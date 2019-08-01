亚马逊低调收购以色列数据中心初创公司E8 Storage

至顶网软件与服务频道消息： 有报道称，亚马逊已经悄然收购了以色列数据中心初创公司E8 Storage。

知情人士将这一消息分别透露给路透社和以色列商业期刊Globes。与Globes交谈过的业内消息人士估计，这笔交易的金额可能在5000万美元到6000万美元之间，但路透社的推特后来给出的价格明显更低一些。

E8已经从包括Accel在内的投资方那里筹集了1800多万美元，主要用于为企业数据中心开发高速存储阵列。这家初创最开始在其系统中采用的是闪存内存，但后来推出了采用英特尔Optane驱动器的存储阵列。Optane驱动器是基于3D XPoint内存技术的，可提供比传统闪存更高的性能。

E8对这项技术的应用引起了亚马逊的关注。E8官方网站上称其系统的性能提高了10倍，而竞争对手的闪存设备却只有其一半。去年，E8基于Optane的存储阵列在主流SFS 2014基准测试中创造了新的业界记录。

亚马逊也许计划利用这项技术来增强AWS云业务的基础设施能力。但根据报道，由于这次收购的金额不是特别高，所以也有可能亚马逊这次收购是为了吸收E8的技术人才。无论如何，此举将有助于AWS在竞争对手快速增长的环境下更具竞争力。

根据LinkedIn页面信息显示，E8公有30名员工。根据报道称，该团队将加入亚马逊特拉维夫的工程中心。

亚马逊一直通过战略收购来加强自己的云业务。今年1月，亚马逊收购了初创公司TSO Logic，该公司开发了一项优化云环境成本效益的服务。本月早些时候，亚马逊以2亿至2.5亿美元的价格收购了以色列数据保护厂商CloudEndure。