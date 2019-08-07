老二变老大，SUSE开启新篇章

变化的产业环境、新的市场需求、新任CEO上台，给SUSE这家传统开源企业带来新的机会，与此同时也带来了挑战。

至顶网软件与服务频道消息： 7月IBM宣布正式完成对开源软件老大红帽的收购。随着红帽被IBM揽入怀中，开源软件市场位居第二的SUSE成为了开源领域最大的独立软件供应商。除了市场环境变化这一外界因素外，当下SUSE自身也有变化：一个是EQT以25亿美元完成了从Micro Focus对SUSE的收购，SUSE成为独立公司；另一个变化是8月原CEO Nils Brauckmann退休，原SAP数字核心解决方案业务的首席运营官兼首席营收官Melissa Di Donato接任CEO一职。这些变化汇聚到今天的SUSE身上，SUSE自己如何看这些变化，接下来会如何发展？日前，在SUSE全球CTO Brent Schroeder来华之际，记者对他进行了专访，就SUSE未来的产品技术战略等话题进行了探讨。

倾听客户需求，创造独特价值

Brent Schroeder于今年6月被任命为SUSE 全球CTO，负责制定SUSE的技术和产品组合战略，以支持混合云、物联网、人工智能/机器学习等领域的新兴应用。他还负责与众多行业合作伙伴加强技术关系，参与开源社区，并与客户、媒体及分析师传递SUSE的企业愿景。

Brent Schroeder是一位资深的技术专家，在IT行业拥有30年的技术创新和开发经验。加入SUSE之前，他曾在戴尔CTO团队中负责软件技术战略的制定，包括混合云、系统管理、虚拟化和操作系统。丰富的从业经历和经验让Brent Schroeder无论是对产业还是对技术发展都有着更深入的理解。

Brent Schroeder告诉记者，红帽被收购证明了业界对开源软件和开源模式的认可，同时认可了整个开源社区的价值。SUSE会继续致力于把开源社区的产品变成企业可用的开源解决方案，继续聚焦于针对客户需求提供高质量、高效的解决方案。

为了提供客户所需的产品和解决方案，SUSE必须认真倾听和了解客户需求，这也成为Brent Schroeder非常重要的工作，甚至此次北京之行，他的一个重要任务也是倾听中国用户的需求，清晰了解到客户到底想要什么。Brent Schroeder把他的工作总结为：发现问题、找到技术、解决问题。

“作为SUSE的全球CTO，我最关注的是如何在服务客户的过程中更及时发现问题，找到合适的技术然后帮助客户解决问题，进而实现他们的业务目标。”Brent Schroeder说。

Brent Schroeder表示，了解用户需求是SUSE所有产品和解决方案的起源，在了解了用户需求，他会把客户需求传递给SUSE员工，然后让员工和开源社区保持非常紧密的沟通和联系，共同携手满足客户的需求。

“开源社区里的项目和产品并不是最终成品，还需要做进一步开发才能成为企业级解决方案。而相比于开源社区和其他竞争对手，SUSE能以更专业、更专长、更有经验的方式来帮助客户，给出他们所需要的解决方案。”Brent Schroeder表示。

帮助用户用好混合云环境

今天，云正在成为越来越多企业的标配IT环境，特别是混合云，面对市场对云的需求，SUSE也致力于帮助客户进一步拓展混合云、多云环境，尤其是帮助客户更好地利用混合云、多云环境，实现从边缘到核心再到云的无缝迁移和衔接。为此，SUSE会重点打造如下几个产品。

第一个是SUSE的Linux发行版，即SUSE Linux Enterprise Server（SLES）。对于用户来说，无论是私有云还是公有云，如果要把关键任务部署和迁移到云端，稳定可靠和高可管理都是必不可少的，SLES可以帮助客户实现这一目的。据悉，SAP HANA用的就是该Linux版本。

第二个是SUSE最新的存储解决方案。SUSE新推出的是一个支持容器化云端工作负载的Storage解决方案，基于开源存储软件Ceph实现，能够帮助企业应对海量数据的存储需求。

第三个是云环境下的应用平台。这个平台能够让客户更好地部署容器化应用或者是云原生的应用。

Brent Schroeder表示，容器应用在部署和管理过程中的一个挑战是如何在容器集群规模不断扩大的时候仍然能够从运营、安全、一致性的角度进行部署和管理，同时保持开发的灵活性。

“SUSE云应用平台的独特之处在于，既能够保持开发者开发的灵活性，提供一个灵活的开发平台，同时又能够确保我们所有的容器化应用和云原生应用能够安全、高效、一致性地进行部署和应用。”Brent Schroeder说。

而无论是SUSE哪个产品和解决方案，Brent Schroeder认为灵活是其共同的特点。以容器技术为例，SUSE有各种各样的模块化和分层解决方案，能够让客户能灵活选择。比如，可以把容器技术部署在各种云平台(私有环境或者多云环境)上，也可以把它进行分层部署。

SUSE的另一个优势是专业。开源软件距离企业级解决方案有不小的距离，虽然客户可以自己把代码拿来做开发，自己部署、自己做技术支持，但让SUSE来做这件事更高效。

“因为我们为成千上万的客户做过，我们更为专业，能够替客户更好地节省他们的时间成本和资源。如果看一下ROI，就会发现我们来做更合算，这也是客户选择我们的一个重要原因。”他说。

不断丰富和完善的产品线

诞生于1992年的SUSE发展到今天已经经过了26年的发展历程。最早从提供Linux的发行版起步，随着用户需求一直在不断丰富和完善产品和解决方案，从OS、虚拟化扩展到云、容器、存储等。在Brent Schroeder看来，其实SUSE的产品和解决方案一直离不开软件定义的基础架构。

“SUSE一直在完善软件定义基础架构，并致力于更好地为客户提供软件定义基础设施架构的管理，助力客户在边缘、数据中心以及云端等不同平台上都做到无缝迁移和衔接。”Brent Schroeder表示。

Brent Schroeder补充说，客户对于计算解决方案的需求是不断增长的，从边缘到数据中心再到云端，一直在不断丰富。而针对客户需求，SUSE非常注重开发平台，不管是Kubernetes、Cloud Foundry还是其他开源容器技术等，SUSE都投入了大量资源，并取得了在应用开发平台上的突破，从而能够更好地助力客户实现从边缘到核心数据中心再到云端的部署。

未来，随着5G的商用和人工智能技术的落地，将有成千上万的应用场景随之出现，这对用户而言是一个新的挑战。对此，Brent Schroeder表示，SUSE要做的工作就是让客户在部署5G和AI应用场景的时候能够更加容易实现。以机器学习为例，它可能需要整合不同的技术，这些技术也许来自各个领域的不同厂商。SUSE要让客户更好地部署机器学习应用场景，更容易做到生命周期管理。对此，SUSE也推出了一些这样的平台。

“未来随着5G、AI时代来临，会有很多迷你数据中心或者其他变形数据中心出现，我们要帮助客户更方便地实现部署、监控、管理，同时让所有的一切变得更为高效，正如我们之前一直在数据中心领域做的那样，这些就是我们SUSE的核心优势。”Brent Schroeder说。