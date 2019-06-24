IBM与Cloudera展开合作 交叉销售关键数据产品

近日，IBM与Cloudera两家厂商宣布达成合作伙伴关系，双方将交叉销售来自分析产品组合的关键软件。这一合作代表了IBM与Hortonworks多年联盟关系的延续（去年10月Hortonworks与Cloudera就合并达成协议）。

近日，IBM与Cloudera两家厂商宣布达成合作伙伴关系，双方将交叉销售来自分析产品组合的关键软件。这一合作代表了IBM与Hortonworks多年联盟关系的延续（去年10月Hortonworks与Cloudera就合并达成协议）。

Cloudera销售的商业版Hadoop是一个开源平台，让企业可以分析大量数据，此外还提供了用于流处理等相关用例的工具。当Cloudera还是一个独立实体的时候，它的产品与Hortonworks以Hadoop为中心的分析产品存在竞争关系，而现在Cloudera正在将这部分整合到自己的产品组合中。

与IBM的合作将使Cloudera的企业解决方案阵容增加两个新的工具。一个是IBM的Watson Studio，用于构建人工智能模型的工作台；另一个是BigSQL，让分析团队能够使用流行的SQL查询语言与Hadoop进行数据处理的引擎。

反过来，IBM将向客户售卖Cloudera的DataFlow和Enterprise Data Hub。DataFlow是Cloudera收购Hortonworks得到的流处理引擎，而Enterprise Data Hub是其基于Hadoop的旗舰分析平台。

Cloudera很快将推出下一代Cloudera Data Platform，这款即将推出的解决方案旨在把Cloudera自主开发的功能与Hortonworks提供的软件集成在一起。该平台将运行在内部部署环境和公有云基础设施上。

向新产品的过渡被认为是Cloudera上季度收益不佳的因素之一。截至4月30日的这个季度，Cloudera收入为1.875亿美元，低于华尔街分析师的预测，此外第二季度和全年指引也未达预期。

与IBM合作将给Cloudera带来一个必要的推动力，因为Cloudera希望在合并之后向企业推广其数据分析愿景。