英特尔CEO司睿博：我们依然是5G领域的重要玩家

据CNBC报道，近日苹果公司将收购英特尔大部分智能手机调制解调器业务。英特尔公司CEO司睿博称，英特尔仍将是5G领域的重要参与者。

至顶网软件与服务频道消息：据CNBC报道，近日苹果公司将收购英特尔大部分智能手机调制解调器业务。英特尔公司CEO司睿博称，英特尔仍将是5G领域的重要参与者。

5G作为下一代移动网络，可以提供超快的数据速度，并能够支持无人驾驶汽车等新技术。上周，苹果公司已经与英特尔签署协议，将收购英特尔大部分智能手机调制解调器业务，包括与5G基带开发相关的技术，借此开发自主5G基带。不过，英特尔依旧可以选择为非智能手机产品开发5G芯片。

司睿博认为，这笔交易对于英特尔来说同样也是积极的，因为公司现在可以在其他领域聚焦5G。

司睿博在接受采访时解释了这笔交易背后的考量。他表示，对于英特尔来说，5G调制解调器业务并不是一个可以实现差异化增长的领域。而且，该业务只有苹果一家客户，保留该业务无法提供有吸引力的回报。

“因此，我们加倍押注真正能够带来机会的5G网络领域，在上周宣布将5G智能手机调制解调器业务出售给苹果。不过，我们依旧能够获取这些技术，用以在非智能手机应用上开发5G调制解调器技术，例如个人电脑、物联网设备和自动驾驶汽车等。”司睿博称。

他还解释称，移动网络也将是英特尔未来发展的一个重要领域。从传统上讲，英特尔并不关注电信行业，但是已经开始把注意力放到了司睿博所称的“网络云化”上。网络云化指的是移动网络中使用的软件越来越多地运行在云端。传统移动网络依靠的是大量昂贵硬件，但是基于云端的软件使用量增加将减少部分物理设备的需求，令网络建设成本更低，升级更快。

上月，英特尔与日本科技集团乐天达成合作，联手打造“世界上首个端对端云原生移动网络”。司睿博认为，由于世界对于数据的需求“永不满足”，这个领域将为英特尔带来重大增长机遇。

他表示，英特尔相信未来将有越来越多的数据处理将从云端或数据中心转向网络。“这是我们一直投资的领域，蕴含巨大机遇。”司睿博称。

英特尔一直寻求实现多元化业务，不再只是依赖PC处理器，将业务扩大到新的始终保持连接的领域，例如无人车和物联网设备。进军电信领域只是英特尔这一计划的一环。

司睿博称，尽管以PC为中心的产品营收和以数据为中心的产品营收在公司营收中的占比约为50%对50%，但是这种平衡将在未来发生变化，偏向以数据为中心的芯片业务。

“我们为以数据为中心的世界打造的技术和架构，将在未来公司业务中占据越来越大的比重。”他表示。