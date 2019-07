 数据库市场大变局，云服务当道，云数据库生逢其时

至顶网软件频道消息: 1999年,曾是甲骨文史上最年轻副总裁的Marc Benioff离开了甲骨文,创立了Salesforce.com,提出要“消灭软件(No Software)”,即以云服务取代软件购买(On-Premise Software)。当时,很多人并不以为然,特别是那些企业关键业务软件(比如,ERP、数据库)的从业者。

事实证明,Marc Benioff颇有远见。20年后的今天,软件以服务交付的模式越来越流行,Marc Benioff的公司已经跻身百亿美元俱乐部,成为SaaS行业翘楚。其2019年1月31日结束的财政年度财报显示,全年收入132.8亿美元,同比增长26%。不久前还以157亿美元大手笔买下了数据分析公司Tableau。

Salesforce.com的成长是软件行业变迁的一个缩影。伴随着云计算产业的高速发展,云服务不断蚕食鲸吞传统软件市场,从消费软件到企业级软件,从CRM、HR、OA到财务管理、供应链管理、再到ERP、数据库,云服务一路攻城略地、所向披靡,如今连被认为是传统软件最为核心的战场之一——关系型数据库市场(DBMS)也已经成了云服务的主战场。

Gartner本月发布的一份最新市场研究报告给出了上述结论。Gartner在这份名为《The Future of the DatabaseManagement System (DBMS) Market Is Cloud》的报告中明确提出,传统的自己部署数据库的方式已经过时。云是未来,所有组织,无论大小,都将越来越多地使用云数据库。

数据库市场的变迁再次告诉我们,云服务的时代已经来了,软件的研发、部署和运维都必须顺应这一时代,数据库也不例外。

云数据库是未来

作为一家在市场颇受认可的咨询研究机构,Gartner的上述结论是有依据的。Gartner在《The Future of the DatabaseManagement System (DBMS) Market Is Cloud》中提供了一些研究数据,可以佐证传统数据库的没落和云数据库的崛起。

根据Gartner的研究,2018年整个数据库(DBMS)市场规模为461亿美元,其中数据库云服务为104亿美元,这还不包括以许可证形式托管在云上的数据库收入。与2017年相比,2018年数据库市场增长了18.4%(这是近10年最高的年增长),而数据库云服务贡献了68%的增长。

另外,根据Gartner的研究,2018年整个数据库市场的增长主要来自AWS和微软公司,这两家贡献了其中的75%。AWS只提供数据库云服务,微软有两种版本SQL Server(一个为本地版,另一个是Azure SQL Server),但Gartner相信其增长也几乎100%来自云服务。

值得一提的是,随着数据库云服务的崛起,数据库市场格局已经发生了变化。2018年,AWS的数据库营收进入市场前三,位列甲骨文(第1)和微软(第2)之后,力压IBM(第4)和SAP(第5)。紧随其后的Teradata、Cloudera和InterSystems分别占据6、7、8的位置,阿里云和Google位列第9位和第10位。众所周知,IBM和SAP都是传统数据库市场的主要玩家,而AWS、阿里云和Google是云数据库服务领域的佼佼者。

让Gartner得出上述结论的还有其他一些原因,比如今天数据库技术的创新主要发生数据库云服务方面,很多根本不适合本地部署的数据库。同时,Gartner接到的关于数据库的咨询也都是关于云平台以及如何迁移到云平台的。

Gartner在报告中提出,数据库上云是大趋势,将数据库安装在企业数据中心的服务器上已经或者很快将成为一种“过时”的方法。对于一些大型企业,虽然仍然还在使用本地部署的数据库解决方案,但他们很可能会将其与数据库云服务结合起来,采用所谓的“混合”方式。

云计算改变数据库市场格局

数据库市场的变化并非一朝一夕突然发生的,云数据库与传统数据库此消彼长的变化在业内也是有目共睹。Gartner的这份报告之所以引起了业界广泛关注,是因为Gartner的观点基于大量市场研究数据的基础之上。这些市场数据让我们真真切切地感受到数据库市场的变化,也感受到云计算对整个IT产业的颠覆。

实际上,云计算正是这一市场变化的背后推手。伴随着云计算市场的高速成长,一浪高过一浪的企业上云风潮让越来越多的企业将新应用向云转移,对数据存储和计算分析的能力要求不断加强,直接推高了企业对数据库云服务的需求。

企业应用上云、数据上云,自然需要云上的数据库。在云上使用数据库有两种方式,一种是自己部署,可以部署在托管的物理服务器上,或者部署在云主机中,其使用方式和体验与传统模式相似;另一种是直接采用云服务商的数据库云服务,按需使用,按使用付费,非常方便和灵活。

相比较,前一种部署虽然能兼容传统IT系统和IT架构,但并不能充分发挥云计算的优势,而最能充分体现数据库云服务优势的还是云数据库,因此越来越多的企业倾向于采用云数据库。

作为云时代诞生的云原生数据库,云数据库天然地具备云的各种灵活性,它把云计算的分布式、灵活扩展以及成本优势淋漓尽致地展示出来,从而能够提供强大的创新能力、丰富多样的产品体系、经济高效的部署方式和按需付费的支付模式。

以阿里云PolarDB为例,其采用的是分布式共享存储架构,计算与存储分离,带来数据库的高可扩展性。由于计算与存储的解耦,存储就可以通过RDMA高速网络形成分布式存储。正是由于采用了计算与存储分离的架构设计使得PolarDB的最大数据容量可以达到100TB,并发量也达到了MySQL的10倍以上。除了借助RDMA等网络技术实现弹性伸缩能力之外,PolarDB还享受了很多现代技术的红利。比如,采用了英特尔的傲腾、GPU等等,从而带来更好的性能表现。

另外,在与传统商用数据库的竞争中,性价比也是一个云数据库的一大杀手锏。据估算,云上成本不到传统数据库的1/6。

正是因为如此,云数据库从一面市就受到客户的认可。AWS的Aurora被认为是AWS历史上增长速度最快的一款服务。PolarDB在2018年4月正式商用后,用户反应也非常正面,包括法大大、银泰百货等都给予非常高的评价。

阿里云智能数据库事业部负责人李飞飞曾表示,云原生数据库在成本、灵活度、安全、技术进化层面都优于传统数据库,传统数据库会像马车一样被淘汰。

厚积薄发的阿里云数据库

每一次技术的变革都会带来市场的重新洗牌,这正是市场新生力量的崛起良机。传统数据库市场由Oracle、微软、IBM、SAP等国外厂商把持多年,中国企业努力多年希望打破这种局面,但并没有太大起色。如今,在云计算的强力冲击下,这种格局已经发生变化,机会已经显现,特别是对阿里云而言。据Gartner统计,阿里云已位居全球云数据库市场份额第三,年增速在115%,同期AWS增速为74%、Oracle为66%。

根据阿里云的官方资料,目前已有约40万个数据库迁移到阿里云上,稳居国内云数据库市场份额第一,服务于政务、零售、金融、电信、制造、物流等领域的龙头企业,其产品性能、稳定性和可靠性等各种指标得到多方验证。比如,阿里巴巴集团内部已经大规模采用云数据库。2018年天猫“双11”,阿里云数据库成功应对了100倍的日常压力,支撑起2135亿人民币的总交易额。中国邮政快递业务使用阿里云AnalyticDB for MySQL实现全国10多万机构数据打通。银泰百货采用阿里云PolarDB等产品全面替换传统数据库,节省IT设施开销仅数据库一项就超过千万元人民币。

阿里云在数据库市场的良好表现是建立在多年来持续在数据库领域的研发投入基础之上的。最开始阿里电商业务(淘宝、支付宝、B2B网站)用的都是商用数据库,但后来随着各项业务的快速成长,商用数据库在技术上难以满足阿里的需求,成本上也带来巨大的压力。不得已,阿里云开始研发自己的数据库,用来取代这些商用数据库,这就有了后来的AliSQL。

AliSQL的成功让阿里积累了丰富的数据库技术和实践经验,为阿里云后来的各种数据产品打下了坚实的技术基础,后来由AliSQL衍生和发展出来阿里云一系列相关产品和服务,包括关系型数据库PolarDB、NoSQL数据库、分析数据库及相关工具等,组成了完整的生态矩阵。其中PolarDB是国内首个云原生数据库。

在阿里云不断推出数据库产品的过程中,阿里云数据库的技术也得到广泛认可。去年,阿里云作为第一家且唯一一家中国公司进入Gartner数据库魔力象限。在Forrester发布的数据库评估报告《The Forrester Wave: Database-As-A-Service,Q2 2019》中,阿里云数据库也跻身“强劲表现者”阵营。

另一方面,阿里云数据库相关研究成果多次入选国际数据库顶级会议。今年ACM SIGMOD,PolarDB相关论文入选,论文阐述了面向大规模流量场景设计的自研存储引擎X-Engine的创新。此前,《TcpRT:面向大规模海量云数据库的服务质量实时采集与诊断系统》、《PolarFS:面向云数据库的超低延迟文件系统》两篇论文也分别在SIGMOD和VLDB发表。

领先技术的背后离不开高水平的人才。如今在阿里云聚集了一批具有国际水平的数据库人才,去年5月,李飞飞教授的加盟更是让阿里云如虎添翼。李飞飞是犹他大学计算机系终身教授,曾获IEEE ICDE 2014 10年最有影响力论文奖、ACM SIGMOD 2016最佳论文奖、ACM SIGMOD 2015最佳系统演示奖,被评为2018年ACM杰出科学家等。

李飞飞是阿里云数据库团队负责人,并兼任达摩院数据库首席科学家,他将带领团队投入到具有自主知识产权的数据库系统研发当中。相信在他的带领下,未来阿里云将会带给市场更多、更好的数据库产品,为阿里云在数据库市场赋予更强大的战斗力,也为中国在数据库领域赢得更多尊重和行业影响力。