从网页应用向APP发展 看互联网业务的云计算变迁

智能手机、平板电脑，随着移动智能设备的普及，网络中的主流应用也正在从浏览器上通过URL地址访问的网页应用向APP应用进行转变。虽然数据还是在采用Web应用协议进行传输，但是其背后的系统架构已经不再是由Web服务+数据库所主宰。

至顶网软件频道消息： 智能手机、平板电脑，随着移动智能设备的普及，网络中的主流应用也正在从浏览器上通过URL地址访问的网页应用向APP应用进行转变。虽然数据还是在采用Web应用协议进行传输，但是其背后的系统架构已经不再是由Web服务+数据库所主宰。

APP所带来的系统架构变革

传统互联网业务，大多采用图片与文字相结合的方式，在物理服务器上通过Web Server+数据库的模式进行部署。但是随着移动端用户的飞速增长、互联网接入带宽的增加以及显示分辨率的不断提升，图文结合的网页已经难以满足不断创新的业务应用需求。各种类型的视频、交互性的即时通讯，还有应用行为分析、客户资源管理乃至于企业ERP……，全新的业务应用需求层出不穷，如果将这些不同的应用分别部署在不同的物理服务器上，不但会产生极大的计算资源浪费，也不利于各类应用的灵活管理与调度。要想跟上日新月异的互联网业务发展形式，目前看来唯有“上云”这一条路可以行走。

然而上什么“云”，哪些业务需要如何在云上进行部署，就需要好好进行斟酌了。下面我们借助华为云所提供的“全栈”云能力，来梳理一下，这场由APP带来的系统架构变革对“云”又提出了哪些要求。

计算与存储的分离

以智能手机为代表的移动应用，在让用户突破设备、时间、地点的约束，随时可以使用互联网应用的同时，也带来了过高的应用请求、更大的带宽需求等一系列问题。与之相对应的，也需要云平台具备更加高效灵活的响应方式，在高效满足用户应用请求响应的同时，尽量减少计算、存储和网络资源的浪费。这就需要云平台具备更理想的计算与存储分离能力，再通过高性能的虚拟网络将二者紧密连接，将分布式计算与统一的存储紧密结合起来之后，实现对海量应用请求的及时响应。

下面我们就来具体看一下，华为云是通过什么具体的方式去平衡计算、存储与网络之间的关系。

在计算性能方面，华为云定制化的CPU的计算资源类型模板（Flavor），同款Flavor弹性云主机具备价格优势的同时SPEC性能比AWS提升15%；基于自研高性价比ARM芯片Redis，比业界性价比提升50%；华为独特基于ARM服务器的大数据方案，成本节省30%。

在数据存储方面，华为云提供了极致性能的OBS对象存储，单桶TPS、带宽及时延达到AWS的2-3倍；同时还具备基于OBS的数据湖方案，比业界成本低20%；通过计算和存储分离的架构可结构性降低集群成本。

在网络方面，华为云提供了高达100GB的InfiniBand网络，可以以极低的延迟支持容器直通IB网卡、多租IB网络隔离以及高达648+节点大规模IB组网。同时还可以提供25GE*2 DPDK网络，支持高性能SFS/OBS的访问。

除此之外，华为云的自动弹性伸缩功能还可以支持在10分钟内批量并行发放1300台虚拟云主机、容器扩容节点也可以秒级进行启动。从而充分实现存储与计算分离，各自扩容的能力。满足互联网企业海量用户访问及业务灵活扩展的应用需求。

人工智能的崛起

业务数据的积累、计算能力的提升导致人工智能技术的迅速崛起。大数据分析、语音、视频识别，各种人工智能技术的出现，极大丰富了APP业务应用功能。但人工智能技术的开发专业性强、应用复杂等问题还在阻碍着人工智能应用的普及。

在人工智能方面，华为云也在独领着风骚。不但为用户提供了具备最强鉴黄能力的AI审核功能，还在EI企业智能中向用户提供了人脸识别、文字识别、语音转文字等多种实用的人工智能功能。并且在华为云还向企业级用户提供了可以零基础使用的ModelArts AI开发平台，为企业级人工智能应用提供了极大的便利条件。

同时，为了满足这些高性能人工智能应用对计算性能和传输性能的要求，华为云提供了AI1型号ECS，支持Ascend 310芯片直通，每张Hi1910加速卡包含4个Ascend 310芯片，相较NVIDIA-P4性能为3倍以上。同时提供具备300GB/s NVlink的GPU间通信，100GB IB高速网络以及超过200万QPS并发性能的Redis集群模式，充分满足用户人工智能的计算及数据传输应用需求。

视频应用的挑战

随着视频应用的兴起，一种好的编、解码方式，可以为企业带来可观的带宽资源节省。意味着企业可以用更少的资源投入，为更多的用户提供应用响应，满足更多业务需求。

华为做为H.265标准的主导者，在华为云上向用户开放了H.265转码功能。可以让用户在相同画质下比业界主流友商能多节省10~20%带宽，帮助客户在CDN、视频存储等方面大幅降低成本。例如：1080P画面下相比未压缩的原始视频，直播场景带宽节可省40%，电竞游戏类带宽可节省57%。极大地保障了清晰度，同时节省了带宽。

运维自动化的需求

当企业有越来越多的应用在云上部署时，难以避免的会出现配置烦杂、同时需要维护的多套系统以及问题故障点的排查等多种运维问题，不断挑战着运维人员的技能水平。一但应对不善，就会因为应用体验差而导致保贵的用户流失。因此，自动化乃至于智能化的云计算系统运维技术正在受到关注。

华为云在运维方面，向用户提供的是立体运维解决方案。可以通过端侧监控来对移动或物联网终端用户行分进行分析；可以通过分布式性能追踪、用和事务分析对用户体验进行管理；还可以提供应用级故障分析、告警管理、日志采集与分析并且可以在IaaS层对各种基础设施指标进行监控。从而综合且立体的对用户系统进行全方位的监察与管理，协助企业解决日常巡检、问题定位、性能优化等一系列运维管理问题。

华为云专蜀月·西南钜惠

由此可知，为了应对APP所带来的系统架构变革，华为云无论是在网络、计算、存储等基础设施层面，还是在人工智能、视频应用等应用层面，乃至于在自动化运维方面，均向用户提供了非常完善的应用解决方案。

现在，将云计算性能价格比发挥到极致的华为云又在举行大客户特惠活动：

7月2日，在“成都·选择不凡 华为云城市峰会2019”上，华为云宣布正式启动“华为云专蜀月”优惠活动，依托华为云在云服务、5G、AI等领域的优势，助力西南地区互联网企业打造5G时代新势能。

华为云中国区CMO张鹏表示：此次“专蜀月”活动面向游戏、视频、移动APP开发三大场景提供专属产品礼包，并针对新老客户、生态伙伴及开发者四类受众分别定制了优惠政策。

在7月2日~8月31日的“华为云专蜀月”期间，华为云重点为四川以及西南地区的客户上云降低门槛，特别推出了西南节点ECS S3云主机还提供6折特惠的活动。针对视频、游戏、移动应用APP三大互联网应用场景的特惠包，包括免费视频加速体验、全球独家云手机优先购买权、免费高频云服务体验等权利。对于老客户，华为云最高返券可达50%；对于新客户，则有机会获得最高赠2万元的测试券；开发者更可获得微认证限时五折特惠并加返百元大礼；生态合作伙伴则享受首单5折的优惠。

华为云依托华为集团的5G技术优势，还将为更多的企业带来创新的机遇。华为云提供的“云手机”、“Cloud VR”、“云游戏”等技术，实现了互联网领域应用模式的创新：云手机可模仿真实手机，将所有手机应用上云，帮助客户孵化创新性应用；5G+“Cloud VR”，可实现低成本、轻量化、无线操作，大力推动VR产业化进程；云游戏能够即点即玩、并支持3D及重度游戏，可将手机上的安卓游戏转移到云上运行，大幅提升用户体验；在音视频领域，华为云采用优质编码和带宽调配技术提升视频清晰度和流畅度，智能化内容审核和内容处理，守护内容红线并提升用户体验。