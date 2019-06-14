IBM和Wits大学合作在非洲扩展IBM量子计算Q Network

IBM日前宣布与Wits大学合作将旗下的Q Network扩展至南非，非洲学者和研究人员因此得以接触量子计算。

IBM日前宣布与约翰内斯堡威特沃特斯兰德大学（University of the Witwatersrand，又名Wits大学）合作将旗下的Q Network扩展至南非，非洲学者和研究人员因此得以接触量子计算。

量子是计算领域新的前沿阵地，量子技术有望提供更强大的数据处理能力，对于需要仿真和建模等复杂领域的学术研究尤其有用，这些领域包括化学仿真和传统计算机无法解决的优化类计算。

IBM曾于2016年在Wits大学位于Braamfontein郊区的Tshimologong数字创新区开设了非洲第二个实验室，这次是IBM与Wits大学合作的最新进展。

Wits大学管研究和研究生事务的副校长副手Zeblon Vilakazi教授表示，“非洲学者需迅速采取行动及在培育新兴量子计算领域技能方面进行投资，这样才能充分彰显南非学术活动的源远流长。”

IBM的Q Network包括各种搞量子计算及其潜在应用的财富500强公司、初创公司、学术机构和研究实验室。 Wits大学是Q Network的第一个非洲合作伙伴并将成为南非学术界和非洲研究型大学联盟（ARUA）15所大学的门户。

Wits的研究人员将开展量子计算和机器学习在宇宙学及分子生物学应用的研究，特别重点放在HIV药物的发现上。

Vilakazi告诉笔者，“非洲有其独特的机会，应该由非洲人来把握。我们知道，非洲遗传学的多样性比世界其他地区合在一起还要多些。这样的多样性是遗传信息的宝库。”

他表示，“这一切都表明非洲人需要去挖掘自己的遗传资源宝石，包括那些可能马上可以利用量子计算进行遗传和药物发现的开发技术。”

一般都认为，量子计算有助于理解大量增加的数据和人类所面临问题的规模。他表示，“非洲有需要做好准备接受这种新的计算模式，这有利于我们在世界舞台上的竞争和贡献。我们非洲不能在技术上拖后腿。我们需要做好准备，教我们的学生量子方面的知识，如此他们明天就能受益于这项令人难以置信的技术。“

Vilakazi表示，在非洲的研究人员、学者和学生现在只需点击一下按钮就能“获得几十年的量子计算能力”。

Vilakazi还表示，“南非过去曾在量子物理学创新上有过贡献（例如，发明CAT扫描的诺贝尔奖），最近也在与量子计算非常相关的领域里（超级计算）取得了令人惊讶的成功。在过去的四年里，南非超级计算团队在国际超级计算竞赛中获得过三次世界冠军。“

新兴市场解决方案副总裁兼IBM非洲研究中心主任Solomon Assefa博士认为，这一举措对培养未来的计算机工程师也同样重要。他表示， “为了令非洲在未来几十年保持竞争力，我们的下一代学生必须做好准备。”

他表示，“预计人工智能肯定是可以从量子计算中受益的技术之一。人工智能系统的训练需要机器学习算法从大量的数据做摄取、分类和分析等处理，人工智能系统同时也得以茁壮成长。而根据特性或特征对数据的分类时越准确，人工智能的性能就越好。量子计算机预计会在机器学习方面发挥关键作用。“