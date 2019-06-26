KubeCon 、CloudNativeCon 、Open Source Summit 云原生盛会看点连连！

2019年6月24日，由CNCF和Linux基金会共同举办的KubeCon + CloudNativeCon + Open Source Summit 2019大会在上海世博中心盛大召开。来自全球各地的开源及云原生社区的采用者和技术专家齐聚于此，与参会者进一步探讨了云原生的教育及发展问题。

至顶网软件频道消息： 2019年6月24日，由CNCF和Linux基金会共同举办的KubeCon + CloudNativeCon + Open Source Summit 2019大会在上海世博中心盛大召开。来自全球各地的开源及云原生社区的采用者和技术专家齐聚于此，与参会者进一步探讨了云原生的教育及发展问题。

第一天大会以同场活动、快闪演讲和主题演讲为主，晚上还在外滩的POP举行了嘉宾的欢迎晚宴，邀请演讲嘉宾和贵宾出席。

从上海外滩的POP观赏黄浦江的夜景，真是太惬意了。

还能与大神一起交流经验，碰撞火花。

第二天，大部分参会者都是很早就来到现场，在享受丰盛早餐的同时，还可以在赞助商展示厅了解各大厂商的技术动向和前沿科技。

每位参会者还能领到大会特别定制的纪念T恤一件。

签到台和主题演讲配在一起怎么就那么好看！

为了能抢到一个好位子，大家早早的就来排队等候Keynote的入场。

8点50分，本次大会的重头戏 - KC + CNC + OSS 的主题演讲按时开启。

拥有3层座位的红色大厅座无虚席。

联合主席Bryan Liles首先发表欢迎致辞，对参会者表示了欢迎。

紧接着，来自 Linux基金会的执行董事Jim Zemlin 、云原生计算基金会（CNCF） Dan Kohn 、Linux 及Git创始人 Linus Torvalds 、VMware副总裁及首席开源官 Dirk Hohndel、华为战略与产业发展副总裁肖然、Linux 基金会研究员Greg Kroah-Hartman、腾讯云副总裁刘颖分别做了主题演讲。

1、开源对技术创新至关重要——Jim Zemlin 执行董事 Linux基金会

基于在Linux 基金会的丰富工作经历，Jim Zemlin先生对于开源技术有着自己的独特见解。Jim Zemlin先生认为开源意味着开放，任何人都可以参与，每个人都将受益于开源代码。不仅如此，开源生态系统也能创造永续的价值。据Jim Zemlin介绍，Linux基金会开源软件大学学习门户现已上线，对其有兴趣的中国学员可自行登陆网站学习。

2、巧妙地融合与借鉴——云原生计算基金会（CNCF）Dan Kohn

在本次演讲上，Dan为在场精英们讲解了一些令人惊艳的科技历史，也为大家解读了 Kubernetes 受欢迎的原因。Dan认为Kubernetes 获得成功的原因有三点：第一是好用，第二是场上中立的开源，第三是人才的贡献。

3、Linux 及Git创始人 Linus Torvalds 与VMware副总裁及首席开源官 Dirk Hohndel的对话

Linus Torvalds与 Dirk Hohndel为大家分享了最近的思想和项目动态，为大家展示了开源在我们生活中的亮点与重要性。

4、开源及开放式创新——华为战略与产业发展副总裁肖然

开源是人类合作、推进开放式创新的重要方式，开源的“本质”是解决问题、创造价值。在大会上，肖然为大家解读了华为对于开源在如何解决产业/客户的问题的思考。

5、微架构数据采样——Linux 基金会研究员Greg Kroah-Hartman

Greg Kroah-Hartman作为Linux 内核开发者，在现场为大家带了一场硬核技术演讲，博得了大家的阵阵掌声。

6、腾讯云原生技术实践——腾讯云副总裁刘颖

在会上，腾讯云副总裁刘颖就云原生技术在腾讯的一些应用与大家进行了分享。

上午11点，多场分论坛如火如荼地开讲了，来自全球领先的云原生技术专家就云原生技术及应用与参会者进行了创意分享。

中午在赞助商展览区，大家在享用丰盛午餐的同时，依然可以跟华为云、腾讯云、阿里云、Intel、Rancher Labs、SUSE等全球100多家顶级企业的参展商沟通相关产品和前沿技术。

下午的分论坛现场更是人气爆棚。

据悉，大会在不同的时间段内共举办了200多场的分论坛，有3000多名的参会人员踊跃参加，盛况可谓空前。在分论坛上，专家们就关于Kubernetes 的环境及管理、云原生数据库、开源社区在大中华区的发展问题、社区数据等不同议题与参会者进行了讨论。

大会对每一场分论坛的议题内容都进行了细分，力图让大家能获悉关于开源的最新前沿知识。每一场分论坛的时间虽然不长，但是内容却十分丰富，引起了参会者共鸣。从下午一点半到五点半，大家在不同的论坛上与专家们进行了面对面交流，在知识上都获得了增长。

由于此次大会异常火爆，参会人员众多，有的分论坛现场还出现了参会者站着听讲的状况，可见大家对于开源技术的热情。