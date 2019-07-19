 Gartner 2019年云基础设施象限图报告出炉：谷歌进步明显

Gartner对IaaS提供商的排名和2018年相比并没有太大的变化，但有一些细微差别值得注意，因为Google Cloud弥补了一些和微软Azure以及AWS的差距。

至顶网软件频道消息： Gartner对IaaS提供商的排名和2018年相比并没有太大的变化，但有一些细微差别值得注意，因为Google Cloud弥补了一些和微软Azure以及AWS的差距。

Gartner的2019年IaaS象限图报告表示，随着谷歌云平台在服务、新的分析能力和通过收购扩充产品线等方面的投资，该公司在IaaS供应商方面更加稳固了自身在第一梯队中的地位。

从表面上看，Gartner的IaaS象限图看起来和2018年的版本基本相同，该研究公司在2018年的象限图中将谷歌云平台放进了领先的象限之中，并且将该象限内的供应商缩减为六家。然而，谷歌云平台的执行能力有所提升，微软在可靠性方面受到了打击，而亚马逊网络服务（AWS）继续是这个领域的领头羊。

这是Gartner对IaaS的看法。

然而，在Gartner评估三大云供应商的优势和劣势时，需要考虑很多变动的部分，而这些内容已经超出了大众熟悉的范畴。

看看他们对于三大云计算供应商的看法吧。

AWS

毫不奇怪，Gartner认为AWS对于企业客户的准备最为成熟，是关键任务的超大规模供应商。AWS还通过新服务覆盖了大多数用例和各种规模的企业，并且拥有良好的业绩记录。

看到了吗？Gartner指出，AWS没有最好的价格，而且其计算默认的存储空间自从2014年以来一直没有进行过降价。而且，AWS通常是第一个将服务推向市场的供应商，但是需要工程更新才能实现丰富的功能。而且如果你所处的行业正在和亚马逊进行广泛的竞争，你的公司的管理层可能会告诉你另找一家云计算供应商。

谷歌云平台（GOOGLE CLOUD PLATFORM）

在最初专注于通过云原生初创公司及其分析和机器学习专业知识将自己打造成战略供应商之后，谷歌云平台正在构建其企业产品。Gartner指出，谷歌还创建了帮助客户利用其工程和运营团队的计划。

看到了吗？谷歌云平台还没有开发出自己的企业账户处理流程。合同、折扣、授权和集成对于客户来说可能是令人头疼的问题，而销售覆盖范围很小。Gartner表示，谷歌云平台也缺少大批托管服务供应商。可以肯定的是，谷歌云计算业务的首席执行官Thomas Kurian正在解决这些问题。

微软AZURE

Azure的优势显而易见：微软已将软件与其云服务完美集成。因此，微软商店可以构建混合应用程序。微软还为Azure开发物联网战略并发展出强大的优势，并且在Linux上开放了一半的工作负载并与关键企业平台集成。

看到了吗？Gartner指出Azure已经在Azure Active Directory上出现了大量的故障，这应该会让客户止步。而且，Gartner表示，其客户在按时、按预算实施方面面临挑战，并且对技术支持有颇多抱怨。