供应链可追溯之旅：为什么赛百味还没有上区块链？

可追溯性是非常适合采用区块链技术的一种供应链应用。目前，赛百味（Subway）及其加盟商正致力于不断改进供应链的追溯能力，所以说起他们已经在认真考虑将区块链作为改善可追溯性的解决方案，也就不足为怪了。

至顶网软件频道消息：很多权威人士认为，可追溯性是非常适合采用区块链技术的一种供应链应用。目前，赛百味（Subway）及其加盟商正致力于不断改进供应链的追溯能力，所以说起他们已经在认真考虑将区块链作为改善可追溯性的解决方案，也就不足为怪了。

赛百味是全球最大的零售食品连锁店，全部采用加盟商的运营模式，仅在北美就有近3万家餐厅。Lucelena Angarita是与Independent Purchasing Cooperative (IPC)供应链可追溯性总监，IPC负责赛百味的采购、分销、物流、供应、需求的规划和执行。

赛百味的目标是实现更好的可追溯性。6年前Angarita女士来到IPC，当时她被聘为GS1项目的经理，负责在赛百味系统中实施GS1标准。GS1是一个开发和维护商业通信全球标准的非营利性组织，这些标准中最有名的就是GS1条形码，这种条码每天的扫描量超过60亿次。GS1有一套特定的标准，被餐饮服务行业用于实现可追溯性。

最初，Angarita的职责是沟通关于Foodservice GS1 US Standards Initiative是什么、有怎样的愿景、如何通过使用这些标准来实现供应链透明度等方面的内容。

可追溯性可以带来良好的回报。Angarita在Supply Chain Scene上发表的一篇文章中，讨论了与全链可追溯性效率相关的经济影响。她说：“当你考虑增强客户安全和品牌保护时，你该怎么让钱花得物有所值呢？为赛百味的顾客确保食品安全是我们的首要任务，这就是我们想要全方位供应链可追溯性的目的。未来，我们希望能够在几秒钟时间内找出给每一家餐厅供应的每一个批次。”

“GS1标准是关键，是唯一适用于我们的工具，是所有行业（食品杂货、医疗、零售和餐饮服务）采用最广泛的工具。”当可能出现问题的时候，让供应链各方使用关于产品和位置的唯一标识符，能够获取和共享这些数据，是至关重要的起点。”

条形码（一种数字技术）的使用也有助于缓解所谓“输入的是垃圾/输出的也是垃圾”的问题。“实现了可追溯性，从单一事实来源出发是符合所有人最佳利益的。各种标准提供了数据的一致性。”

在扩展的供应链中，让每个人都参与其实是需要付出巨大努力的，这也是赛百味可追溯之旅中最难的部分。Angarita说：“一开始，这是个鸡和蛋的问题。供应商会说，‘我不打算使用这些条形码，因为经销商不会扫描的’。经销商会说，‘我不会去扫描的，因为没有条形码’。IPC必须让他们的采购、物流和配送团队参与进来，并向使用这些标准化条形码的供应商和经销商明确表示，如果他们想继续与IPC做生意，这就是必须要做的。

如今，98％的产品都配备了可追溯的条形码，94％的供应商每天将出货数据从工厂发送到配送中心，经销商将他们的扫描结果提供给9100家赛百味餐厅。有些情况下，经销商是在将产品交付给餐厅的时候扫描的，有些情况下则是产品在分销中心分拣时扫描的，然后用分拣标签与特定的餐厅相关联。

这种扫描方式不仅强化了可追溯性，还提高了供应链的效率。例如，避免了错误分拣，让库存管理和开票也更加容易了；减少了产品与实际存在出入的问题，避免由此导致合作伙伴延迟付款；还可以更好地了解库存在整个供应链中流动的情况。Angarita表示：“我们从这些数据中得到了很多信息。”

赛百味目前在使用一个名为FoodLogiQ的云平台作为他们的追踪解决方案。FoodLogiQ能够以各种数据格式（FTP、XML、EDI、直接API等）从赛百味合作伙伴那里获取出货数据（包含条形码），汇总这些数据，并根据这些信息进行各种操作。“通过这种基于云的服务，我们可以搜索某一批产品的条码，并确切地了解这批货物所处的确切位置。”

尽管赛百味的可追溯性项目目前并没有使用区块链，但Angarita正持续密切关注区块链技术的发展。区块链目前还不合适于赛百味可追溯系统主要有以下几个原因：

- 围绕可追溯性以及其他很多供应链问题，存在着数据验证的难题：所谓输入的是垃圾/输出的也是垃圾。如果获取的数据不准确，那么结果就是无效的。区块链不仅不能解决这个问题，还会让修正这个问题变得更加困难。GS1标准和数字化地获取数据（例如条形码）有望带来一些改变。

- 区块链可以改善数据完整性和安全性，但数学验证（共识）会放缓这个进程。产品流动的每一个步骤并不是都需要这种级别的安全性。

- 区块链提供的是不可变的记录，除非启动繁琐的对帐流程，否则这个记录很大程度上是不可更改的。在需要永久性地记录事实的情况下（例如生产制造设施审计），不可变记录是很有价值的。如果设施在审核期间出了问题，那么记录不可变就会是很麻烦的。不过正如Angarita所说，可追溯性是“说实话符合所有人的利益。”

- 在快速变化的供应链中，记录不可变会带来很多问题。如果货物在装运期间损坏，就需要快速修改记录，需要多长时间？就当前来说，区块链是需要相当长时间去做修改的，它反映供应链实时情况的速度并不快。

- 存在互操作性问题，例如不同企业分类账上运行的区块链分类账之间是不能互换共享的。

- 最早运用于金融服务领域的区块链，是基于一种去中心化架构的，没有中央机构进行控制。但是，针对供应链打造的区块链解决方案还没有采用这种架构。这些解决方案的报告和信息情报采用的架构，有点类似赛百味正在使用的FoodLogiQ公有云解决方案的集中式架构。

简而言之，IPC一直致力于通过使用GS1 US Standards标准来实施完整的供应链可追溯性计划，而并没有实施区块链技术。不过，他们也在密切关注如何利用这项技术来改进数据获取和数据共享。Angarita表示：“区块链不是万能钥匙，只是众多解决方案中的一种。我不认为只使用区块链是一种成功的方法。最好的方式是看看你需要解决的是什么问题，然后去寻找一款适合解决这个问题的工具。”Angarita，在可追溯性方面，区块链还需要发展若干年达到足够成熟的阶段才能成为赛百味可追溯性计划的一部分。