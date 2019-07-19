云业务强劲增长 微软市值再次突破一万亿美元大关

在云计算业务销售增长的推动下，微软第四季度收入和利润均超出分析师预期，从而推动市值再创历史新高。

至顶网软件频道消息： 在云计算业务销售增长的推动下，微软第四季度收入和利润均超出分析师预期，从而推动市值再创历史新高。

事实上，微软几乎所有产品都实现了强劲的增长，根据财报显示，微软在某些特定成本之前的收益为每股1.37美元，收入为337亿美元，此前华尔街预测微软每股收益为1.21美元，收入为327.7亿美元。

微软表示，按年度计算第四季度的收入增长了12％，这表明微软连续第九个季度实现了两位数的年收入增长。

微软成功的关键在于云计算业务的强劲增长，而云计算是微软首席执行官Satya Nadella自2014年担任首席执行官以来一直关注的重点。Nadella正在引导着微软的Windows操作系统软件转变为云服务，从而让客户将大部分计算工作卸载到微软的数据中心。

这一变化让微软的Intelligent Cloud业务的收入首次赶超了More Personal Computing业务。Intelligent Cloud业务包括微软的Azure公有云服务以及Windows Server、SQL Server等。More Personal Computing业务主要包括Windows、Surface、Xbox和搜索业务。

Intelligent Cloud业务的收入为113.9亿美元，高于分析师预期的110.2亿美元。微软没有透露Azure的确切收入数字，但表示，这部分收入同比增长了64％。据路透社报道，尽管这是Azure在过去四年中最低的增长率，但这个数字仍然令人印象深刻，。

不过，投资者似乎并不过分担心，因为微软股票在盘后交易中上涨了2.6％，使得微软市值自4月以来首次超过1万亿美元。微软的股价今年上涨了34％。

Moor Insights＆Strategy分析师Patrick Moorhead认为，Azure经过几年的强劲增长之后，增长将会有所放缓。

Moorhead表示：“虽然Azure的增长率在下降，但微软的云业务仍然以非常健康的速度增长着。我现在并不担心Azure增长率的下降，但我会一直关注着。现在，我会把这一现象归结于大基数定律，正如我们从AWS那里看到的，随着收入基数的大幅度增加，增长率就很难保持住了。”

Moorhead提到了微软云计算业务的主要竞争对手AWS，根据研究公司Canalys的数据显示，AWS占据了云计算市场32.8％的市场份额。微软以14.6％的市场份额排名第二，谷歌以9.9％排名第三。亚马逊和谷歌母公司Alphabet将于下周公布季度财报。

不过，微软通过将针对开发者的Azure计算服务与面向最终用户的Office生产力套件等软件产品进行捆绑的战略来抗衡主要竞争对手，这一点通过本周微软签署价值20亿美元的协议为无线运营商AT＆T提供云服务得到了证明。

Synergy Research分析师John Dinsdale认为，将Azure产品与传统软件相结合的策略是推动微软发展的主要因素之一。

Dinsdale表示：“微软在软件即服务市场上是非常明确的市场领导者，增长率高于整体市场增长率。软件即服务市场比云基础设施服务更为分散，但微软仍然占据全球市场份额的17％，并以每年约一个百分点的速度增长着。”

该季度微软More Personal Computing业务的收入为112.8亿美元，高于分析师预期的109.9亿美元。

微软Productivity and Businesses业务（其中包括Office、Dynamics和LinkedIn）收入为110.5亿美元，同比增长39％，高于分析师预期的107亿美元。

Constellation Research首席分析师兼副总裁Holger Mueller表示：“微软正在全力以赴，从产品整合和协同、合作伙伴关系、联盟和新客户交易中受益。”

Mueller表示很高兴看到微软上一季度加大了研发力度。他指出，微软在这方面的投资增加了约5亿美元，达到45亿美元。

“微软需要继续投资产品以保持这一势头，唯一令人担忧的是，在需要投入资本支出以加强Azure可用性区域以获得更高可靠性的时候，微软把季度利润的大部分用在了股票回购和股息上。”

微软首席财务官Amy Hood表示，微软预计第一季度收入在317亿美元至324亿美元之间，中间点刚好高出了华尔街预期的320亿美元。