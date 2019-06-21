甲骨文收益好过预期 云应用程序快速增长

数据库巨头甲骨文公司（Oracle Corp.）今天发布的相对强劲第四季度收益报告超过之前的预期，一部分原因是旗下云应用业务的快速增长。

至顶网软件频道消息：数据库巨头甲骨文公司（Oracle Corp.）今天发布的相对强劲第四季度收益报告超过之前的预期，一部分原因是旗下云应用业务的快速增长。

甲骨文公司发布的收益报告未扣除某些成本，例如每股1.16美元的股票报酬，收入报111亿美元，同比增长1％。华尔街之前预计甲骨文收入为109.3亿美元，合每股收益仅为10.70美元。

甲骨文整体收入的增长最多也就是属不温不火，基本无法与亚马逊网络服务公司和微软公司在云基础架构服务方面竞争，甲骨文因而选择了将重点放在云应用增长上。旗下云服务和许可证支持收入达68亿美元，内部销售收入则略高于25亿美元。

甲骨文联合首席执行官Safra Catz（上图）告诉投资者，“我们的高利润Fusion和NetSuite云应用业务正在快速增长，我们同时缩减了低利润率的传统硬件业务。”她还表示，由于做了从商品硬件向云应用转换，季度运营利润率为47％，是五年来的最高水平。

甲骨文 Fusion企业资源规划和人力资本管理套件在2019财年的收入增长了32％，NetSuite也在以同样的速度增长。

此外，甲骨文的业绩报告提到，本季度增加了5,000家新的实验用户。报告还称，甲骨文在今年结束时的现金和有价证券为380亿美元。

业绩报告发表的数据备受甲骨文投资者的认同，甲骨文股票在盘后交易中上涨超过4.5％。更新：本文截稿时甲骨文股价在周四交易中上涨了更多，收盘时上涨了8.2％，至57.01美元。

但也有消息人士称甲骨文该季度的表现并非完全正面。IEEE Spectrum杂志最近报道称，据匿名人士消息，甲骨文公司解雇了 “具体人数不详”的员工。消息人士表示削减员工的目的是要“将资源从老企业转移到旗下最重要的云计算业务”。

另外，甲骨文在本季度宣布与竞争对手微软建立新的合作伙伴关系，两家会将旗下的公共云平台连在一起对抗共同的竞争对手亚马逊网络服务公司。

Nomura Instinet分析师Christopher Eberle告诉记者，这些都并非好的兆头，这些表示甲骨文持续“在旗下云策略和商业模式转型中面临苦战。”

Pund-IT Inc.的分析师Charles King告诉记者，这次的裁员确实“有猫腻”，表明甲骨文的定位及对云的看法可能正在发生变化。

King表示，“甲骨文最近宣布与长期竞争对手微软的合作关系也暗示重组。坦率地说，这次交易可能对两家公司都有利，两家公司可能有数千家共同的企业客户，这些客户都没有兴趣放弃两家公司里的某一家的平台和应用程序。”

而Catz则选择忽略这些发展，Catz指甲骨文本季度技术许可增长了19％，云许可和内部许可收入增长了15％，她说这些“非常清楚地”表明客户正在继续在甲骨文上投资。

Catz表示，“我怎么强调我们的客户群稳定性和环比增长都不为过。我们的客户正在维护和扩展他们的甲骨文环境。”

Constellation Research Inc.分析师Holger Mueller表示，数据显示甲骨文的转型正在顺利进行，甲骨文旗下的Autonomous Database增长推动了转型。

Mueller表示，“由于甲骨文的Autonomous Database和Exadata架构的优势，客户即便想要离开甲骨文生态系统也在升级。甲骨文本季度与微软合作结成的合作伙伴关系将令各企业更容易继续运行甲骨文数据库。只要甲骨文能够保持这种状态，市场发展将弥补甲骨文萎缩的硬件业务及为甲骨文提供适度的增长率。“

另一位分析师对甲骨文的云前景及云对整体收入的影响则不那么乐观。 Moor Insights & Strategy的总裁兼首席分析师Patrick Moorhead表示，“收入增长百分之一没什么值得大书特书的，看看诸如微软和亚马逊等公司的收入增长都是这个数字的20倍。而且，甲骨文的业绩报告不再列出有关云的收入，这样做甚至不是GAAP普遍接受的财会原则，让人怎么相信报告里有关云的数据呢？”

Mueller也确实表示，他担心甲骨文的应用程序业务收入占旗下整体基础设施销售额不到50％，这样子不是甲骨文所希望所处的境地。

他补充表示，“甲骨文在欧洲、中东和非洲地区（EMEA）表现疲软，这是另一个担忧，甲骨文在上一财年四个季度里EMEA总体收入落在后面。”

不过只要甲骨文的盈利好过投资者的预期，他们可能就不会太担心。在这方面，甲骨文下季度指引里有利好消息。 Catz表示，甲骨文预计第一财季按固定汇率计算增长为1％至3％，每股收益在80至82美分之间。华尔街的预测为每股80美分的收益（不含某些项目），收入为93.6亿美元，按这个数字算预计收入增长为1.7％。

King表示，“尽管存在已知的不利因素，甲骨文在未来收益上的表现仍然值得称赞，尽管收益增长并不是那么大。看起来Ellison和甲骨文已做好准备并且愿意在云业务方面及寻求新的交易和机会时做一些艰难的抉择，即便是有些抉择对于一些旁观者而言有些不合常理。我们等着看甲骨文在今年剩余时间里的表现如何以及微软交易会有什么样的结果，会是件有意思的事情。“