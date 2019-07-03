这是百度AI开发者大会的第三年，本应是集中发布百度AI技术研究和产业应用最新进展的重要窗口，今天的热点却被“李彦宏被泼冷水”的插曲占据，并且，话题热度一直居高不下。但是，「一瓶水」能浇灭百度AI的决心吗？答案当然是否定的。

7月3日，一年一度的百度AI开发者大会在北京举办。这是百度AI开发者大会的第三年，本应是集中发布百度AI技术研究和产业应用最新进展的重要窗口，今天的热点却被“李彦宏被泼冷水”的「插曲」占据，并且，话题热度一直居高不下。

但值得钦佩的是，“厂长”的临场反应可以说是相当淡定和得体。冷场十几秒后，在台下的鼓掌和加油声中，他用这样一段话缓解了尴尬：“在AI到来的路上，会有各种各样意想不到的事情和困难，但是我们前行的决心不会改变。”

是的，近几年来，百度一直走在AI的道路上，并且越走越快。在开场演讲中，李彦宏就表示，人工智能正在“唤醒万物”，改变我们生活的点点滴滴，催生万千产业实现智能化。而随后，他还宣布了百度AI在众多方面的新进展。

带来智能生活的点滴变化

在2018百度世界大会上，李彦宏演示了小度连续对话的技能，而时隔半年，小度“又长本事”了——它全面解锁了“全双工免唤醒”能力，不仅可以“一次唤醒，多轮交互”，还能准确辨别哪些是指令、哪些不是，知道什么时候应该应答、执行任务，什么时候只需要听着不插话。这让整个交互过程变得更加自然。

据介绍，目前小度的“双全工面唤醒能力”已经在小度在家系列产品上线，小度在家、小度在家1S已经实现了全员软件版本升级，小度在家1C也将在7月实现升级。

这是小度助手升级到5.0版本的重要突破，除了“全双工免唤醒”，它还具备家庭信息流能力，通过与小度的频繁互动，它能够越来越懂你，并为用户提供定制化和个性化的信息推送；此外，通过小度的家庭通讯与通知能力，用户不仅能够实现家庭成员之间的轻松对话，还可以在小度设备上快速找到附近的商家、医院、银行等等。

而为了满足更多人的需求，百度还在会上发布了两个智能音箱新品——小度智能音箱大金刚和小度智能音箱Play。

“大金刚”是全球第一款全金属机身的智能音箱，不仅配备了双声道音响系统，还配备了360度红外发生器，这意味着它几乎可以替换家里所有的遥控器。与此同时，“大金刚”还可以摇身一变，秒变“电视”。通过与爱奇艺的合作，百度研发了全球首创DLNA投屏能力，无需任何配件和特殊协议，“大金刚”就可以实现电视投屏，并且兼容目前绝大部分智能电视。相比较而言，小度智能音箱Play由于主要面向的是00后群体，满足他们“颜值即正义”的需求，因此不但同样支持DLNA投屏能力，在外观上也更加多彩和出众。

如李彦宏所说，“AI只要改变我们生活中的一个小小环节，就能够给人们的体验带来巨大的提升。”而这样的改变不只是在智能家居场景，还包括衣食住行的方方面面。

比如，日常的“停车”问题。据统计，我国目前拥有2.7亿辆车，而停车位的缺口高达6千万。讽刺的是，现有的停车位并没有很好地被利用，44%的车位利用率极低，而当我们开车上路时，却大约有30%的时间都花在了寻找停车位上。

对此，李彦宏在会上演示了Apollo的自主泊车能力。“我们可以通过手机APP远程启动车辆，让车自动开出地，来找我们。行进中发现前面有车的话，该等的时候它会等，遇到障碍它会停；就算遇到突发情况，也能及时反应；开到目的地，如果非常拥堵，我们也可以直接下车，让无人驾驶汽车自动排队开往地下停车场。并且，当遇到很小难停的车位，人类司机可能会吃力，但无人驾驶的车却能很轻松停进去。”这就是自主泊车解决方案的魅力，李彦宏表示，“目前这个方案已经拿到多个车企的合作订单，将让一部分人实现‘最后一公里自由’。”

催生产业的智能化变革

可以这么说，智能生活的到来，得益于整个产业的智能化变革。

比如，智能城市的规划和建设，就会让城市生活变得更加便捷和高效。在会上，李彦宏表示，百度已在多个城市达成了智能红绿灯的落地。以河北保定为例，智能红绿灯的运营对提升交通效率有明显的效果。实测显示，在早晚高峰期间，市民的行程延误时间减少了 20%-30%，在缓解突发交通拥堵方面效果尤为显著。“相信不久的将来，随着更多区域的红绿灯接入智能控制，改善交通延误的效果也一定会越来越好，更多人能享受到更高效、更宜居的城市生活。”他说。

智能出行的实现不仅需要「路上的改变」，还需要有「车上的改变」。自三年前李彦宏把Apollo无人驾驶汽车开上五环之后，百度的无人驾驶技术一直颇受关注。从“放话”要在2020年实现无人车量产，到与一汽红旗联合打造的中国首批L4乘用车的量产下线，百度不断在无人驾驶领域寻求着突破。

而在今天的大会上，李彦宏又宣布与吉利在智能网联、无人驾驶、智能家居、电子商务等方面达成战略合作，并和吉利控股集团董事长李书福进行了一次别开生面的互动。通过小度车载系统，身在会场的李彦宏与车内的李书福做了一次现场连线，为大家演示了车机互动的种种功能。

百度与吉利达成战略合作

李书福介绍，吉利的博越PRO是一款云智能SUV，和百度AI能力的结合，让它的智商和情商都得到了更大的提升，它不仅能学习思考，自我进化，还越来越聪明和善解人意。从吉利博越PRO开始，吉利汽车将开始全面搭载融合小度车载交互系统的GKUI19系统。

再比如，智慧金融的到来也将让金融服务和体验变得大不相同。今年，百度与浦发共同打造推出了中国首个银行领域虚拟员工“金融数字人”，名为“小浦”。她拥有一个超级大脑，能够随时随地提供服务；她还善解人意、始终情绪稳定。浦发银行副行长潘卫东介绍，2018年，浦发和百度成立了深度学习联合实验室，在智能客服、深度学习等领域取得了非常好的联创成绩。2019年4月，浦发银行正式宣布启动“数字人”计划，在和百度短短数月的联合技术攻坚中，已初步形成了一套概念原型。浦发也在加快业务场景的落地，预计“数字人小浦”这种新型的服务模式在年内与大家正式见面。在小浦学成之后，将成为浦发首位数字员工。她将具备开朗、自信、阳光、率真的个性，还具备精准洞悉用户需求的高情商。AI金融能让生活更美好。

国内首个虚拟员工金融数字人亮相

“未来，在旅游咨询、医疗健康、移动通讯等领域，数字人都将大显身手。对每个用户来说，他们都是私人订制、终身服务的。他们不会忘记任何事情，只会越来越聪明。未来，每个人都会有一个甚至多个专属的数字人为你服务。相信这个时代很快就会到来。”李彦宏说。

强大技术平台的支持

是的，这个时代很快就会到来，而这背后需要的是AI技术的不断演进突破，以及强大技术平台的支持。

拿浦发银行的“数字人”来说，百度CTO王海峰介绍，她实际上是语音和视觉技术的结合，是机器自动合成的虚拟形象。他表示，实时合成虚拟形象技术，首先需要对语音信号和视频信号进行实时识别与理解，再通过唇动生成，以及语音、面部和肢体的合成。在这波操作背后，正是百度大脑多项AI技术能力的体现。

今天，王海峰在现场还宣布推出百度大脑5.0版本，这一版本形成了包括基础层、感知层、认知层、平台层和AI安全五大部分的核心架构，跃升为赋能产业智能化、软硬件一体的AI大生产平台。它不仅包含核心算法层的技术突破，还首次公布了端到端适配的AI计算架构，实现了AI算法、计算架构与应用场景的融合创新。

百度CTO王海峰

在算法层面，百度大脑实现了语音、视觉、语言和知识等的重磅升级，发布了6大技术突破。包括业界领先的流式多级的截断注意力模型（SMLTA）和风格迁移的语音合成技术；知识增强的语义理解框架ERNIE和基于知识图谱的视频语义理解技术；业界首创的高准确、低时延的机器同传技术。值得关注的是，在语言方面，百度大脑推出知识增强的语义理解框架——ERNIE，再次全面刷新了中文自然语言处理任务效果，超越谷歌BERT。

此外，在算力层面，继“昆仑”芯片之后，百度今天还发布了一款极低功耗、高性能，专为远场语音交互打造的芯片“鸿鹄”。据王海峰介绍，鸿鹄芯片使用了HiFi4自定义指令集，双核DSP核心，平均功耗仅100mW。这款芯片是根据车规级标准打造，将为车载语音交互、智能家具等场景带来巨大的便利。

更值得关注的是，王海峰还与华为消费者BG软件总裁王成录博士联合宣布，百度飞桨（PaddlePaddle）与华为麒麟芯片将达成深度合作，通过自研AI操作系统与自研芯片的强强联合，为中国的AI底层架构加固。

百度飞桨（PaddlePaddle）与华为麒麟芯片达成深度合作

李彦宏表示，百度大脑作为一个拥有全体系AI能力的技术平台，迄今为止已经开放了200多项AI核心能力，这些能力结合开发者结合起来，就会产生魔幻一般的力量。“AI一定会在各行各业、在我们的生活中产生越来越大的价值。”

科技为更好

“Do Better,科技为更好！这是科技存在的意义，也是每一个百度人不分昼夜努力创新所追寻的意义，我相信，我们大家一起汇聚起科技的力量，就一定可以让这个世界变得更加美好。”李彦宏以这句话作为了这场演讲的总结，同时也也作为百度未来发展的定音点和愿景。

所以，「一瓶水」能浇灭百度AI的决心吗？答案当然是否定的。