云之战：AWS增幅放缓至37％，谷歌云年收入运营率突破80亿美元

AWS第二季度37%的收入同比增长降至自开始单独报告业绩以来的最低点，但仍然是零售和科技巨头亚马逊利润的大部分动力来源。

AWS第二季度37%的收入同比增长降至自开始单独报告业绩以来的最低点，但仍然是零售和科技巨头亚马逊利润的大部分动力来源。

与此同时，谷歌母公司Alphabet今天也公布了财报，收益好于预期，并且宣布回购250亿美元股票，这一消息促使股价在盘后交易中上涨超过9％。谷歌首席执行官Sundar Pichai在分析师电话会议上表示，谷歌云目前的年收入运营率为80亿美元，是2018年初的2倍，“继续以显着的速度增长”，不过总数仍然是不到AWS年收入的四分之一。

在云计算业务的强劲增长推动下，亚马逊第二季度利润达到26亿美元，即每股5.22美元，高于一年前的5.07美元，但低于分析师的预期。亚马逊整体收入增长20％，达到634亿美元。FactSet分析师此前预期每股盈利为5.56美元，营收为625.2亿美元。

由于未达预期，亚马逊的股票在盘后交易中下跌超过2％，但是在分析师电话会议之后有所恢复，下跌幅度不到一个百分点。此外投资者可能对亚马逊对当前这个季度的指引并不满意。预计这个季度净销售额增长17％至24％，达到660亿美元至700亿美元之间，营业收入在21亿美元至31亿美元之间，分析师预期的第三季度营收为672.2亿美元，营业收入为43.4亿美元。

与之前一样，AWS占到了母公司亚马逊利润的很大一部分，但只占其总收入的13％——尽管收入仅增长了37％，达到84亿美元，远远低于去年同期49％的增幅。AWS的营业利润增至21亿美元，占总营业收入的69％。分析师此前预计AWS收入增幅为39％，达到84.9亿美元，营业收入增长49％，达到24.5亿美元。

这种放缓令人感到意外，这对AWS来说可能很重要。eMarketer首席分析师Andrew Lipsman表示：“为期一天的交付成本增加，可能有助于提高收入，但云业务的放话带来利润的意外损失。未来几个季度，来自微软和谷歌的激烈竞争可能会严重冲击这一高利润的收入来源。”

亚马逊首席财务官Brian Olsavksy在分析师电话会议上指出，云业务收入37％的增幅相当于年度收入运营率额外增加了90亿美元。“我们对这一增长非常满意，”他说，他谈及了机器学习、数据库和其他云服务的采用速度以及大型企业对云业务越来越感兴趣。

尽管放缓，但AWS仍是投资者信心的主要推动因素之一。“随着广告业务和AWS的增长，未来几年亚马逊的现金流量将大幅上升，”Cowen＆Co分析师John Blackledge在给客户的一份报告中这样写道。

至于谷歌母公司Alphabet，季度净利润为99.5亿美元，或每股14.21美分，高于一年前的32亿美元，并且其中不包含欧洲监管机构反垄断罚款所扣除的50亿美元费用。收入增长19％，达到389.4亿美元。

FactSet分析师此前预计Alphabet每股盈利为11.10美元，低于（没有反垄断费用的）此前预期的11.75美元。此前分析师预计谷歌的总收入为381.5亿美元，计算了获取流量成本之后的总收入为294.8亿美元。

与以往一样，广告是Alphabet业务收入的主要来源，这部分收入增长了16％，达到326亿美元，主要集中在搜索网站、YouTube和其他资产上。

Pund-IT分析师Charles Kings认为：“总的来看，Alphabet取得了稳定的预计收入，将去年令人失望的结果远远抛在脑后。Alphabet已经把云计算作为优先业务，例如聘请了前Oracle高管Thomas Kurian带领谷歌云业务向更具企业特色的方向发展，这个战略需要一段时间取得成果，但从该季度的结果来看，谷歌云将会有一个非常光明的未来。“

谷歌没有透露云业务收入的详细信息，特别是G Suite应用的收入。Moor Insights＆Strategy总裁兼首席分析师Patrick Moorhead指出，由于谷歌云收入中是包含G Suite的，因此也许看起来谷歌云平台的规模要小于AWS。

谷歌云仍然只占谷歌整体收入的一小部分，但由于谷歌云的增长潜力和谷歌在数据中心、工程师和销售人员方面所投入的资金，使得谷歌云成为投资者的一个重要关注点。

除了80亿美元运行费率之外，云业务收入的一个来源是谷歌的“其他收入”，这部分主要是云，但也包括Google Play应用、智能手机和智能音箱等。谷歌称“其他收入”增长近40％，达到62亿美元。此前分析师预计增幅为27％，达到56.3亿美元。

首席财务官Ruth Porat表示，谷歌云平台再次成为收入增长的第三大推动力，仅次于移动搜索和YouTube广告，并再次引领谷歌在工程设计和销售方面的总体增长。谷歌的总员工人数从一年前的89058人增加到该季度的107,646人。

“谷歌云平台仍然是Alphabet发展最快的业务之一，”她说，包含基础设施平台和G Suite。 Pichai补充说，谷歌计划在未来几年内云业务的销售额将增加两倍。

对于三大公有云基础设施服务提供商来说，云计算仍然是业务增长的一个重要推动力。这三大巨头中，AWS领头、微软大份额差距位列第二、谷歌云份额差距更大位列第三。

一周前，微软股价上涨至历史新高，收入和利润均超过分析师预期，部分原因就是云业务销售额的增长。也就是说，Azure基础设施服务64％的增幅是过去四年中最慢的，但这表明至少在市场份额方面，它的表现仍然超过AWS。

这两家厂商以及其他科技巨头都面临着更大的问题，特别是美国司法部新的反垄断调查，但投资者现在也很关注。Cowen的Blackledge最近在给Alphabet客户的一份报告中这样写道：“过去几个月越来越严格的监管审查将会继续扩大影响。”