可以肯定的是，该游戏至少引入了与流行MMO相同的竞争环境。

以区块链主干为基础的复杂游戏体验将进一步推动游戏领域的边界拓展，这是因为去中心特性将为众多玩家提供他们一直渴望的公平性与包容性。此外，采矿与加密货币等额外激励也将发挥重要的作用。

不过，虽然MMO非常适合区块链底层而且也能够较为充分地发挥区块链相较于传统服务器模式的优势，开发人员仍希望在其它方向上也做出一番探索。

Xaya似乎希望通过覆盖更多游戏市场区间的方式进一步扩大区块链与加密货币的潜在用途。而他们计划发布的下一款游戏，正是Soccer Manager Elite——《足球经理精英》。

长期以来，足球经理类游戏一直很受欢迎，而Xaya似乎坚信基于竞赛表现设置激励性加密货币的区块链游戏能够将这类作品提升至前所未有的新高度。

宣传噱头，还是未来发展的必然趋势？

无论何时，只要大家有意将区块链技术应用于新的行业或者领域，您首先都应当思考这样一个问题——这到底是对技术的又一次炒作，还是朝着正确的方向迈出了真正坚实的一步？在游戏领域，区块链代表着去中心化与加密货币激励，而这也正是以往解决方案所一直欠缺的关键。

当然，人们可以争辩称这只是个游戏，所以对去中心化的需求其实可有可无，毕竟游戏环境有限、集中控制将使其更顺畅地保持运行。然而，随着游戏生态系统的发展，这类原本用于打发时间的娱乐项目正变得越来越严肃；慢慢的，玩家们也不愿再屈从于游戏创作者的固有思路。

现在，人们对于游戏以及游戏内体验的态度比以往任何时候都更为严肃，而这一行业每年超过1000亿美元的营收也用事实证明了其生态系统的重要价值。因此，将区块链这一新生事物，同正处于转型期的游戏行业相结合，也许真的能为我们带来一片前所未有的广阔天地。