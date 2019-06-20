 十年，MongoDB从一片小绿叶长成一颗大树

从2009年MongoDB正式对外发布，到今年MongoDB走过了十年。十年来，“小绿叶”所代表的MongoDB已经在全球100多个国家拥有13400多个客户，在MongoDB的社区服务器总下载量超过6000万。

至顶网软件频道消息： 谈到NoSQL数据库，MongoDB几乎是首先能被我们想到的一个。作为NoSQL最杰出的代表，从2009年MongoDB正式对外发布，到今年MongoDB走过了十年。十年来，“小绿叶”所代表的MongoDB已经在全球100多个国家拥有13400多个客户，在MongoDB的社区服务器总下载量超过6000万，过去的16个季度每个季度的净平均收益率超过120%，拥有1万多家企业版正式付费客户。根据MongoDB最新财报，新财年第一季度MongoDB的订阅和服务收入增长强劲，营收为8940万美元，同比增长78％。在中国市场，MongoDB同样表现优异，不仅拥有招商银行、泰康保险、国泰君安证券等头部用户，中国也是MongoDB下载量最高的国家。中国已经成为MongoDB最重要的市场之一。

数据库市场新变局，NoSQL崛起

随着5G、物联网和IOT技术的普及，数据库市场将会迎来新的增长高峰。根据IDC的一份统计数据，数据库市场将从2018年的590亿美元增长到2020年的840亿美元，年复合增长率达到9%。

数据库市场的增长很大程度上由非结构化数据的增长来推动，NoSQL的代表MongoDB则是市场的主要候选。众所周知，MongoDB是一款面向文档的数据库，它提供面向文档的存储，非常简单，也很容易地编程，让开发人员能够以一种更自然的方式管理数据，能够更快速、高效地构建现代化应用、且更易于部署和维护，从而提高开发人员的生产率。

MongoDB全球渠道及亚太区销售高级副总裁 Alan Chhabra

MongoDB全球渠道及亚太区销售高级副总裁 Alan Chhabra在“2019 MongoDB中国用户大会”的主题演讲中介绍，调查显示用户选择MongoDB主要基于以下原因：是管理数据的最佳方式；能智能地将数据放在需要的地方；能在任何地方自由运行。

MongoDB全球高级工程副总裁Richard Kreuter在接受记者采访时对此进行了具体的解释。 他表示，MongoDB以文档取代了关系型数据库的表格，从而给予数据管理更大的灵活性，非常适合当今对数据的管理需求。比如，在最常用的传统关系型数据库中，当数据量达到一定规模，数据表之间形成了非常复杂的关联关系后，不仅表格格式无法调整，进行多表聚合也非常麻烦，效率低。而MongoDB面向对象，采用JSON格式，没有严格的表结构，可以按需随时增减字段，而且不管是处理、聚合还是更新，都直接对JSON来做处理，相比于关系型数据库效率得到很大提升，对开发人员也更为友好。MongoDB另一个优势体现在它是原生的分布式数据库，天生地具有快速的水平扩展能力，而且部署非常灵活。第三，MongoDB能够运行在任何地方，包括云、服务器、平板和手机里。

MongoDB全球高级工程副总裁Richard Kreuter

正是这些特点让MongoDB问世以来，迅速得到认可，成为当下最受关注的NoSQL数据库。比如，招商银行个人贷系统就基于MongoDB搭建，与基于传统数据库搭建，大幅提高了开发效率。这些效率的提升是数量级的，从几个月缩短到几天。类似的，国泰君安证券基于MongoDB来构建了零售客户服务体系，为客户提供个性化千人千面的专业金融综合服务，提升了客户满意度，其实时的数据更新能力是传统关系数据库难以做到的。

不断创新的颠覆者

尽管MongoDB从出身时就被深深地打上了NoSQL的烙印，常被定位在非关系型数据领域，在实践中很多企业也正是这么使用MongoDB的。但无论是Alan Chhabra还是Richard Kreuter都强调MongoDB定位是一个通用型数据库。

Richard Kreuter介绍，MongoDB数据库能够适用在各种场景，不是只在单一场景或者某类的场景。特别是在MongoDB 4.0开始加入了支持事务性交易，更多的关联运算、聚合等功能之后，现在版本的MongoDB已经可以支撑各种各样的应用开发需求，包括很多传统数据库所独具的功能。

“MongoDB是适用于各种现代应用程序的最佳数据库，因为它能提升开发人员生产力，增强基础设施敏捷性；提供无与伦比的用户体验。”Richard Kreuter表示。

实际上，为了让MongoDB面向更多应用场景，这几年MongoDB一直在不断新增功能，有些甚至是传统关系型数据库所独具的，比如事务处理能力，这在以前NoSQL数据库很难想象的。

在大会上Richard Kreuter分享了MongoDB 4.0的新特征和新功能以及MongoDB 4.2路线图。MongoDB 4.0是MongoDB发展进程中的重要里程碑，被誉为业界最好的数据建模数据库之一，支持多文档ACID事务、具有经过改进的分片平衡器、聚合管道构建器、MongoDB Charts（测试版），还有MongoDB Atlas、MongoDB 企业版、全新监控云服务、Ops Manager与Kubernetes和Red Hat OpenShift的集成等新功能和工具。

在技术与产品方面，MongoDB一直在与时俱进。MongoDB Stitch无服务器平台已公开发布，可以帮助用户通过简便、安全的客户端数据和服务访问，简化应用程序开发，更快地将应用程序推向市场，同时降低运维成本。Stitch 代表了业界向更加精简的托管基础架构迁移的下一阶段。与此同时，MongoDB Mobile（测试版）让客户能够从物联网、移动端到 Web获得始终相同的数据库和相同的访问模式。

去年10月，MongoDB 宣布其开源许可证从 GNU AGPLv3 切换到SSPL，引起了业界的关注。Alan Chhabra在采访中谈及了许可证的这一变化。他强调说，首先，MongoDB会坚持社区版的开源数据库。这既有实用性方面的考虑，更有发展理念上的考虑。过往的10-20年里的新兴技术几乎都是开源的。MongoDB一路走来，这一模式得到了很多人认可。MongoDB继续允许普通开发人员利用社区里的开源代码，允许他们随意修改。调整为SSPL许可证模式后，并不会影响普通开发者使用这些代码。这次调整主要针对的是公有云服务商，如果他们把MongoDB作为服务发布，需要它们要么获取商业许可证要么向社区开源其服务代码。

Alan Chhabra说，从长期来看，许可证模式的调整对普通开发者和一般用户是有利的。毕竟，只有MongoDB公司有了更多收入后才能更好地维护代码、增加新功能，这样普通开发者和用户才能用到更好的MongDB数据库，让数据驱动的数字化转型更顺利落地。

“我们认为，MongoDB不是一个数据库，而是一个数据平台，基于它充分展示数据潜力，能很快速地交付创新的应用，而不受各种限制。”Alan Chhabra说。