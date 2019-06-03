 星环科技：突破核心技术，加速智能时代到来

日前，由上海星环大数据产业技术发展促进中心主办的第三届前沿科技论坛在上海落下帷幕。大会历时3天，设置35个前沿技术模块以及八大专题，1500多名国内外嘉宾出席会议，共同研讨未来科技发展趋势以及如何利用新技术赋能各行业。

至顶网软件频道消息： 日前，由上海星环大数据产业技术发展促进中心主办的第三届前沿科技论坛在上海落下帷幕。大会历时3天，设置35个前沿技术模块以及八大专题，来自政府、金融、交通、能源、教育、制造等领域的1500多名国内外嘉宾出席会议，共同研讨未来科技发展趋势以及如何利用新技术赋能各行业，让城市建设的更加美好。

会议期间星环信息科技(上海)有限公司（以下简称星环科技）还全面展示了其最新一代的产品和技术，包括闪存数据库、图数据库、新一代数据云等，这些产品和技术能帮助企业充分挖掘数据价值，最大化释放数据潜力，从而充分享受智能科技带来的丰厚回报。

核心技术取得突破

过去的几十年来，中国经济一直保持了高速的发展态势。但近几年中国经济开始趋缓，面临的外部竞争压力越来越大。原因之一就是过去中国企业无往不胜的竞争利器——成本优势正在逐步消失，而我们创新优势还没有建立起来。

“市场竞争有两条路，一条是成本优势，就是便宜；另一条是独特性优势，就是你能做别人做不了的产品。之前我们利用成本优势发展了几十年，现在这个优势正在逐步丧失，我们就只有一条路，就是走独特性优势的，这就需要技术的创新，需要核心技术的突围。”星环科技创始人兼CEO孙元浩在演讲时表示。

星环科技创始人兼CEO孙元浩

孙元浩在市场竞争中非常强烈地感受到了掌握核心技术的重要性，从公司成立伊始就非常重视对核心技术的掌握。成立于2013年的星环科技从数据分析起家，最早的解决方案完全基于开源产品，包括Hadoop、Spark等。随着企业业务成长，星环科技发现仅仅是利用开源产品无法满足用户需求，开始研发自己的产品，并努力实现创新，每年都会推出创新性的产品和技术，如今已经完成了软件全栈的替换。

比如，2015年星环科技攻克了分布式分析型数据库的关键技术难点，成功替代了Teradata等国外厂商构建数据仓库；2016年攻克了复杂批处理的实时引擎融合历史数据与实时数据处理技术难点，实现了复杂计算的实时流处理；2017年采用容器编排技术实现大数据分析的弹性服务；2018年实现了统一的数据集市、数据仓库、数据湖一站式分析融合平台；2019年采用星环云操作系统来融合数据PaaS、应用PassS、分析PaaS，为企业提供高效的数字化基础平台，实现数据、应用、智能分析融合。

孙元浩说，星环科技所有的技术创新和原创性的动力都来自于客户的需求。“在大数据这个基础领域，中国和美国厂商几乎是同时起步的，在同一个起跑线上，而市场上（包括国外市场）没有技术能满足用户需求，只能自己创新。”

孙元浩特别强调星环科技不是为了原创而原创的。“现在有很多企业也实现了全国产的产品，但是功能上不如美国厂商，我认为这不对。我们首先追求的是独特性和领先性，其次是原创性。”他说。

实现AI、云和大数据的融合

星环科技一路走来，产品和技术不断丰富，如今不仅有大数据分析产品线，还有AI、云相关的产品，而且这几款产品已经实现了融合和相互打通。在孙元浩看来，星环科技推出AI和云的产品顺理成章，而三大产品的融合也是技术发展的必然。

“大数据技术的核心是分布式计算技术，最早是用来解决结构化数据问题的，这些问题都解决掉以后，它就要去解决非结构化的问题，主要是视频、自然语言等，这需要算法的帮忙。人工智能就是这里的算法，而云的加入是因为我们希望大数据技术能够像云一样提供弹性服务。”孙元浩表示。

值得一提的是，星环科技的“云”与一般厂商所说云有所不同，而是与星环科技其他产品一脉相承，都围绕数据诞生，星环科技定义称其为“数据云”。

“未来企业IT应该是以数据为中心，应用是附着在数据之上生长出来，而今天是正好相反：以应用为中心，数据为应用服务。”星环科技研发总监刘汪根解释说，星环科技所提的“数据云”是一个以数据为中心来驱动业务、数据分析、智能运营的云平台，以数据驱动业务，数据到哪里，业务就到哪里。

据悉，“数据云”在云平台层提供了各种数据资源服务，包括大数据、AI、流计算、数据资产等，为整个技术架构提供坚实的底座。企业以云平台为基础，构建数据业务中心，包含了沉淀下来的很多可以被再次利用的数据服务，比如审批管理流程、用户中心、订单中心，所有这些业务行为都可以被抽象为标准化的服务，公司内部统一去使用。当开发人员要开发一个新应用的时候，他只要关注自身的业务逻辑，以及哪些模块可以从数字业务中心找到并直接使用。

今天的星环科技数据云平台Transwarp Data Cloud（TDC） 2.0就承载了星环科技的这一思想。刘汪根介绍，TDC 2.0采用容器技术，以数据为中心，通过提供完整的数据、应用和智能的开发工具，实现数据和应用互通互联。而且，与上一版本相比TDC 2.0能更全面满足不同业务、不同角色的工作需求，为企业数字化的转变提供更完善的支撑。

构建“数据驱动”大生态

经过过去5年多的发展，星环科技已经从产品提供者拓展到数据驱动平台提供者，随之而来，生态就成为星环科技必须考虑的内容。实际上，这几年在产品不断丰富的同时星环科技也在加紧布局生态。今年，星环科技宣布2019年将打造全新的生态体系，携手生态伙伴，共创数据价值新纪元。新的生态体系规划分为“生态运营体系、人才孵化体系、生态伙伴体系”三大体系。

星环科技与国泰君安、浙江省农信、中国长城、长亮科技达成战略合作

大会上，星环科技就宣布与英特尔达成战略合作并成立技术创新联合实验室，借力双方在软、硬件领域的领先技术优势，合作探索新技术的研发和落地走向全球。在此之前，星环科技也多次出现在英特尔的活动中，双方的频繁牵手，显露出了双方的紧密合作态势。实际上，不仅是英特尔，会上星环科技还与国泰君安、浙江省农信、中国长城、长亮科技签署战略合作。先前，国泰君安已经和星环科技成立了联合实验室。

为了推动星环科技生态的建设，星环科技云平台团队还开源了内部的应用生命周期管理服务Transwarp WALM，以怀抱社区，做出贡献。企业要能够构建自己的应用市场，在云原生技术上支持并实现，需要有一套可行的应用管理的框架。通过WALM，任何企业都可以通过标准化接口将应用编排在云原生框架上。

另外， 会上还发布了星环生态伙伴能力提升计划——“繁星计划”和星环卓越行业解决方案中心（TCoE）。繁星计划通过引入“3+1”服务体系，构建以人才提升为核心，技术提升、方案提升和营销提升为支撑的保障机制，夯实生态伙伴赋能底座，加速生态伙伴及客户的数字化转型。TCoE将通过聚焦金融、政府、交通、能源、制造、医疗和教育等关系国计民生的价值行业板块，携手生态伙伴共同打造全栈式行业解决方案，推动产业智能升级，创造共赢价值。