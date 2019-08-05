 一场机器人的饕餮盛宴：2019世界机器人大会将于8月20日正式开启

两周后，大家不用走出国门，在咱们身边就即将开启一场国际性机器人的盛宴——2019世界机器人大会。

提到关于人工智能的国际会议，大家首先想起的就是德国的“汉诺威展”，美国的CVPR等高大上的会议。两周后，大家不用走出国门，在咱们身边就即将开启一场国际性机器人的盛宴——2019世界机器人大会。

已经成功举办了四届的机器人大会，今年8月20日到8月25日还将会在北京亦创国际会展中心举行。同期，世界机器人博览会、世界机器人大赛亦将拉开帷幕。

上周五，2019世界机器人大会新闻发布会在京召开。至顶网记者从主办方处了解到，今年的大会主题为“智能新生态，开放新时代”，由主论坛和相关专题论坛组成。届时，大会将有来自22个国家约200位嘉宾在不同阶段亮相，为大会带来全球机器人领域最前沿的观点分享。同时，全球180余家机器人领域的知名企业将亮相博览会，以及全球20余个国家和地区的4500余名专业选手将在世界机器人大赛上同场竞技。

此外，多场双边、多边国际合作论坛以及中俄、中以、国际组织圆桌会议将继续举行，凸显大会在机器人产业国际合作中的重要作用。

亮点一：升级打造特种机器人展区

今年博览会设立5大展区。和往年不同的是，今年大会升级打造特种机器人展区，也新增了医疗机器人展区、智慧物流展区、多足机器人动态展示区，涉及21个行业应用的700余件展品同台亮相。“有天上飞的，地上跑的，也有水里游的”，展品丰富程度之高，中国电子学会副理事长兼秘书长徐晓兰这样说道。

ABB多关节机器人

安川首钢多关节机器人

小狗配送机器人puppy auto

包括ABB、新松、哈工大机器人集团等国内外知名企业将全面展示最新成果及应用。展品有包括对标Spotmini的Anymal 四足机器人，ABB IRB 系列机器人，优必选Walker 机器人，DRL 德国航空航天中心机械手臂，达闼科技XR-1机器人等一众创新产品，将满足国际国内众多专业观众的不同参观需求。

亮点二：脑控机器人打字速度冲击世界记录

特斯拉首席执行官埃隆·马斯克7月16日宣布，“脑机接口”研究取得突破性进展，“一只猴子已经能用大脑控制电脑”。这意味着，人脑和计算机直接连线互通将成为现实。实际上，中国在“脑机接口”领域方面也获得一些进步。发布会上，中国电子学会副理事长兼秘书长、中国工业互联网研究院院长徐晓兰介绍，本届大会还有一大亮点就是冲击BCI脑控机器人打字速度的世界纪录。

众所周知，目前脑控技术主要用于控制打字与无人机飞行方面，此次新设的比赛项目，有助于了解社会和行业最新技术发展程度。

据悉，赛事中所获得的官方比赛数据将作为我国脑-机接口领域现阶段的重要研究成果全程保留记录，这一大赛全年吸引了20余所顶尖科研院所、高校和企业参赛，参赛人数1500余人。

亮点三：4500名选手角逐“悟客”世界机器人大赛冠军

世界机器人大赛被誉为机器人界的 “奥运会”已举办四届，今年大赛将下设共融机器人挑战赛、BCI脑控机器人大赛、青少年机器人设计大赛、机器人工业设计大赛四项赛事。全球20余个国家和地区的4500余名专业选手将在大赛上同场竞技。据徐晓兰介绍，机器人大赛自今年1月起开始筹备，历经报名、预赛、初赛、复赛各轮角逐，由四项赛事组成的“悟客”世界机器人大赛冠军赛将展开最后的激烈争夺。

同时，她介绍到今年的赛事会更加关注机器人领域在各行业的应用需求，“不仅仅是比赛，更是‘’以赛代研’，‘以赛代评’，也就是通过创新竞赛，为参赛选手提供全球化创新成果展示平台，激发机器人行业的科技研发潜力，成为推动全球创新人才、科技人才、技能技术人才培养的重要力量。”