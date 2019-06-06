IBM将Db2数据库带入现代人工智能驱动时代

IBM正在将人工智能带入自己的Db2关系型数据库管理系统中，有助于让这款有着36年历史的软件在当今数据驱动的世界中价值更高。

至顶网软件频道消息：IBM正在将人工智能带入自己的Db2关系型数据库管理系统中，有助于让这款有着36年历史的软件在当今数据驱动的世界中价值更高。

Db2于1983年问世，是世界上第六大最受欢迎的数据库，是许多大型企业的首选关系型引擎。

Db2平台有三个版本，Db2、Db2 Standard和Db2 Advanced。其中，Db2可以免费下载和使用，仅用于测试单个原型应用；Db2 Standard是针对在生产中运行应用的中型企业的付费版本；Db2 Advanced则是适用于没有计算或存储限制的大型企业的高级版本。

IBM本周早些时候表示，将更新这个古老的数据库平台，以便用户能够创建更多现代应用，从他们生成的数据中获得更好的洞察力。

例如，Db2现在支持通过一系列驱动程序进行数据科学开发，这些驱动程序增加了对各种开源编程语言和框架的支持。据IBM称，开发人员可以轻松地为使用Db2开发的应用构建和分析机器学习模型。IBM表示，这些应用将更具弹性，管理开销减少，并且生产力有所提升。

Db2支持的语言包括Go、Ruby、Python、PHP、Java、Node.js和Sequelize。此外，Db2还支持Jupyter Notebook和Visual Studio Code等框架。

Micro Focus International高级数据库管理员Prasun Mahapatra表示，新的AI功能非常重要，因为人们对数据库的期望值要高得多。目前他仍然在使用Db2数据库。

他说：“数据库必须更加智能，把Db2打造成新型AI数据库将让用户可以优化一切，从使用数据结构、内存和磁盘，到最复杂的查询。支持如此广泛的Jupyter Notebooks将使人们能够开始他们自己的Db2开发项目。”

另一个新功能是Augmented Data Explorer，这是一种自然语言查询工具，让开发人员以自然语音提出数据相关的问题，并以数据可视化的形式查看回答。IBM表示，这么做的目的是为开发人员提供传统的、类似搜索引擎式的体验。

Db2现在还支持IBM的Cloud Private for Data服务中的Data Virtualization技术。有了它，用户就可以搜索来自更多不同来源的数据，IBM表示，这最大限度地减少了以前访问此类数据在提取、转换和加载过程上花费的时间。

其他新功能还包括对区块链的支持，以及一个通用的SQL引擎，让Db2能够访问来自其他IBM平台（例如IBM Db2 Warehouse、IBM Db2 Big SQL、IBM Integrated Analytics System和IBM PureData for Analytics）的数据，以及微软SQL Server和Oracle数据库等第三方平台的数据。

Constellation Research分析师Holger Mueller表示，很高兴看到IBM再次重视Db2，因为看起来好像Db2已经被遗忘了，例如最近IBM Think大会上几乎没有提起过Db2。

他说：“通过这次升级，Db2向21世纪迈进了一步，获得了新的AI功能、数据可视化和自然语言功能能力。”