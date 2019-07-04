Hyperledger Transact：英特尔铺平区块链通用编程之路

由英特尔共同赞助的Hyperledger新项目是6月底发布的，目的是简化区块链编程，英特尔今年也将在其他几个区块链开发项目上做出贡献。

至顶网软件频道消息： 英特尔今年在区块链领域里忙过不停，其中的一项就是共同赞助Hyperledger的Transact项目。

区块链技术在不断为创新提供支持，世界领先计算机硬件生产商之一的英特尔要与区块链商家进行广泛合作也是理所当然的。由英特尔共同赞助的Hyperledger新项目是6月底发布的，目的是简化区块链编程，英特尔今年也将在其他几个区块链开发项目上做出贡献。

英特尔区块链项目总监Michael Reed在接受记者采访时表示，“我们与区块链部门合作的主要目标是确保区块链领域的新工作负载和区块链领域里的领先解决方案能在英特尔芯片CPU/处理器上很好地运行。我们正在全面进军整个区块链行业。”

Reed做了以下的解释，英特尔区块链方面的工作放在几个不同的类别上，例如参与区块链开发和构建开源软件。Reed表示，“我们将努力在企业以太网联盟和Hyperledger等联盟里寻求区块链开发人员的要求或标准。”

Transact剑指简化

Reed在谈到英特尔最近的工作时提到今年6月底Hyperledger的一个项目公告。他表示，“我们最近刚与Hyperledger一起共同发布了一个名为Transact的项目。 Transact的目标是为程序员提供使用区块链更适当的方式，更容易兼容一些。

他表示，“Transact有望提供区块链常用的编程方法。他们称之为可扩展事务层，假若我今天要编个区块链程序，我需要选编程环境。例如，如果我想在以太坊环境里编程，我通常就会选择Solidity，在Solidity集成开发环境里编程，由此得到的智能合同进而可以在以太坊虚拟机中执行。”

而Transact则希望简化此流程。Reed表示，“Transact的目标是打造一个有可扩展事务层的世界，这样就可以用Transact编一次程，得到的代码可以在任何支持Transact的区块链上运行。Transact是由英特尔和IBM共同赞助的，刚刚在Hyperledger获得批准，大约一周前他们宣布了发布消息。”

Hyperledger发的关于Transact博文公告（https://www.hyperledger.org/blog/2019/06/27/introducing- hyperledger-transact）表示，英特尔此前做的工作在该项目的开发上发挥了部分作用。该博文称，“Hyperledger Transacts的初始代码是由Bitwise IO和Cargill开发的，英特尔之前在Hyperledger Sawtooth的贡献对初始代码有很大影响。”

英特尔推出“计算规范”

英特尔的开源部最近也有其他发展。Reed表示，“我们刚刚启动了一个新的解决方案，我们称之为可信计算规范，它为程序员提供了允许区块链与离线资源进行交互的方法。”

Reed表示，“这就是个VM （虚拟机），可以为他们提供更快执行合同的计算能力，计算能力可以是数据存储，例如ERP （企业资源规划）数据库，他们在供应链应用程序里要访问这个数据库，计算能力也可能是传感器，出于多种原因他们想访问传感器，计算能力也可能是为了通知或触发区块链合同。”

Reed的解释是，英特尔曾在2019年5月在C​​oinDesk共识会议上作为企业以太坊联盟内部组建的一部分披露了此次的举动。

英特尔提升Hyperledger、隐私和可扩展性

Reed表示，英特尔一直在聚焦旗下CPU/处理器性能的提升，并与IBM及Hyperledger Fabric的开发者社区合作提高Hyperledger Fabric的性能。Reed更给出了细节，“我们在这段时间内看到，在英特尔芯片上运行的Hyperledger Fabric性能提升了6倍”，英特尔曾于今年4月公布了有关数据。

Reed表示，英特尔芯片还在推广另外几项改进，例如，为使用英特尔硬件的开发人员项目提供隐私、安全和可扩展性。他称，“一些关键功能有助于实现这些改进，其中之一就是英特尔SGX（英文Software Guard Extensions的缩写）。英特尔SGX是我们处理器的一个独立部分”，可以在”安全性、可扩展性和数据隐私“方面“有助于更好地制作区块链”。 Reed表示，Corda创建者R3今年3月推出的Java虚拟机（JVM）就是在硬件的SGX部分运行。