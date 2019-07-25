新华三助力第十届中国国际软件质量工程峰会圆满举办

近日，第十届中国国际软件质量工程（iSQE）峰会在南京召开。作为面向全球软件质量工程界的综合性峰会，本届峰会以“软件世界，质量护航，聚焦需求，赋能产业”为主题，汇聚国内外权威专家学者及知名企业精英，共同探讨全球最热门的软件质量工程方法与实践。



紫光旗下新华三集团受邀参会，并发表了关于“质量交付，千金一诺，测试过程改进之道法术器”的主题演讲。峰会期间，由新华三实施的TMMi3级认证客户——云南省农村信用社科技结算中心获得了TMMi认证卓越实践奖与TMMi认证卓越贡献奖两个重要奖项，这是对积极开展TMMi认证的组织及个人的重要表彰，也是对新华三TMMi咨询认证服务能力的高度认可。

左三：新华三实施的TMMi3级认证客户——云南省农村信用社科技结算中心获得了TMMi认证卓越实践奖与TMMi认证卓越贡献奖两个重要奖项

质量交付，千金一诺 测试过程改进之道法术器



随着软件应用的领域不断深入，设计的复杂程度逐步扩大，开发的周期不断缩短，质量的要求水涨船高，软件测试过程也面临着巨大挑战。如何在资源有限的情况下保障软件质量，提升测试效率，降低测试成本，并实现测试周期的一体化管理，是所有企业面临的共同挑战。



新华三集团技术服务部的主任评估师、TMMi基金会中国分会专家组成员李颖丽，从“道、法、术、器”四个层面，展开介绍了如何在复杂环境下进行良好的测试过程改进。



“道”是测试过程改进的理念及概念；



“法”是保证“道”落地实施的规则和方法框架；



“术”是测试的技术、实践和模型；



“器”是测试的工具和平台。



如果没有理念、方法、模型和工具，软件测试过程将无道难御，无法难治，无术难施，无器难行。



测试过程改进之“法”-TMMi



TMMi（Test Maturity Model Integration，软件质量管理能力成熟度）是当前国际上最权威的测试成熟度的评估模型。作为国内首家开展TMMi咨询认证的服务供应商，新华三已积累了大量优秀的实践案例，无论是在岗位能力建设模型，规范的测试流程，还是在测试的全生命周期、有效的度量分析等方面都具备行业领先水平，也为推动TMMi在各行业的应用起到了带头作用。



测试过程改进之“器” 精益自动化测试平台和DevOps一体化协作平台



在软件测试改进工具方面，新华三提供了精益自动化测试平台和DevOps一体化协作平台等高效测试工具:



精益自动化测试平台全面支持敏捷开发、实现测试前置、智能化测试脚本生成，支持移动应用测试和多维度测试分析报告，有效消除人为错误。DevOps一体化协作平台则构建多重交付流水线实现多级“应用交付”，同时支持跨部门协作和云端部署。



以上二者可以相辅相成，构建全生命周期的质量服务框架与一体化的测试管理平台，助力测试过程改进，实现应用的快速构建和测试验证。



明者眼见于未萌，智者避危于无形。测试过程改进只是起点，不是终点。作为数字化解决方案领导者，新华三技术服务部携资深TMMi咨询团队，凭借丰富的行业实践经验，领先的测试过程改进方法，竭诚为百行百业客户提供更优质的咨询认证服务，智领服务，护航数字未来！