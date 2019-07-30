 Gartner：2018年全球IaaS公有云服务市场增长31.3％

根据Gartner的数据显示，2018年全球基础设施即服务（IaaS）市场增长了31.3％，达到324亿美元，高于2017年的247亿美元。亚马逊在2018年再次成为IaaS市场的第一大厂商，紧随其后的是微软、阿里巴巴、谷歌和IBM。

至顶网软件与服务频道消息： 根据Gartner的数据显示，2018年全球基础设施即服务（IaaS）市场增长了31.3％，达到324亿美元，高于2017年的247亿美元。亚马逊在2018年再次成为IaaS市场的第一大厂商，紧随其后的是微软、阿里巴巴、谷歌和IBM。

Gartner研究副总裁Sid Nag表示：“尽管云市场整体增长强劲，但整合有利于大型的和占主导地位的提供商，小型的和细分的提供商正在逐渐丢掉份额。这表明，对于公有云IaaS业务来说，可扩展性至关重要。只有那些投资资本支出在多个地区大规模建设数据中心的提供商才能成功并继续占领市场。在云技术堆栈中提供丰富的功能，将成为成功的关键。”

2018年，排名前五位的IaaS厂商占据了全球IaaS市场的近77％，高于2017年的73％。2019年市场整合将持续下去，这主要得益于顶级供应商的高增长率，这些供应商从2017年到2018年的总体增长率为39％，同期其他所有供应商的增长率为11％。Nag表示：“企业组织和开发人员寻找用于开发和托管云应用的、具有广泛支持的标准化平台时，就将推动市场的整合。”

亚马逊继续领跑全球IaaS市场，2018年的收入估计为155亿美元，比2017年增长27％（见表1）。作为最大的IaaS提供商，亚马逊占据了IaaS市场总量的近一半，并且继续通过新增服务和收购积极扩展到新的IT市场，发展其核心云业务。

资料来源：Gartner（2019年7月）

微软在IaaS市场位列第二，2018年的收入超过50亿美元，高于2017年的31亿美元。微软通过创新和开放的Azure产品提供IaaS功能，并继续巩固作为领先IaaS供应商的地位。

作为在中国市场占据主导地位的IaaS提供商，阿里云在领先供应商中增长最快，2018年增长92.6％。阿里云已经建立了一个由托管服务提供商（MSP）和独立软件供应商（ISV）组成的生态系统，去年阿里云所取得的成功得益于积极的产品组合研发投资，特别是与超大规模供应商同行相比。阿里巴巴自身拥有继续保持这一趋势并投资于全球扩张的资金能力。

谷歌排名第四，2018年的收入相比2017年增长了60.2％。“谷歌的云产品值得关注，因为谷歌将关注点集中在客户身上，并转型成为更具企业级的产品。”

Nag表示：“随着云厂商继续保持发展势头，超大规模云提供商整合市场，云MSP的产品经理必须考虑如何体现自己的差异化，例如专注于垂直行业，以及获得超大规模云提供商合作伙伴计划的认证，以便推动收入的增长。”