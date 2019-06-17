华为禁售令拖累芯片股 博通调低收入前景预测

Broadcom Inc.（博通）股价今早的跌幅超过6％，此前该公司在周四发布了令人失望的财务业绩报告，Broadcom的股价下挫在半导体行业引发震荡。

至顶网软件频道消息： Broadcom Inc.（博通）股价今早的跌幅超过6％，此前该公司在周四发布了令人失望的财务业绩报告，Broadcom的股价下挫在半导体行业引发震荡。

总部位于加利福尼亚州圣何塞的Broadcom是一家数据中心和移动设备芯片主要供应商。Broadcom发布的第二季度业绩报告报每股盈利5.21美元，略高于美国控股公司Refinitiv的分析师的预期。

但华尔街则更关注Broadcom的收入，Broadcom收入同比增长10％，达55.2亿美元，但低于分析师预测的56.8亿美元。 Broadcom自己也下调了全年的销售前景。Broadcom现在的预计是2019年收入为225亿美元，比先前预测的225亿美元减少了20亿美元。

Broadcom首席执行官Hock Tan将收入的减少归咎于时下中美之间的贸易争端。 Tan在有分析师参加的电话会议上表示，Broadcom正经历“需求环境基础广泛放缓，我们认为这是由持续的地缘政治不确定性以及对我们最大客户之一的出口限制的影响导致。”

所指的最大客户之一是华为技术有限公司，华为上个月被美国商务部列入黑名单。 Tan告诉分析师，Broadcom去年从中国公司获得9亿美元的收入。他还表示，芯片制造商Broadcom经历“广泛放缓”的另一个原因是手机制造商因为美中贸易关系紧张而减少了订单。

Broadcom令人失望的盈利报告导致其他芯片股受压。据路透社报道，英特尔公司、高通公司和Advanced Micro Devices公司在早盘交易中的跌幅超过2.5％，但此后股价有所回升。Infineon Technologies股份公司等欧洲主要半导体制造商也受到了冲击。

Broadcom调低指引亦是在近期其他芯片制造商均调低前景预测之后。销售通信系统用半导体的Skyworks Solutions Inc.和Lumentum Holdings Inc.在华为禁售令的背景下均调低了收入预期。