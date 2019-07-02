Gartner：云是数据库市场的未来

根据Gartner预测，到2022年将有75％的数据库被部署到或者迁移到云平台，只有5％的数据库在内部部署的环境中，而这一趋势主要归结于用于分析的数据库以及SaaS模式。

至顶网软件频道消息： 根据Gartner预测，到2022年将有75％的数据库被部署到或者迁移到云平台，只有5％的数据库在内部部署的环境中，而这一趋势主要归结于用于分析的数据库以及SaaS模式。

“我们通过与客户的交流了解到，企业组织正在云中开发和部署新的应用，而且这些应用的迁移速度越来越快，我们相信这一趋势还将继续加速，”Gartner研究副总裁Donald Feinberg表示。“这将始于针对分析数据管理解决方案（DMSA）用例的系统——例如数据仓库、数据湖和其他数据用于分析、人工智能（AI）和机器学习（ML）的用例。越来越多的运营系统也转向云，特别是切换为SaaS应用的模式。”

Gartner研究表明，2018年全球数据库管理系统（DBMS）收入增长18.4％至460亿美元。云DBMS收入占比18.4％，增长68％，其中微软和AWS占市场总增幅的75.5％。这一趋势表明，云服务提供商（CSP）基础设施以及在这些设施上的服务正在成为新的数据管理平台。

围绕CSP的生态系统正在形成，并将在一个CSP内集成多种服务，为不同云之间的数据管理提供早期措施。这与内部部署的方法形成了鲜明对比，在内部部署的方法中，单个产品通常扮演多种角色，但很少提供内置功能来支持与内部部署环境中相邻产品之间的集成。虽然内部部署系统有所增长，但这种增长很少来自于新增的内部部署，通常是由于价格上涨和为避免风险而进行的强制升级。

Feinberg表示：“这最终表明了CSP基础设施及原生产品，以及在其上运行的第三方产品的重要性。最近的Gartner云采用调查显示，在公有云上81％的人使用了多个CSP。对于大多数云消费者而言，云生态系统正在从单个CSP扩展到多个CSP。”