广州供电局探路电力大数据

全面梳理公司的数据资产，依托大数据技术建立数据资产管理体系，实现数据的集中管理和分发，以数字化建设助力公司的数字化转型，广州供电局摸索出了一条成功的电力大数据利用之路。

至顶网软件与服务频道消息： 数字化转型是企业当下的共同选择，中国南方电网公司也不例外。不久前，中国南方电网公司审议通过了《公司数字化转型和数字南网建设行动方案(2019年版)》，提出数字化转型是实现“数字南网”的必由之路，要将数字化作为公司发展战略路径之一，加快部署数字化建设和转型工作。

实际上，对南方电网下属的众多供电公司而言，对数字化转型并不陌生。此前在中国南方电网公司不断深化体制改革的号召之下，它们大都早已迈上了数字化转型之路，而位于中国改革开发前沿广州的广州供电局无疑是走得比较靠前的一个，其通过电力大数据的治理和挖掘为公司的数据化转型提供了很好的支撑，摸索出了不少的值得借鉴的经验。

全面梳理数据资产

广州供电局于2012年从原广东电网分离出来，正式挂牌成为一家直属于南方电网且独立运作的电网企业，主要负责广州地区电网的投资建设和运营，为广州市11个区电网提供电力供应服务。广州供电局拥有变电站有300多座，是全国首个拥有300座变电站的省会城市，供电客户数已经超过580万，也是中国供电负荷密度最大的城市之一。

广州市供电局在电力行业和广州市都颇有名气。在广州市连续17年获得了公共服务行业满意度调查的第一名，连续四年获得全国供电可靠性A级企业的称号，供电可靠性全国排名前三。广州供电局这些成绩的获得与其对电力大数据的深入挖掘和利用有很大关系。

“数字化转型离不开数据的支持，而数据要想利用好就必须做好数据的管理工作。”南方电网广州供电局信息与大数据领军人才孙煜华接受至顶网记者采访时表示。

南方电网广州供电局信息与大数据领军人才孙煜华

孙煜华是广州供电局数字治理工作的主要负责人，从7年前作为专项人才被广州供电局引进后，他一直负责数据方面的工作。孙煜华介绍说，推动广州供电局做这些事情的根本原因则是为了支持公司的数字化转型。

“今天，广州供电局几乎所有创新都离不开数据。然而，这些数据分布在公司大大小小的各个业务系统中。随着业务系统越来越多，数据分布越来越复杂，数据集成越来越困难，数据利用越来越不便。”孙煜华表示。

利用数据的最早期做法是：当一个新系统，需要获取其他系统的数据时，需要在每个系统中开发供数接口（“点对点”的数据集成方式）。时间长了，各个系统之间相互连接，形成“蜘蛛网”，到底系统维护越来越复杂，牵一发而动全身，存在极大的风险。为此，广州供电局早在几年前就启动了数据资产管理工作，对公司各个业务系统中的数据进行统一梳理，汇聚形成统一的数据仓库，集中对外交付数据。

孙煜华给至顶网记者分享了一个例子。几年前广州供电局领导，想了解一下公司有多少台变压器，但是相关部门拿出的数据各不相同，而且差距很大。这个结果让公司看到了数据管理的重要性，在这件事之后，公司专门组织人手对数据进行核实。

孙煜华告诉至顶网记者，各个部门报出不同的数据不能说是这些部门的错。因为各自的分工不同导致各个部门对该设备的缺乏统一的资产定义。物资部认为只要我买来变压器就算资产；基建部认为只有安装完成才算资产，而调度部门认为只有加电后才算资产；最后的市场部认为，只有有电费收入才算。所以各自的数据自然不同。

“背后的深层原因在于，过去数据是服务于具体的业务系统的，数据是业务流程产生的副产品，满足的是业务流程的需要，而数据不是为了开放和共享而设计的。另外，不同的部门业务协同问题加剧了数据的割裂。”孙煜华解释说。

打造全面的大数据能力

广州供电局深感由于没有全局统一的规范，导致每个部门对数据都像是盲人摸象，缺乏整体的把握带来的不便，启动了数据资产管理工作，其目的正是要建立统一的数据规范，包括数据标准和数据共享开放流程，从而规范数据的使用。

孙煜华介绍，数据资产管理工作主要是把所有数据库的元数据进行整理，根据业务视角进行编排，形成数据资产目录，并在数据资产管理系统固化。有了数据资产系统以后，所有数据共享开放可以实现在线申请；申请通过后，系统将自动提供数据接口借此改变了传统的方式，不再需要分别针对具体的业务系统或者数据库来调用数据，大大方便了新系统的开发，加快了新系统上线速度。

“今天如果新的业务系统需要某些数据，可以在数据资产管理系统中浏览、检索。按需将它们放到到购物车里，确认后发起一个数据使用的申请流程，经过相关人的批准和授权，就可以使用需要的数据，进行后面的开发了。”孙煜华说。

要全面梳理广州供电公司所有的数据并不容易，多年的信息化历程，广州供电局拥有大大小小上百个业务系统，有的系统有超过数万张数据库表，因此这注定是一个长期的工作。目前，数据治理工作已经进行了5年，还会持续进行下去。

孙煜华表示，好在数据资产管理为广州供电局的电力大数据利用开了一个好头。以此为起点，广州供电局接着开展了更全面的数据治理，并采用大数据技术逐渐建成了一个完整的数据中心。这个数据中心基于星环科技的数据云产品打造，通过它实现了广州供电局生产数据、计量数据、管理数据、试验研究数据的汇聚。

“这个数据中心是数据集中的共享中心，所有的数据都放上来，通过数据中心对数据进行分析和处理，在此基础上我们形成了一些数据服务和数据创新能力，开放给大家。”孙煜华表示。

这是以星环科技的全套技术和解决方案为基础，并引入相关先进技术建立的数据管理系统。具体来说，在数据采集方面，广州供电局利用TDT日志解析功能模块来实现准实时的数据采集，并借助多种采集方式，打造内部多通道并行的数据高速公路。在数据处理方面，进行海量数据存储，然后利用Inceptor对PB级数据进行处理，还使用Kafka和实时流处理引擎Slipstream来支持内部的实时流处理业务。在数据挖掘方面，使用Sophon提供的拖拽式建模工具来满足了人工智能方面的需求。最后，在数据可视化方面利用了Tableau、Power BI等可视化工具来帮助内部业务人员实现自助分析。

值得一提的是，受此项目启发，让孙煜华萌生了将传统的软件工程升级为以数据为核心的软件工程的想法，以孙煜华称之为“智慧数字工程”，其核心思想是建立统一的数据标准、数据使用规范以及定价方法，方便数据的用户进行交易，为实现数字化转型提供新的软件工程方法论。

从大数据中要效益

广州供电局一边进行数据资产的梳理和数据治理等基础工作，一边探索对电力大数据的利用，在此过程中取得了一些不错的成果。

以业扩报装为例。业扩报装指的是受理客户用电申请，开展供电方案制定、供电工程的设计与实施、签订供用电合同、装表接电等一系列业务活动，是客户申请用电到实际用电全过程中供电部门业务流程的总称。这个业务流程在供电局内部有一个比较核心的流程，会形成很多的工单，比方说合同、工作票、操作票等。整个工作有时间序列要求的，一环扣一环的。部分工作在过去是用纸质的流程单来控制，会把它扫描进计算机系统，由两个人做在线审计，看工程是否合规。如今，广州供电局开发了一个系统，通过人工智能识别手写工单，再结合业务逻辑，来自动判断流程是不是符合管理要求，极大减少了人工干预，更加方便和快捷。

另一个典型应用是两票智能质检（“两票”指的是工作票和操作票）。以工作票为例，在电力公司要进行某些类型的现场施工有很多工序，这些工序需按严格的顺序进行，否则可能造成严重的安全事件。，过去是在系统中填写单子，然后人工审核，负责审核的人需要非常有经验。现在广州供电局把它与数据中心连接起来，在系统中填这个单子时，系统根据接线图自动去核查各种拓扑关系，只有前置条件都符合，才可以往下填表，最终允许操作。

“过去这个工作全是靠人来保证的，现在数据打通后通过系统来进行，大大简化了审核的难度，提高了安全性。而且，通过这个系统还可以把工作人员的经验积淀下来，实现了知识的传承。”孙煜华表示。

类似的还有正在开发的停电分析，来预判某个地方一旦发生掉闸之后，会造成多大区域的停电，其中有哪些是要重点保障的客户、以及要做哪些预案（如准备发电机等），这需要利用历史停电数据结合某个地区的电网结构、用户特征和天气数据来构建一个评估模型，评估因自然灾害造成的停电损失以及相应的应急预案，以提高供电的可靠性。

当然，广州供电局在大数据的利用上远不止这些，也给业务管理带来了很大方便。孙煜华告诉至顶网记者，目前广州供电局对电网大数据的应用主要用以改善内部管理和增效，重点围绕智慧电房、智慧路灯、智慧工地、智慧安监等进行。但未来应用前景非常广，会逐步向各个业务领域全面渗透，以帮助提升公司管理水平。而更为长远的想法则是，通过电力大数据来帮助电力公司开拓出新的业务和商业模式。这在电力系统正在全面深化体制改革、供电公司将走向输配电分离的背景之下显得非常重要，或者说事关公司的未来。

“供电公司正处于一个关键时期，分布式能源和储能技术的兴起可能会给供电公司带来很大冲击，而物联网被认为供电企业未来的一个发展方向，但是，如何利用好物联网这个风口是需要供电企业思考的。我们现在可以做的是打好基础，其中也包括基于大数据技术构建的数据中心这个基础，为公司数字化转型做好准备。”孙煜华说。