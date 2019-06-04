SAP Ariba与苏宁易购联手，为B2B用户提供B2C般的采购体验

上周，就在南京苏宁集团总部，苏宁易购与SAP Ariba（采购云）共同举杯庆祝双方达成战略合作关系，由苏宁易购作为SAP Ariba Spot Buy（零星采购）业务在中国大陆地区的合作伙伴。

苏宁之于南京，大概就像阿里之于杭州。坐落于南京徐庄软件园，富有个性的建筑群，如今的苏宁已经成了南京的一张名片。

1990年，在南京开业第一家空调专营店，成立苏宁电器；2005年，组建B2C部门通过苏宁网上商城开始试水电商业务；如今，苏宁的业务板块跨越物流、零售、科技、金融、置业、文创、体育、投资八大领域，正在打造全场景智慧零售。从单体商店到全球连锁，从网络电商到智慧零售，苏宁的发展史不只是中国零售业转型的缩影，同时也是实体与科技不断融合的见证。

携手打造企业级数字化采购平台

上周，就在南京苏宁集团总部，苏宁易购与SAP Ariba（采购云）共同举杯庆祝双方达成战略合作关系，由苏宁易购作为SAP Ariba Spot Buy（零星采购）业务在中国大陆地区的合作伙伴。利用SAP与苏宁集团的全业态资源，共同拓展中国企业级采购市场，推动企业级采购模式创新，打造企业级数字化采购平台。

事实上，苏宁与SAP的合作由来已久，最早可以追溯到2005年，也就是苏宁刚刚涉足网络电商之时。随着门店数量的扩张和线上业务的试水，为了进一步提升企业管理、加强门店管控，苏宁上线了SAP系统，在短短8个月左右的时间，就实现了集团300家店面的系统接入，实现了投资、业务、财务、服务、人事等一体化管理。

在此后的14年里，苏宁与SAP一直保持着稳定的合作关系，并且在2018年SAP与苏宁还在两国总理的见证下签署了战略合作备忘录，共同加强技术创新，共建零售生态服务平台，打造物流生态服务平台和体育生态服务平台。而此次双方基于SAP Ariba的合作，不只是过往合作的延伸，同时也被视为双方协同打造零售生态的重要部分。

苏宁易购B2B公司总裁胡旭健表示：“如今，苏宁正在通过新技术、新模式的应用，对外提供企业供应链全场景解决方案，为各行各业搭建快捷的智慧采购服务。而SAP Ariba与苏宁达成战略，双方平台的互联和融合将为中国地区的企业采购服务带来新的机遇，实现新的高度。”

“SAP Ariba的愿景是打造采购生态圈。而苏宁对于企业电商采购服务模式的不断探索，加上SAP Ariba全球领先的B2B商务网络，将在极大程度上优化企业采购流程，尤其是中国本地企业的采购流程，实现降本增效。”SAP Ariba & SAP Fieldglass全球副总裁兼大中华区总经理潘再耀补充说。

具有互补性与支撑性的强强联手

可以说，SAP与苏宁的这次组合是具有互补性与支撑性的强强联手。

一方面，苏宁大客户拥有着29年的政企采购服务经验，包括上百个政府电商化采购项目、80%的中国能源企业、95%的国有股份制银行和政策性银行、90%的铁路系统、90%的TOP100房地产企业以及三大运营商都受益于苏宁的政企采购服务。

在苏宁看来，企业采购中的痛点涉及两点，一是保证合规性，二是提升效益。而最大的难点在于，在保障合规性的同时提升企业运作效率，在成本最小化的同时使效益最大化。因此，基于数十年在零售行业的经验，苏宁推出了B2B易采云解决方案、苏宁易企购等帮助企业优化采购流程的相关产品和服务。其中，苏宁易企购通过将苏宁采购商城嵌入到客户系统中，能够使企业的订单采购、订单审批、资金流、订单物流、对账结算操作层面的流程全部在一个系统中完成，让企业的采购流程变得更加简洁和高效。而这，也是此次与SAP Ariba合作的重要切入点。

另一方面，SAP Ariba的客户来自190个国家和地区超过410万家企业，其中包括大中华区超过16万家企业，不仅拥有全业态资源，在国际化管理层面也积累了大量最佳实践，能够为中国本地企业树立重要标杆。

与此同时，据潘再耀介绍，2019年SAP Ariba在大中华区的产品创新战略支柱有三：中国本地化的商务网络、微信官方集成以及金税系统整合。因此，此次与苏宁的合作将是SAP Ariba今年在中国市场部署的一步，也是非常重要的一步。

简单来说，在此次双方的合作中，SAP Ariba将在国际化管理、最佳实践和技术支撑等方面提供助力，而苏宁将在满足中国市场本地化、个性化需求方面提供助力。同时，双方的资源价值也将得到最大化的利用。

带给B2B用户B2C般的体验

具体地，在此次合作中，苏宁易购B2B系统将通过API接口对接SAP Ariba，将苏宁易购数字化集采商城嵌入到Ariba采购系统中。这意味着，无论是苏宁易购还是Ariba在中国的企业客户，都可以直接通过Spot Buy完成多目录、多批次、小批量的采购行为，快速地从从数百家预启用的供应商中找到可靠的货源（包括苏宁自身的海量自营商品供应资源），采购所需一次性及临时性商品，并定制和控制交易流程。同时，还可以管理整个采购流程，同时控制开支、找到可降低成本的环节并建立健康的供应链。

谈及企业零星采购，最头疼的就是面对数量庞大的供应商，企业需要投入大量的资源与对方进行长期并且多次的沟通。而SAP Ariba Spot Buy的目的，就是一站解决这一痛点。

SAP Ariba大中华区价值工程总监李洪介绍，Spot Buy是一个可以被众多买家公司访问的普遍化的商品名录，主要用于解决企业采购中的长尾支出，提高采购效率，降低成本，同时保证合规性。“它是一个统一的购买商品和服务的平台，紧密结合了企业采购中的买卖双方，让买家便捷智能地找到合适的商品，实现供应商能力及绩效的及时管理。”李洪表示。

而如果要为这一平台贴标签的话，他给出了两个关键词——客户体验和个性便捷。“我们希望为大家提供一个一站式平台，并且特别关注客户体验，这是SAP Ariba立足于市场的一个根本。同时，Spot Buy平台还特别强调个性化和便捷化，这是客户的追求，也是我们的追求。我们相信与苏宁之间的合作，将带给B2B用户B2C般的体验。”

“当然，所有的技术推动都不是一步到位、一蹴而就的，我们希望通过双方的合作，在服务企业的过程中遇到问题、解决问题，不断实现产品与服务的创新。比如支付环节如何操作、外包管理如何管控等等，这都是我们接下来会一起探索和解决的问题。”潘再耀总结说。