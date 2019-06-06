小罗伯特-唐尼代言：利用AI支持型机器人清理自然环境

演员小罗伯特-唐尼公布了一项名为“足迹联盟”（The Footprint Coalition）的新项目。该项目于本周二晚在拉斯维加斯召开的MARS大会上发布，计划利用先进技术清理地球环境。

至顶网软件频道消息：演员小罗伯特-唐尼公布了一项名为“足迹联盟”（The Footprint Coalition）的新项目。该项目于本周二晚在拉斯维加斯召开的MARS大会上发布，计划利用先进技术清理地球环境。

他表示，“凭借机器人与纳米技术，我们也许能够在未来十年内实现显著的环境清理效果，甚至有望带来彻底改善。”

根据《福布斯》的估算，唐尼的净资产高达8100万美元。而唐尼参与环境清理项目的想法，则来自他与一群专家进行的一场晚餐谈话。

就目前而言，该项目的具体细节还不明确——只有一个简陋的网站与唐尼的公开声明。但唐尼介绍称，他计划在2020年4月前正式启动该项目。

他表示，“在接下来的几个月当中，我会把这些正确的元素组合在一起，在身边聚集起一群真正聪明的参与者。”联合国最近发布的一份报告发现，人类正在给全球的生物多样性产生前所未有的破坏性影响。研究人员发现，细小的塑料碎片已经污染了空气、海洋与土壤。

唐尼补充道，“现在我已经65岁了。11年以来，正是由于我们对于未来的巨大威胁以及留下的混乱书面没能做出应有的补救，我才会放弃安逸的退休生活，回来参加这场疯狂的派对。”

作为亚马逊公司首次面向公众开放的人工智能、机器人以及太空会议，MARS大会成为公布上述消息的绝佳平台。事实上，亚马逊公司本身长期因为环境与气候变化相关政策而受到抨击。

近8000名员工签署了一封公开信，支持其最近股东大会提出的提案，其中要求董事会针对“气候变化造成的破坏”制定公开计划，并承诺减少对化石燃料的依赖。亚马逊公司做出环保承诺，目标是到2030年将净碳排放能源占比提升到50%。员工们表示这些努力还不够，而且这项提案本身最终也被否决。

亚马逊公司并没有立即回应其是否将在唐尼提出的项目中进行财务或者技术投资。

小罗伯特-唐尼在本届于拉斯维加斯召开的亚马逊MARS大会上公布了“足迹联盟”项目。

除了公布足迹联盟之外，唐尼还以玩笑的形式谈论了好莱坞与科技行业多元化发展的重要性，以及人工智能的快速推进。虽然他并没有提到关于实现足迹联盟项目目标的任何细节，但研究人员与企业家长期以来一直在研究如何利用AI技术缓解各类环境问题。

此次大会的演示室将一直运行到本周五，其中包括多个面向环境改善的机器人与人工智能项目。例如，RSE是iRobot公司的一个非营利性组织，其创造出一款海底机器人以捕捉入侵特种，并正在研究从海洋中清理塑料的解决方案。

会议中的第一个主题演讲来自亚马逊公司设备与服务高级副总裁Dave Limp，他谈到了该公司如何将AI整合至其所有产品当中。波士顿动力公司CEO Marc Raibert则展示了该公司的狗式Spot机器人。沃尔特-迪士尼公司幻想工程部门的Morgan Pope与Tony Dohi则谈到了他们创作特技表演机器人的尝试。