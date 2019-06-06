AWS和谷歌云计算大客户争夺战进入白热化

公有云基础设施提供商AWS和谷歌今天都公布赢得了新的大型客户，对大客户的争夺战进入了白热化阶段。

至顶网软件频道消息：公有云基础设施提供商AWS和谷歌今天都公布赢得了新的大型客户，对大客户的争夺战进入了白热化阶段。

AWS表示，已经与National Association for Stock Car Auto Racing达成协议，后者将在AWS的基础设施上运行基于云的机器学习和人工智能工作负载。与此同谷歌也表示，正在与英格兰足球协会（Football Association of England）合作，成为英格兰队以及位于圣乔治公园的卓越技术中心的官方云计算和数据分析合作伙伴。

新客户可能会引起人们的关注，因为通常人们认为云计算并不是体育界取得成功的一个必要条件，但AWS和谷歌提供的额外计算能力可以通过多种方式让粉丝和参与者受益。

例如，NASCAR计划使用AWS云计算来增强媒体报道的覆盖面，其中一个计划就是打造一个名为“纳斯卡历史上的这一刻”系列视频，回顾历史悠久的NASCAR一些伟大赛事。

这不是一件容易的事，因为这一系列视频将是基于庞大的、多达18PB的NASCAR历史比赛视频片段的。NASCAR将依靠Amazon Rekognition服务提供的智能图像和视频分析，而不是手动浏览所有这些片段，从而可以轻松地显示Denny Hamlin的2016 Daytona 500照片完成后的一些旧镜头。

Amazon Rekognition只是NASCAR采用的服务之一，其他服务还包括Amazon SageMaker，用于对70年积累下来的视频素材进行深度学习模型训练，以生成增强的视频分析。NASCAR还将使用AWS Media Services，例如AWS Elemental MediaLive和AWS Elemental MediaStore来支持NASCAR Drive，这是一种全新的体验，让粉丝可以体会到驾驶座上的感觉，而这主要是由车载摄像头、现场音频和现场直播排行榜提供支持的。

英格兰足球协会方面，它将采用谷歌的G Suite促进教练团队之间的更多合作。英格兰足球协会表示，他们希望通过G Suite应用共享信息，并使用Hangouts作为通信工具。

英格兰足球协会首席信息官Craig Donald表示：“我们在圣乔治公园转型的第一步，就是统一我们的教练培训和发展我们28支国家队以提高效率。我们需要能够在教练和球队经理之间进行协作和分享。G Suite让我们能够做到这一点，这是我们与Google Cloud合作伙伴关系的第一个部分。”

英格兰足球协会还将利用谷歌的云服务来分析比赛期间球员表现得出的额数据，并尝试提供洞察让教练可以用来改进比赛。为此，英格兰足球协会开发了一款名为Player Profile System的专有软件工具，用于测量不同水平的球员的表现、健康和训练情况。

英格兰足球协会应用开发主管Nick Sewell表示：“智能分析和数据管理对我们的PPS有着至关重要的作用，我们所做的一切都是建立在Google Cloud基础上的。”